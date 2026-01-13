Höyrypesuri SC 3 Deluxe Anniversary Edition
SC 3 Deluxe Anniversary Edition erikoistarvikkeineen puhdistaa myös kaarevat pinnat täydellisesti joustavan käsisuuttimen ansiosta. 90-vuotis -juhlavuoden erikoismalli.
Yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi suunniteltu SC 3 Deluxe Anniversary Edition on rajoitettu väriversio erikoisvarusteilla. Höyrypesuri on valmis käyttöön vain 30 sekunnin lämpenemisajan jälkeen. EasyFix-lattiasuutin joustavalla liitos- ja lamelliteknologialla takaa erinomaisen ergonomian ja täydellisen puhdistustuloksen. Lisäksi laitteen mukana toimitettava joustava käsisuutin mahdollistaa sekä tasaisten että kaarevien sileiden pintojen perusteellisen ja kätevän puhdistuksen käyttämällä hellävaraista painetta yhdessä korkealaatuisen mikrokuituliinan kanssa. Kaksivaiheinen höyrynsäätö takaa, että höyryvirtaus on joka kerta täydellisesti säädetty pinnan ja likaisuuden mukaan. Itse laitteen lisävarustelokero tarjoaa yksinkertaisen ja turvallisen tavan säilyttää lisävarusteita, johtoa ja letkua. Muita ominaisuuksia ovat integroitu kalkinpoistopatruuna, vesisäiliö, joka voidaan täyttää aina tarvittaessa keskeytymätöntä puhdistusta varten, ja LED-valo ilmaisemaan toimintatilat.
Ominaisuudet ja edut
Lyhyt lämmitysaikaNopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
Käytännöllinen varusteiden säilytys ja pysäköintiasentoKäytännöllinen säilytys varusteille, johdolle ja höyryletkulle. Pysäköintiasento lattiasuuttimelle
Keskeytyksetön höyryntuotantoSäiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Älykäs kalkinpoistopatruuna poistaa automaattisesti kalkin vedestä ja pidentää laitteen käyttöikää huomattavasti.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
- Optimoitu lattiasuutin levittää höyryn tasaisesti ja tuottaa hyvän puhdistustuloksen.
- Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
- Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1900
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vähimmäiskerroin, jolla tuotteen käyttöikää pidennetään, perustuen sisäisiin testeihin, joissa veden kovuus on 20 °dH ja karbonaattikovuus 15 °dH.
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Nivelletty käsisuulake
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Rakoharja
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: laitteessa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Laattasaumat