Höyrypesuri SC 4 Deluxe EasyFix
LED-valo osoittaa käyttötilan, 4 barin paine riittää sitkeänkin lian irroittamiseen ja varusteille on integroitu säilytys laitteessa. Irrotettava vesisäiliö takaa keskeytyksettömän työn.
SC 4 Deluxe EasyFix -höyrypesuri puhdistaa tehokkaasti 4 barin höyrypaineella ja poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta. Säiliö on irrotettava ja jatkuvasti täytettävä, mikä takaa keskeytyksettömän siivouksen. Suuri integroitu tarvikkeiden säilytyslokero tarjoaa kätevän säilytyspaikan tarvikkeille, johdolle ja letkulle suoraan laitteessa. Muita ominaisuuksia ovat LED-valo käyttötilan näyttämiseen, EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä maksimaalista ergonomiaa varten, innovatiivinen lamellitekniikka, kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä lattianpuhdistusliinalle sekä erilaiset tarvikkeet sitkeän lian poistoon laatoilta, liesiltä, liesituulettimilta ja raoista ja liitoksista. Kolmivaiheisen höyryn säädön avulla höyryn virtaus voidaan aina säätää täydellisesti pinnan ja sen likaisuuden mukaan. Höyryllä siivoaminen on ympäristöystävällistä, sillä vettä kuluu vain vähän, pesuaineita ei tarvita ja yksi laite korvaa monta rättiä, sientä ja moppia.
Ominaisuudet ja edut
Kaksoissäiliö pikatäytölläNon-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
Käytännöllinen varusteiden säilytys ja pysäköintiasentoKäytännöllinen säilytys varusteille, johdolle ja höyryletkulle. Pysäköintiasento lattiasuuttimelle
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimoitu lattiasuutin levittää höyryn tasaisesti ja tuottaa hyvän puhdistustuloksen. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
LED-näyttö laitteessa
- LED valo näyttää punaista laitteen latautuessa. Valon olleessa vihreä on laite käyttövalmis.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Kolmivaiheinen höyrynsäätö
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 130
|Lämmitysteho (W)
|2200
|Maksimi höyrypaine (bar)
|4
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Lämmitysaika (min)
|3
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1,3
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Rakoharja
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: laitteessa (kolmivaiheinen)
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Laattasaumat