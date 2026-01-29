Höyrypesuri SC 4 EasyFix
Nivelletty EasyFix-lattiasuutin, irrotettava vesisäiliö sekä säilytystilat johdolle ja tarvikkeille lisäävät käyttömukavuutta ja takaavat hyvät puhdistustulokset ilman pesuaineita.
SC 4 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa paljon käyttömukavuutta, sillä siinä on integroitu säilytytila johdolle sekä tarvikkeille ja parkkiasento lattiasuuttimelle. EasyFix-lattiasuutin takaa erinomaisen ergonomian joustavan niveleen ansiosta, kun taas lamellitekniikka tarjoaa kirkkaan puhtaat tulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän sekä lenkin avulla lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti lattiasuulakkeeseen, ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa pinnan ja lian mukaan. Monipuoliset tarvikkeet tekevät laattojen, liesien, lavuaarien ja liesituulettimien ja jopa pienimpienkin rakojen puhdistamisesta helppoa poistaen jopa sitkeimmän lian. Irrotettava vesisäiliö mahdollistaa keskeytyksettömän siivouksen. SC 4 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypesurilla poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta, kuten kylpytiloista ja keittiön pinnoilta.
Ominaisuudet ja edut
Kaksoissäiliö pikatäytölläNon-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Integroitu johdon säilytysKäytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Mikrokuituinen lattialiina ja huppu käsisuuttimeen
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 100
|Lämmitysteho (W)
|2000
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|4
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|0,8
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot