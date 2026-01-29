Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypesurilla poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Erilaisten tarvikkeiden avulla laatoitukset, laattasaumat, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot ja kolot puhdistuvat täysin puhtaiksi, olipa kyseessä kevyt tai sitkeä lika. EasyFix-lattiasuulake joustavalla nivelellä takaa ergonomisen työskentelyn. Lamellitekniikka takaa täydelliset puhdistustulokset. Lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää lattiasuuttimeen helposti ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. VapoHydro-toiminnolla sitkeä lika poistuu vielä helpommin lisäämällä kuumaa vettä. Höyryn voimakkuutta voidaan säätää pinnan ja lian mukaan. Irrotettava vesisäiliö on täytettävissä jatkuvasti keskeytyksettömän siivouksen varmistamiseksi. Integroitu johdon säilytys, tarvikkeiden säilytyslokerikko sekä lattiasuuttimen parkkiasento lisäävät käyttömukavuutta. Höyrypesuri korvaa siivouskomerostasi monet pesuaineet, sienet ja rätit ja on lisäksi erittäin ympäristöystävällinen tapa siivota pienellä vesimäärällä ja ilman jälkeen jäävää kemikaalikuormaa.