Höyrypesuri SC 1

Pienikokoinen ja käsikäyttöinen SC 1 -höyrypesuri soveltuu pieniin kotitalouksiin tai helpohkoihin siivousaskareisiin. Höyryn voimalla siivous tapahtuu täysin ilman pesuaineita.

Kompakti ja käsikäyttöinen SC 1 -höyrypesuri puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher höyrypuhdistimella poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Kompaktin ja kätevän kokonsa ansiosta SC 1 soveltuu täydellisesti nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Laitteella voi puhdistaa perusteellisesti laattasaumat, laattat, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot- ja kolot monipuolisten lisävarusteiden ja tehokkaan höyryn avulla. Jopa sitkeimmät lika- ja rasvakertymät voidaan poistaa luotettavasti. Kompaktin muotonsa ansiosta laitetta on helppo säilyttää käden ulottuvilla pienemissäkin kotitalouksissa.

Ominaisuudet ja edut
Höyrypesuri SC 1: Tehokas, jatkuva 3 barin höyrypaine
Tehokas, jatkuva 3 barin höyrypaine
Irrottaa lian tehokkaasti ja saavuttaa hankalat katveet.
Höyrypesuri SC 1: Pieni, kätevä ja vaivaton säilyttää
Pieni, kätevä ja vaivaton säilyttää
Helppo säilyttää.
Höyrypesuri SC 1: Lapsilukko koneessa
Lapsilukko koneessa
Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Tiedot

Tekniset tiedot

Testisertifikaatti¹⁾ Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.9% bakteereista²⁾
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 20
Lämmitysteho (W) 1200
Maksimi höyrypaine (bar) max. 3
Virtajohdon pituus (m) 4
Lämmitysaika (min) 3
Höyrykattilan kapasiteetti (l) 0,2
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 1,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2
Mitat (p x l x k) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).

Toimitus sisältää

  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kohdesuutin
  • Käsisuutin
  • Voimasuutin
  • Pyöreä harja, musta: 1 kpl
  • Mittakuppi: 200 ml

Ominaisuuksia

  • Lapsilukko
  • Turvaventtiili
Höyrypesuri SC 1
Höyrypesuri SC 1
Höyrypesuri SC 1
Käyttökohteet
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.