Höyrypesuri SC 1
Pienikokoinen ja käsikäyttöinen SC 1 -höyrypesuri soveltuu pieniin kotitalouksiin tai helpohkoihin siivousaskareisiin. Höyryn voimalla siivous tapahtuu täysin ilman pesuaineita.
Kompakti ja käsikäyttöinen SC 1 -höyrypesuri puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher höyrypuhdistimella poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Kompaktin ja kätevän kokonsa ansiosta SC 1 soveltuu täydellisesti nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Laitteella voi puhdistaa perusteellisesti laattasaumat, laattat, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot- ja kolot monipuolisten lisävarusteiden ja tehokkaan höyryn avulla. Jopa sitkeimmät lika- ja rasvakertymät voidaan poistaa luotettavasti. Kompaktin muotonsa ansiosta laitetta on helppo säilyttää käden ulottuvilla pienemissäkin kotitalouksissa.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas, jatkuva 3 barin höyrypaineIrrottaa lian tehokkaasti ja saavuttaa hankalat katveet.
Pieni, kätevä ja vaivaton säilyttääHelppo säilyttää.
Lapsilukko koneessaTurvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.9% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 20
|Lämmitysteho (W)
|1200
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|3
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,2
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Voimasuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Mittakuppi: 200 ml
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
Käyttökohteet
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot