Höyrypesuri SC 4 EasyFix

Nivelletty EasyFix-lattiasuutin, irrotettava vesisäiliö sekä säilytystilat johdolle ja tarvikkeille lisäävät käyttömukavuutta ja takaavat hyvät puhdistustulokset ilman pesuaineita.

SC 4 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa paljon käyttömukavuutta, sillä siinä on integroitu säilytytila johdolle sekä tarvikkeille ja parkkiasento lattiasuuttimelle. EasyFix-lattiasuutin takaa erinomaisen ergonomian joustavan niveleen ansiosta, kun taas lamellitekniikka tarjoaa kirkkaan puhtaat tulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän sekä lenkin avulla lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti lattiasuulakkeeseen, ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa pinnan ja lian mukaan. Monipuoliset tarvikkeet tekevät laattojen, liesien, lavuaarien ja liesituulettimien ja jopa pienimpienkin rakojen puhdistamisesta helppoa poistaen jopa sitkeimmän lian. Irrotettava vesisäiliö mahdollistaa keskeytyksettömän siivouksen. SC 4 EasyFix puhdistaa ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa kodin tilassa. Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypesurilla poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta, kuten kylpytiloista ja keittiön pinnoilta.

Ominaisuudet ja edut
Höyrypesuri SC 4 EasyFix: Kaksoissäiliö pikatäytöllä
Kaksoissäiliö pikatäytöllä
Non-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
Höyrypesuri SC 4 EasyFix: EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
Optimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Höyrypesuri SC 4 EasyFix: Integroitu johdon säilytys
Integroitu johdon säilytys
Käytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Monikäyttöiset varusteet
  • Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Mikrokuituinen lattialiina ja huppu käsisuuttimeen
  • Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
  • Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
  • Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
  • Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
  • Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot

Tekniset tiedot

Testisertifikaatti¹⁾ Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 100
Lämmitysteho (W) 2000
Maksimi höyrypaine (bar) max. 3,5
Virtajohdon pituus (m) 4
Lämmitysaika (min) 4
Höyrykattilan kapasiteetti (l) 0,5
Säiliötilavuus (l) 0,8
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,6
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).

Toimitus sisältää

  • EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
  • Kohdesuutin
  • Käsisuutin
  • Pyöreä harja, musta: 1 kpl
  • Lattiasuulake: EasyFix
  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryputkien pituus: 0.5 m

Ominaisuuksia

  • Lapsilukko
  • Turvaventtiili
  • Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
  • Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
  • Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
  • Integroitu on/off kytkin
  • Säilytyspaikat varusteille
Höyrypesuri SC 4 EasyFix
Videot
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.