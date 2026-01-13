Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimikirjoitus. SC 5 Deluxe Signature Line tunnistetaan välittömästi luokkansa parhaaksi Kärcher-laitteeksi. Huipputoiminnot, kuten pinnan ja likaisuusasteen mukaan säädettävä höyryntuotto tai VapoHydro-toiminto, jolla voit kytkeä kuuman veden päälle höyryn lisäksi, varmistavat todelliset WOW-hetket myös työn aikana. Reaaliaikaisen LED-näytön ansiosta näet kuinka nopeasti laite on käyttövalmis, ja integroitu varustelokero pitää tärkeimmät tarvikkeet tallessa.