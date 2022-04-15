Mattojen pesu on helppoa
Mattojen on kestävä päivittäistä käyttöä: lemmikkien tassunjäljet, keksien murut, kahvitahrat ja kuraiset kengät tuovat mukanaan likaa. Matot tahraantuvat ajan kanssa. Puhdistaaksesi matot tehokkaasti, poista tahrat heti kun huomaat ne. Tässä muutamia käteviä vinkkejä mattojen pesuun ja puhdistukseen.
Miksi mattojen pesu ja puhdistaminen tulisi tehdä säännöllisesti?
Matto on usein sisustuselementti, joka tekee kodista viihtyisän ja tuo esiin sisustuksen sekä samalla lämmittää jalkoja. Se ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös estää liukastumiset ja hiljentää ääniä. Maton hoito riippuu sen kuitujen pituudesta: mitä pidempi kuitu, sitä haastavampaa voi olla pitää matto puhtaana. Kuinka usein mattoa pitää hoitaa, riippuu myös siitä, kuinka paljon sitä käytetään. Jokaiselle matolle on hyvä tehdä säännöllisesti perusteellinen pesu. Se pitää maton nättinä, auttaa sitä kestämään pidempään ja pitää huolen että myös syvälle juurtunut lika, lemmikkien karvat ja mahdolliset punkit saadaan pois.
Mattojen puhdistaminen ja säännöllinen imurointi
Riippumatta kuidun pituudesta, matto on imuroitava perusteellisesti vähintään kerran viikossa. Useimmissa imureissa pölynimureissa on vaihdettava lattiasuulake, jossa voit valita kovien lattiapintojen ja mattoasetuksen välillä. Matonpuhdistusta voi parantaa käyttämällä turbosuutinta, jos sinulla on tekstiililaattoja. Imuroi rauhallisesti ja vie imurin suutinta tasaisesti lattian yli.
Jos sinulla on lapsia tai lemmikkejä, aina helposti saatavilla oleva johdoton pölynimuri helpottaa siisteyden ylläpitoa viikoittaisten siivousten välillä.
Vinkki allergikoille: Käytä vesisuodattimella varustettua pölynimuria
Perinteisten pölypussillisten imureiden sijaan voit käyttää myös vesisuodattimella varustettuja imureita. Ne eivät vain imuroi lattialta roskia, vaan myös pitävät huoneilman raikkaana. Vesisuodattimen imuri pystyy suodattamaan 99,5 % kaikista ilman pienistä hiukkasista, kuten liasta, punkeista ja sieni-itiöistä. Lisäbonuksena tällainen imurointi voi myös vähentää kotisi epämiellyttäviä hajuja.
Mattojen pesu ja syväpuhdistus tekstiilipesurilla
Vaikka imuroitkin mattoja usein, ne voivat silti näyttää käytetyiltä ajan kuluessa. Imuroinnilla saadaan kyllä pinta puhdistettua, mutta osa liasta jää maton syvempiin kerroksiin. Silloin tällöin tehdyllä syväpuhdistuksella voit saada kaiken kertyneen lian pois, ja matto näyttää taas raikkaalta. Tekstiilipesurilla tehty syväpuhdistus pidentää maton ikää ja parantaa puhtautta, sillä se poistaa lian, rasvanjäämät ja epämiellyttävät hajut syvältä maton kuiduista.
Maton pesu tekstiilipesurilla on helppoa: ensin ruiskutetaan vettä ja pesuainetta mattoon ja imetään ne pois lian kanssa. Sitten huuhtele matto puhtaalla vedellä, jotta saat kaikki pesuainejäämät pois. Ennen maton käyttöönottoa se täytyy kuivata kokonaan. Kun matto on kuiva, voit imuroida sen vielä kerran huolellisesti.
Lisävinkkejä tekstiilipesurin kanssa työskentelyyn:
- Lämmin vesi parantaa puhdistustehoa ja -tulosta kylmään veteen verrattuna. Se ei saa kuitenkaan olla liian kuumaa, koska muuten kuidut (esimerkiksi villamatot) tai jopa liimattujen mattojen liimakerros voivat vaurioitua.
- Kokolattiamattojen alla oleva lattialämmitys on kytkettävä pois päältä ennen puhdistusta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että lämmitys ei aiheuta värimuutoksia kuivuvaan mattoon.
- Testaa aina tekstiilipesurin puhdistusteho ensin huomaamattomalla alueella.
Voit käyttää tekstiilipesuria myös verhoiluiden, patjojen ja muiden tekstiilien pesuun tai märkä-kuivaimurin tapaan.
