SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan se tarjoaa myös täyden puhdistustehon: Sen erinomainen 4,2 barin höyrynpaine tekee siitä luokkansa parhaan höyrypesurin. Nelivaiheinen höyrysäätö mahdollistaa höyryn virtauksen tarkan mukauttamisen tarpeen mukaan. Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypuhdistimella poistaa 99,999 % viruksista¹⁾ ja 99,99 % kaikista yleisistä kotitalousbakteereista²⁾ tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Laajan saatavilla olevan lisävarustevalikoiman ansiosta se puhdistaa täydellisesti niin sileät pinnat, liesituulettimet, kuin hankalat kulmat ja raotkin. Erityisen käytännöllinen mukana tuleva höyrysilitysrauta nopeuttaa silitystä 50 %. VapoHydro-toiminto mahdollistaa lisäksi kuuman veden lisäämisen, jolloin pinttynyt lika irtoaa helpommin ja huuhtoutuu pois. Joustava EasyFix-lattiasuutin vakuuttaa tehokkaalla lamellitekniikallaan. Lattianpuhdistusliina irrotetataan kätevästi lattiasuuttimesta ilman kosketusta likaan. Vesisäiliö on irrotettava ja jatkuvasti täytettävissä. Laitteessa on myös integroitu johdon säilytyslokero, lisävarustesäilytyslokero sekä pysäköintiasento lattiasuuttimelle.