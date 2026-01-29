Kätevä SC 4 EasyFix Premium -höyrypesuri parannetulla lisätarvikesetillä, joka mahdollistaa lian entistä täsmällisemmän poiston ja varmistaa hygieenisen puhtauden koko kodissa. Laite puhdistaa täysin ilman kemikaaleja ja sitä voidaan käyttää käytännössä missä tahansa. Jopa matoilla – mukana toimitetun mattoliukurin ansiosta. Kattavat lisävarusteet puhdistavat perusteellisesti laatat, keittolevyt, liesituulettimet ja pienimmätkin raot. Edes erittäin pinttyneen lian poistaminen ei ole ongelma. Joustava EasyFix-lattiasuutin lamellitekniikalla takaa erinomaisen ergonomian ja täydelliset puhdistustulokset. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla mikrokuituliina voidaan kiinnittää nopeasti lattiasuuttimeen ja poistaa uudelleen ilman, että käyttäjä joutuu kosketuksiin lian kanssa. Kaksivaiheinen höyrynsäätö voidaan säätää optimaalisesti pinnan ja likaisuuden mukaan. Jatkuvatäytteinen vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän puhdistuksen. SC 4 EasyFix Premiumissa on integroitu säilytyslokero johdolle ja tarvikkeille, sekä pysäköintiasento lattiasuuttimelle.