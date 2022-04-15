Mattojen pesu ja syväpuhdistus tekstiilipesurilla

Vaikka imuroitkin mattoja usein, ne voivat silti näyttää käytetyiltä ajan kuluessa. Imuroinnilla saadaan kyllä pinta puhdistettua, mutta osa liasta jää maton syvempiin kerroksiin. Silloin tällöin tehdyllä syväpuhdistuksella voit saada kaiken kertyneen lian pois, ja matto näyttää taas raikkaalta. Tekstiilipesurilla tehty syväpuhdistus pidentää maton ikää ja parantaa puhtautta, sillä se poistaa lian, rasvanjäämät ja epämiellyttävät hajut syvältä maton kuiduista.

Maton pesu tekstiilipesurilla on helppoa: ensin ruiskutetaan vettä ja pesuainetta mattoon ja imetään ne pois lian kanssa. Sitten huuhtele matto puhtaalla vedellä, jotta saat kaikki pesuainejäämät pois. Ennen maton käyttöönottoa se täytyy kuivata kokonaan. Kun matto on kuiva, voit imuroida sen vielä kerran huolellisesti.