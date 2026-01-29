Helppokäyttöinen ja intuitiivinen SC 2 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa kaksiportaisen höyryn säädön, jolla höyryn voimakkuutta voidaan säätää pinnan ja lian määrän mukaan. Käytännöllinen tarvikkeiden säilytys laitteessa, sekä lattiasuuttimen pysäköintiasento tekevät siivouksesta entistä kätevämpää. EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä takaa erinomaisen ergonomian ja lamelliteknologiansa ansiosta se varmistaa täydelliset puhdistustulokset. Kätevän lenkkijärjestelmän ansiosta lattiapuhdistusliina voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti lattiasuuttimeen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kärcher SC 2 EasyFix -höyrypesuri tekee puhdasta jälkeä ilman kemikaaleja, ja sitä voi käyttää melkein missä tahansa. Kun erilaisia tarvikkeita käytetään tarkoituksenmukaisesti, laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot puhdistuvat hygieenisesti, ja tiukassa oleva, sitkeä lika poistetaan luotettavasti.