Mattojen pesu kotona
Materiaalista ja koosta riippuen voit myös pestä mattoja pesukoneessa tai käsin. Pienemmät matot, jotka on valmistettu puuvillasta, villasta tai synteettisestä kuiduista (kuten polyesteristä), on erityisen helppo puhdistaa. Ne voidaan pestä käsin tai pesukoneessa 30 °C:ssa hellävaraisella pesuohjelmalla. Jos matto on tehty muista materiaaleista, kuten sametista, sisalistä tai kookoskuidusta, on yleensä parasta käyttää pelkkää vettä ja oikeanlaista puhdistusainetta.
Tahrojen poistaminen matoista
Kun syöt sohvalla tai lapset leikkivät, ruoan muruset, juomat ja lika voivat helposti päätyä matolle ennen kuin huomaatkaan. Ei hätää – oikeilla vinkeillä voit päästä eroon tahroista
tehokkaasti.
Vinkki 1: Toimi nopeasti
Jos matolle läikkyy jotain nestemäistä, on tärkeää toimia nopeasti, sillä nesteet imeytyvät maton kuituihin ja saattavat olla hankalia puhdistaa. Jos vahinko on jo tapahtunut, ei ole aikaa hukattavaksi – taputtele varovasti kuivalla liinalla tai talouspaperilla, jotta neste imeytyy siihen. Muista, ettei tahraa saa painaa, jotta et syventäisi esimerkiksi punaviiniä, mehua tai muuta ainetta maton sisään ja vaurioita kuituja.
Vinkki 2: Kokeile ensin vedellä
Noin 90 % kaikista tahroista on vesiliukoisia. Aloita aina kokeilemalla puhdistaa tahra lämpimällä vedellä ja puhtaalla liinalla. Jos tahra alkaa hälvetä, voit hieroa sitä varovasti pyörivin liikkein alhaalta ylöspäin. Jos vesikäsittely ei tepsi, tahranpoistoaine voi olla ratkaisu. Suihkuta tahranpoistoainetta toiseen puhtaaseen liinaan ja taputtele tahraista kohtaa, kunnes se katoaa. Muista käyttää aina puhdasta kangasta, oli menetelmäsi mikä tahansa.
Parhaat kotitaloustuotteet mattojen puhdistamiseen
- Ruokasooda: Tämä keittiön ihmeaine auttaa myös tahrojen puhdistuksessa. Ripottele ruokasoodaa tahratulle alueelle ja lisää varovaisesti kuumaa vettä tahran päälle, jotta kuidut huokoset avautuvat. Anna vaikuttaa muutama tunti, pyyhi pois ja imuroi. Tahrat häviävät usein näin.
- Etikka: Etikka taistelee paitsi likaa ja kalkkia, myös tahroja vastaan. Mattojen puhdistuksessa on paras käyttää väritöntä etikkaesanssia, laimenna se vedellä suhteessa 1:1 ja levitä tahralle puuvillaliinalla. Taputtele aluetta kevyesti, mutta älä hiero. Anna vaikuttaa 30 minuuttia ja pyyhi pois puhtaalla vedellä.
- Parranajovaahto: Levitä vaahtoa tahralle ja hiero varovasti harjalla tai liinalla. Anna vaikuttaa tunnin, sitten hiero pois puhtaalla liinalla tahran ja lian kanssa.
- Suola: Punaviinitahrat saa usein suolalla pois. Ripottele suolaa tahralle ja anna sen imeä kosteutta. Muutaman tunnin päästä voit imuroida suolan pois.
Jos matto on herkkä tai jos kuivuneet tahrat eivät lähde pois tavallisilla pesuaineilla ja kodin keinoilla, kannattaa harkita ammattimaista puhdistusta.
Eroon mattojen painaumista höyrypesurilla
Kun nostat huonekaluja, mattoon voi jäädä painaumia siitä, missä ne ovat olleet. Näiden painaumien häivyttämiseen voit käyttää höyrypesuria. Aseta vain kuiva liina kärsineelle alueelle, ja suihkuta sitä kuumalla höyryllä. Vesi antaa kuitujen turvota hitaasti ja palata alkuperäiseen muotoonsa.
Toinen vaihtoehto on käyttää mattoliukuri, joka on erillinen lisävaruste höyrypesuriin. Kiinnitä se lattiasuuttimeen, ja niin se liukuu kevyesti maton yli. Tämä kohottaa kuituja ja samalla vähentää matossa olevia hajuja, antaen matolle raikkaamman ilmeen.
Voit käyttää tätä menetelmää maton puhdistuksen jälkeen tai silloin tällöin vain kuitujen virkistämiseen, jolloin matto pysyy kauniina pidempään.