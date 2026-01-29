Höyrypesuri SC 5 EasyFix
Tehokas ja monipuolinen: 4,2 barin paineella höyryä tarjoava SC 5 EasyFix -höyrypesuri tarjoaa luotettavan puhdistuksen kodin eri pinnoille täysin ilman pesuaineita.
Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypesurilla poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Erilaisten tarvikkeiden avulla laatoitukset, laattasaumat, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot ja kolot puhdistuvat täysin puhtaiksi, olipa kyseessä kevyt tai sitkeä lika. EasyFix-lattiasuulake joustavalla nivelellä takaa ergonomisen työskentelyn. Lamellitekniikka takaa täydelliset puhdistustulokset. Lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää lattiasuuttimeen helposti ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. VapoHydro-toiminnolla sitkeä lika poistuu vielä helpommin lisäämällä kuumaa vettä. Höyryn voimakkuutta voidaan säätää pinnan ja lian mukaan. Irrotettava vesisäiliö on täytettävissä jatkuvasti keskeytyksettömän siivouksen varmistamiseksi. Integroitu johdon säilytys, tarvikkeiden säilytyslokerikko sekä lattiasuuttimen parkkiasento lisäävät käyttömukavuutta. Höyrypesuri korvaa siivouskomerostasi monet pesuaineet, sienet ja rätit ja on lisäksi erittäin ympäristöystävällinen tapa siivota pienellä vesimäärällä ja ilman jälkeen jäävää kemikaalikuormaa.
Ominaisuudet ja edut
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnollaHuuhtelee lian tehokkaasti pois syöttämällä kuumaa vettä höyryn sekaan. Kohentaa puhdistustulosta entisestään.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Kaksoissäiliö pikatäytölläNon-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Nelivaiheinen höyrymäärän säätö
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Integroitu johdon säilytys
- Käytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 150
|Lämmitysteho (W)
|2250
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 4,2
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Lämmitysaika (min)
|3
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1,5
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: itse laitteessa, neljä tasoa
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.3 m
- Silitysrautaan liitettävä
- Integroitu on/off kytkin
- Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot