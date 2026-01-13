Kompakti ja käsikäyttöinen SC 1 -höyrypesuri puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher höyrypuhdistimella poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Kompaktin ja kätevän kokonsa ansiosta SC 1 soveltuu täydellisesti nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Laitteella voi puhdistaa perusteellisesti laattasaumat, laattat, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot- ja kolot monipuolisten lisävarusteiden ja tehokkaan höyryn avulla. Jopa sitkeimmät lika- ja rasvakertymät voidaan poistaa luotettavasti. Kompaktin muotonsa ansiosta laitetta on helppo säilyttää käden ulottuvilla pienemissäkin kotitalouksissa.