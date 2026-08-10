Mattoliukuri
Mattoliukurin avulla pystyt raikastamaan mattoja. Yhteensopiva EasyFix lattiasuulakkeeseen.
Mattoliukuri on helppo kiinnittää Kärcher SC höyrypuhdistimen EasyFix lattiasuulakkeeseen. Höyryllä raikastat mattojen pintaa helposti ja nopeasti.
Ominaisuudet ja edut
Soveltuu Kärcher EasyFix lattiasuulakkeeseen
- Matot saavat uutta eloa höyrystä.
Mattoliukuri on helppo kiinnittää ja poistaa lattiasuulakkeesta
- Helppo käyttää kumartumatta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|357 x 178 x 46
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Käyttökohteet
- Matot
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