Höyrypesuri SC 5 Deluxe Signature Line

SC 5 Deluxe -höyrypesuri LED-valorenkaalla, VapoHydro-toiminnolla, täydellisellä tarvikevarastolla ja jatkuvasti täytettävällä vesisäiliöllä puhdistaa tehokkaasti ja keskeytyksettä.

Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimikirjoitus. SC 5 Deluxe Signature Line tunnistetaan välittömästi luokkansa parhaaksi Kärcher-laitteeksi. Huipputoiminnot, kuten pinnan ja likaisuusasteen mukaan säädettävä höyryntuotto tai VapoHydro-toiminto, jolla voit kytkeä kuuman veden päälle höyryn lisäksi, varmistavat todelliset WOW-hetket myös työn aikana. Reaaliaikaisen LED-näytön ansiosta näet kuinka nopeasti laite on käyttövalmis, ja integroitu varustelokero pitää tärkeimmät tarvikkeet tallessa.

Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Reaaliaikainen LED-lämpötilanäyttö
Lämmitysprosessia voidaan seurata reaaliajassa max. lämpötilaa 150 °C asti.
Käytännöllinen varusteiden säilytys ja pysäköintiasento
Käytännöllinen säilytys varusteille, johdolle ja höyryletkulle.
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
  • Höyryn lisäksi voidaan kytkeä myös kuuma vesi. Tämä tarkoittaa, että lika voidaan liuottaa helpommin ja yksinkertaisesti pestä pois.
Kaksoissäiliö pikatäytöllä
  • Non-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
  • Optimoitu lattiasuutin levittää höyryn tasaisesti ja tuottaa hyvän puhdistustuloksen.
  • Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
  • Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Monikäyttöiset varusteet
  • Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lapsilukko kahvassa
  • Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Kolmivaiheinen höyrynsäätö
  • Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
On/Off -katkaisija laitteessa
  • Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot

Tekniset tiedot

Testisertifikaatti¹⁾ Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 130
Lämmitysteho (W) 2250
Maksimi höyrypaine (bar) 4
Virtajohdon pituus (m) 6
Lämmitysaika (min) 3
Höyrykattilan kapasiteetti (l) 0,5
Säiliötilavuus (l) 1,3
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 9,5
Mitat (p x l x k) (mm) 400 x 265 x 300

¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).

Toimitus sisältää

  • EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 2 kpl
  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
  • Kohdesuutin
  • Käsisuutin
  • Voimasuutin
  • Pyöreä harja, musta: 1 kpl
  • Pyöreä harja, suuri
  • Rakoharja
  • Lattiasuulake: EasyFix
  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryputkien pituus: 0.5 m
  • Mattoliukuri

Ominaisuuksia

  • Lapsilukko
  • Turvaventtiili
  • Höyryvirtauksen säätö: laitteessa (kolmivaiheinen)
  • Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
  • Höyryletku käsikahvalla: 2.3 m
  • Silitysrautaan liitettävä
  • Integroitu on/off kytkin
  • Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
  • Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
  • Laattasaumat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.