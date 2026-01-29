Höyrypesuri SC 3 EasyFix Plus
SC 3 EasyFix -höyrypesuri EasyFix-lattiasuuttimella ja kalkinpoistopatruunalla mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen jatkuvatäytteisen vesisäiliön ansiosta. Lämpenee vain 30 sekunnissa.
SC 3 EasyFix on käyttövalmis vain 30 sekunnissa. Jatkuvatäytteinen vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. Kalkinpoistopatruuna poistaa kalkin vedestä, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Kärcher SC 3 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kotona. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisillä kotitalouksien kovilla pinnoilla. Sen kattavat lisävarusteet puhdistavat hygieenisesti laatat, keittolevyt, liesituulettimet ja pienimmätkin raot – myös pinttyneen lian. Mukana tulee myös EasyFix-lattiasuutin joustava liitoksella takaa erinomaisen ergonomian. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla mikrokuituliina voidaan kiinnittää vaivattomasti lattiasuuttimeen ja poistaa uudelleen ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin lian kanssa. Kaksivaiheisen höyrynsäädön avulla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa täydellisesti pintaan ja likaan.
Ominaisuudet ja edut
Lyhyt lämmitysaikaNopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Keskeytyksetön höyryntuotantoSäiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Älykäs kalkinpoistopatruuna poistaa automaattisesti kalkin vedestä ja pidentää laitteen käyttöikää huomattavasti.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1900
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vähimmäiskerroin, jolla tuotteen käyttöikää pidennetään, perustuen sisäisiin testeihin, joissa veden kovuus on 20 °dH ja karbonaattikovuus 15 °dH.
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 2 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Voimasuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Pyöreä harja, suuri
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
- Mattoliukuri
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Mattopintojen raikastus