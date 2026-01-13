Höyrypesuri SC 5 Deluxe Signature Line
SC 5 Deluxe -höyrypesuri LED-valorenkaalla, VapoHydro-toiminnolla, täydellisellä tarvikevarastolla ja jatkuvasti täytettävällä vesisäiliöllä puhdistaa tehokkaasti ja keskeytyksettä.
Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimikirjoitus. SC 5 Deluxe Signature Line tunnistetaan välittömästi luokkansa parhaaksi Kärcher-laitteeksi. Huipputoiminnot, kuten pinnan ja likaisuusasteen mukaan säädettävä höyryntuotto tai VapoHydro-toiminto, jolla voit kytkeä kuuman veden päälle höyryn lisäksi, varmistavat todelliset WOW-hetket myös työn aikana. Reaaliaikaisen LED-näytön ansiosta näet kuinka nopeasti laite on käyttövalmis, ja integroitu varustelokero pitää tärkeimmät tarvikkeet tallessa.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Reaaliaikainen LED-lämpötilanäyttöLämmitysprosessia voidaan seurata reaaliajassa max. lämpötilaa 150 °C asti.
Käytännöllinen varusteiden säilytys ja pysäköintiasentoKäytännöllinen säilytys varusteille, johdolle ja höyryletkulle.
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
- Höyryn lisäksi voidaan kytkeä myös kuuma vesi. Tämä tarkoittaa, että lika voidaan liuottaa helpommin ja yksinkertaisesti pestä pois.
Kaksoissäiliö pikatäytöllä
- Non-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
- Optimoitu lattiasuutin levittää höyryn tasaisesti ja tuottaa hyvän puhdistustuloksen.
- Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
- Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Kolmivaiheinen höyrynsäätö
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 130
|Lämmitysteho (W)
|2250
|Maksimi höyrypaine (bar)
|4
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Lämmitysaika (min)
|3
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1,3
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 2 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Voimasuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Pyöreä harja, suuri
- Rakoharja
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
- Mattoliukuri
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: laitteessa (kolmivaiheinen)
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.3 m
- Silitysrautaan liitettävä
- Integroitu on/off kytkin
- Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Laattasaumat