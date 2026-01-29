Höyrypesuri SC 4 EasyFix Plus

SC 4 EasyFix Premium -höyrypesuri mattoliukurilla ja käytännöllisillä lisävarusteilla. Täydellinen keskeytymättömään puhdistukseen pysyvästi täytettävän vesisäiliön ansiosta.

Kätevä SC 4 EasyFix Premium -höyrypesuri parannetulla lisätarvikesetillä, joka mahdollistaa lian entistä täsmällisemmän poiston ja varmistaa hygieenisen puhtauden koko kodissa. Laite puhdistaa täysin ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa. Jopa matoilla – mukana toimitetun mattoliukurin ansiosta. Kattavat lisävarusteet puhdistavat perusteellisesti laatat, keittolevyt, liesituulettimet ja pienimmätkin raot. Edes erittäin pinttyneen lian poistaminen ei ole ongelma. Joustava EasyFix-lattiasuutin lamellitekniikalla takaa erinomaisen ergonomian ja täydelliset puhdistustulokset. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla mikrokuituliina voidaan kiinnittää nopeasti lattiasuuttimeen ja poistaa uudelleen ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin lian kanssa. Kaksivaiheinen höyrynsäätö voidaan säätää optimaalisesti pinnan ja likaisuuden mukaan. Jatkuvatäytteinen vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. SC 4 EasyFix Premiumissa on integroitu säilytyslokero johdolle ja tarvikkeille, sekä pysäköintiasento lattiasuuttimelle.

Ominaisuudet ja edut
Höyrypesuri SC 4 EasyFix Plus: Kaksoissäiliö pikatäytöllä
Non-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
Höyrypesuri SC 4 EasyFix Plus: EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
Optimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Höyrypesuri SC 4 EasyFix Plus: Integroitu johdon säilytys
Käytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Monikäyttöiset Premium-varusteet
  • Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
  • Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
  • Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
  • Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
  • Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
  • Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot

Tekniset tiedot

Testisertifikaatti¹⁾ Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 100
Lämmitysteho (W) 2000
Maksimi höyrypaine (bar) max. 3,5
Virtajohdon pituus (m) 4
Lämmitysaika (min) 4
Höyrykattilan kapasiteetti (l) 0,5
Säiliötilavuus (l) 0,8
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,8
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).

Toimitus sisältää

  • EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 2 kpl
  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
  • Kohdesuutin
  • Käsisuutin
  • Voimasuutin
  • Pyöreä harja, musta: 1 kpl
  • Pyöreä harja, suuri
  • Lattiasuulake: EasyFix
  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryputkien pituus: 0.5 m
  • Mattoliukuri

Ominaisuuksia

  • Lapsilukko
  • Turvaventtiili
  • Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
  • Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
  • Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
  • Integroitu on/off kytkin
  • Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
  • Mattopintojen raikastus
  • Kovat lattiapinnat
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.