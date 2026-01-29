Höyrypesuri SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition
Höyrypesuri tarjoaa 4,2 barin paineen, ja sisältää mm. höyrypaineraudan sekä muita käteviä tarvikkeita. Se on tehokas ja monipuolinen ratkaisu kotisi syväpuhdistukseen.
SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan se tarjoaa myös täyden puhdistustehon: Sen erinomainen 4,2 barin höyrynpaine tekee siitä luokkansa parhaan höyrypesurin. Nelivaiheinen höyrysäätö mahdollistaa höyryn virtauksen tarkan mukauttamisen tarpeen mukaan. Perusteellinen puhdistus Kärcher-höyrypuhdistimella poistaa 99,999 % viruksista¹⁾ ja 99,99 % kaikista yleisistä kotitalousbakteereista²⁾ tyypillisiltä kovilta pinnoilta. Laajan saatavilla olevan lisävarustevalikoiman ansiosta se puhdistaa täydellisesti niin sileät pinnat, liesituulettimet, kuin hankalat kulmat ja raotkin. Erityisen käytännöllinen mukana tuleva höyrysilitysrauta nopeuttaa silitystä 50 %. VapoHydro-toiminto mahdollistaa lisäksi kuuman veden lisäämisen, jolloin pinttynyt lika irtoaa helpommin ja huuhtoutuu pois. Joustava EasyFix-lattiasuutin vakuuttaa tehokkaalla lamellitekniikallaan. Lattianpuhdistusliina irrotetataan kätevästi lattiasuuttimesta ilman kosketusta likaan. Vesisäiliö on irrotettava ja jatkuvasti täytettävissä. Laitteessa on myös integroitu johdon säilytyslokero, lisävarustesäilytyslokero sekä pysäköintiasento lattiasuuttimelle.
Ominaisuudet ja edut
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnollaHuuhtelee lian tehokkaasti pois syöttämällä kuumaa vettä höyryn sekaan. Kohentaa puhdistustulosta entisestään.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Kaksoissäiliö pikatäytölläNon-stop-käyttöön. Veden lisäys onnistuu lennosta, ilman odottelua.
Monitoimiset lisävarusteet, mukaan lukien tehokas höyrysilitysrauta
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
- Höyrysilitysraudassa kiinteä lämpötila-asetus, automaattinen virrankatkaisu ja kevyt käyttö. Jopa 50% ajansäästö.
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Nelivaiheinen höyrymäärän säätö
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Integroitu johdon säilytys
- Käytännöllinen virtajohdon ja varusteiden säilytys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 150
|Lämmitysteho (W)
|2250
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 4,2
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Lämmitysaika (min)
|3
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1,5
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistoaine, jauhe: 3 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Comfort-ikkunasuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- XXL rakoharja
- EasyFinish höyrysilitysrauta
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: itse laitteessa, neljä tasoa
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Höyryletku käsikahvalla: 2.3 m
- Silitysrautaan liitettävä
- Integroitu on/off kytkin
- Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Silittäminen