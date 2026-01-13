SC 3 EasyFix -höyrypesuri ja on käyttövalmis vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen. Irrotettava vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. Itsestään toimiva kalkinpoistopatruuna poistaa vedestä kalkin ja pidentää laitteen käyttöikää. Kärcher SC 3 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisilla kovilla pinnoilla. Laaja valikoima tarvikkeita puhdistaa hygieenisesti laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot – myös sitkeän lian. Lisäksi mukana tulee EasyFix-lattiasuutin, jossa on joustava nivel erinomaisen ergonomian takaamiseksi ja täydellisten puhdistustulosten saavuttamiseksi. Kätevän kiinnitysjärjestelmän ja lenkin avulla lattiapuhdistusliina voidaan kiinnittää vaivattomasti lattiasuuttimeen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn voimakkuus voidaan säätää täydellisesti pinnan ja lian mukaan. Tarvikkeille on säilytyspaikka laitteessa ja lattiasuuttimen pysäköintiasento helpottaa, kun työssä tulee tauko.