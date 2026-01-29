SC 4 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa paljon käyttömukavuutta, sillä siinä on integroitu säilytytila johdolle sekä tarvikkeille ja parkkiasento lattiasuuttimelle. EasyFix-lattiasuutin takaa erinomaisen ergonomian joustavan niveleen ansiosta, kun taas lamellitekniikka tarjoaa kirkkaan puhtaat tulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän sekä lenkin avulla lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti lattiasuulakkeeseen, ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa pinnan ja lian mukaan. Monipuoliset tarvikkeet tekevät laattojen, liesien, lavuaarien ja liesituulettimien ja jopa pienimpienkin rakojen puhdistamisesta helppoa poistaen jopa sitkeimmän lian. Irrotettava vesisäiliö mahdollistaa keskeytyksettömän siivouksen. SC 4 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypesurilla poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta, kuten kylpytiloista ja keittiön pinnoilta.