SC 3 EasyFix on käyttövalmis vain 30 sekunnissa. Jatkuvatäytteinen vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. Kalkinpoistopatruuna poistaa kalkin vedestä, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Kärcher SC 3 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kotona. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisillä kotitalouksien kovilla pinnoilla. Sen kattavat lisävarusteet puhdistavat hygieenisesti laatat, keittolevyt, liesituulettimet ja pienimmätkin raot – myös pinttyneen lian. Mukana tulee myös EasyFix-lattiasuutin joustava liitoksella takaa erinomaisen ergonomian. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla mikrokuituliina voidaan kiinnittää vaivattomasti lattiasuuttimeen ja poistaa uudelleen ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin lian kanssa. Kaksivaiheisen höyrynsäädön avulla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa täydellisesti pintaan ja likaan.