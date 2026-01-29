Höyryllä likaa vastaan: Kärcher SC 2 Upright -höyrymoppia voidaan käyttää minkä tahansa tiiviin ja kovan lattian, jopa puun, puhdistamiseen. Kärcher höyrymoppi poistaa tehokkaasti yleisimpiä kotitalouksien bakteereita kovilta pinnoilta. Höyrymoppi lämpenee hetkessä ja on välittömästi käyttövalmis. Irrotettava puhdasvesisäiliö sisältää kalkinpoistopatruunan. Laitteen käyttötila näkyy värikoodien avulla kahvan LED-valoissa. EasyFix-suuttimeen kiinnitettävä siivousliina on helppo irrottaa käytännöllisen lenkin avulla ilman kosketusta likaan.