SC 4 Deluxe EasyFix -höyrypesuri puhdistaa tehokkaasti 4 barin höyrypaineella ja poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta. Säiliö on irrotettava ja jatkuvasti täytettävä, mikä takaa keskeytyksettömän siivouksen. Suuri integroitu tarvikkeiden säilytyslokero tarjoaa kätevän säilytyspaikan tarvikkeille, johdolle ja letkulle suoraan laitteessa. Muita ominaisuuksia ovat LED-valo käyttötilan näyttämiseen, EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä maksimaalista ergonomiaa varten, innovatiivinen lamellitekniikka, kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä lattianpuhdistusliinalle sekä erilaiset tarvikkeet sitkeän lian poistoon laatoilta, liesiltä, liesituulettimilta ja raoista ja liitoksista. Kolmivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn virtaus voidaan aina säätää täydellisesti pinnan ja sen likaisuuden mukaan. Höyryllä siivoaminen on ympäristöystävällistä, sillä vettä kuluu vain vähän, pesuaineita ei tarvita ja yksi laite korvaa monta rättiä, sientä ja moppia.