Höyrypesuri SC 3 EasyFix
SC 3 -höyrypesuri on käyttövalmis 30 sekunnissa. Jatkuvatäytteinen säiliö varmistaa keskeytyksettömän työn. EasyFix-lattiasuutin sekä kalkinpoistopatruuna täydentävät kokonaisuuden.
SC 3 EasyFix -höyrypesuri ja on käyttövalmis vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen. Irrotettava vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. Itsestään toimiva kalkinpoistopatruuna poistaa vedestä kalkin ja pidentää laitteen käyttöikää. Kärcher SC 3 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisilla kovilla pinnoilla. Laaja valikoima tarvikkeita puhdistaa hygieenisesti laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot – myös sitkeän lian. Lisäksi mukana tulee EasyFix-lattiasuutin, jossa on joustava nivel erinomaisen ergonomian takaamiseksi ja täydellisten puhdistustulosten saavuttamiseksi. Kätevän kiinnitysjärjestelmän ja lenkin avulla lattiapuhdistusliina voidaan kiinnittää vaivattomasti lattiasuuttimeen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn voimakkuus voidaan säätää täydellisesti pinnan ja lian mukaan. Tarvikkeille on säilytyspaikka laitteessa ja lattiasuuttimen pysäköintiasento helpottaa, kun työssä tulee tauko.
Ominaisuudet ja edut
Lyhyt lämmitysaikaNopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Keskeytyksetön höyryntuotantoSäiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Kalkki poistetaan vedestä automaattisesti kätevän kalkinpoistopatruunan ansiosta.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1900
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vähimmäiskerroin, jolla tuotteen käyttöikää pidennetään, perustuen sisäisiin testeihin, joissa veden kovuus on 20 °dH ja karbonaattikovuus 15 °dH.
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot