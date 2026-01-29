Höyrypesuri SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix -höyrypesuri pesee kodin kovat ja sileät pinnat hygieenisen puhtaiksi ilman pesuaineita. Soveltuu kapasiteettinsa puolesta pieniin tai keskikokoisiin kotitalouksiin.
Helppokäyttöinen ja intuitiivinen SC 2 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa kaksiportaisen höyryn säädön, jolla höyryn voimakkuutta voidaan säätää pinnan ja lian määrän mukaan. Käytännöllinen tarvikkeiden säilytys laitteessa, sekä lattiasuuttimen pysäköintiasento tekevät siivouksesta entistä kätevämpää. EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä takaa erinomaisen ergonomian ja lamelliteknologiansa ansiosta se varmistaa täydelliset puhdistustulokset. Kätevän lenkkijärjestelmän ansiosta lattiapuhdistusliina voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti lattiasuuttimeen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kärcher SC 2 EasyFix -höyrypesuri tekee puhdasta jälkeä ilman kemikaaleja, ja sitä voi käyttää melkein missä tahansa. Kun erilaisia tarvikkeita käytetään tarkoituksenmukaisesti, laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot puhdistuvat hygieenisesti, ja tiukassa oleva, sitkeä lika poistetaan luotettavasti.
Ominaisuudet ja edut
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelleTarvikekkeille kätevä säilytystila ja helppo lattiasuulakkeen pidike työn keskeydyttyä.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Lapsilukko kahvassaTurvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Monikäyttöiset varusteet
- Kohdennettua siivousta vaikeille pinnoille lattia- ja käsisuuttimilla, pyöreällä harjalla jne.
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1500
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,2
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|6,5
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot