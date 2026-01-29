Höyrypesuri SC 4 EasyFix Plus
SC 4 EasyFix Premium -höyrypesuri mattoliukurilla ja käytännöllisillä lisävarusteilla. Täydellinen keskeytymättömään puhdistukseen pysyvästi täytettävän vesisäiliön ansiosta.
Kätevä SC 4 EasyFix Premium -höyrypesuri parannetulla lisätarvikesetillä, joka mahdollistaa lian entistä täsmällisemmän poiston ja varmistaa hygieenisen puhtauden koko kodissa. Laite puhdistaa täysin ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa. Jopa matoilla – mukana toimitetun mattoliukurin ansiosta. Kattavat lisävarusteet puhdistavat perusteellisesti laatat, keittolevyt, liesituulettimet ja pienimmätkin raot. Edes erittäin pinttyneen lian poistaminen ei ole ongelma. Joustava EasyFix-lattiasuutin lamellitekniikalla takaa erinomaisen ergonomian ja täydelliset puhdistustulokset. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla mikrokuituliina voidaan kiinnittää nopeasti lattiasuuttimeen ja poistaa uudelleen ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin lian kanssa. Kaksivaiheinen höyrynsäätö voidaan säätää optimaalisesti pinnan ja likaisuuden mukaan. Jatkuvatäytteinen vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. SC 4 EasyFix Premiumissa on integroitu säilytyslokero johdolle ja tarvikkeille, sekä pysäköintiasento lattiasuuttimelle.
Ominaisuudet ja edut
Kaksoissäiliö pikatäytölläNon-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Integroitu johdon säilytysKäytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Monikäyttöiset Premium-varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 100
|Lämmitysteho (W)
|2000
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|4
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|0,8
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 2 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Voimasuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Pyöreä harja, suuri
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
- Mattoliukuri
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Mattopintojen raikastus
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot