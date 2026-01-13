Yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi suunniteltu SC 3 Deluxe Anniversary Edition on rajoitettu väriversio erikoisvarusteilla. Höyrypesuri on valmis käyttöön vain 30 sekunnin lämpenemisajan jälkeen. EasyFix-lattiasuutin joustavalla liitos- ja lamelliteknologialla takaa erinomaisen ergonomian ja täydellisen puhdistustuloksen. Lisäksi laitteen mukana toimitettava joustava käsisuutin mahdollistaa sekä tasaisten että kaarevien sileiden pintojen perusteellisen ja kätevän puhdistuksen käyttämällä hellävaraista painetta yhdessä korkealaatuisen mikrokuituliinan kanssa. Kaksivaiheinen höyrynsäätö takaa, että höyryvirtaus on joka kerta täydellisesti säädetty pinnan ja likaisuuden mukaan. Itse laitteen lisävarustelokero tarjoaa yksinkertaisen ja turvallisen tavan säilyttää lisävarusteita, johtoa ja letkua. Muita ominaisuuksia ovat integroitu kalkinpoistopatruuna, vesisäiliö, joka voidaan täyttää aina tarvittaessa keskeytymätöntä puhdistusta varten, ja LED-valo ilmaisemaan toimintatilat.