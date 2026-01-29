Höyrymoppi SC 2 Upright
SC 2 Upright -höyrymoppi on ympäristöystävällinen tapa saada lattiapinnat hygieenisen puhtaiksi hyvin pienellä vesimäärällä. Ihanteellinen ratkaisu lapsiperheisiin ja lemmikkikoteihin.
Höyryllä likaa vastaan: Kärcher SC 2 Upright -höyrymoppia voidaan käyttää minkä tahansa tiiviin ja kovan lattian, jopa puun, puhdistamiseen. Kärcher höyrymoppi poistaa tehokkaasti yleisimpiä kotitalouksien bakteereita kovilta pinnoilta. Höyrymoppi lämpenee hetkessä ja on välittömästi käyttövalmis. Irrotettava puhdasvesisäiliö sisältää kalkinpoistopatruunan. Laitteen käyttötila näkyy värikoodien avulla kahvan LED-valoissa. EasyFix-suuttimeen kiinnitettävä siivousliina on helppo irrottaa käytännöllisen lenkin avulla ilman kosketusta likaan.
Ominaisuudet ja edut
Kaksitasoinen höyryn säätö eri lattiapinnoilleValintasymbolit puu- tai laattapinnalle säätävät höyryn sopivaksi.
Kevyt muotoilu ja nivelöity pesupääErgonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Keskeytyksetön höyryntuotantoÄlykäs kalkinpoistopatruuna poistaa automaattisesti kalkin vedestä ja pidentää laitteen käyttöikää huomattavasti. Irrotettava säiliö on helppo täyttää milloin tahansa - jatkuva höyry keskeyttämättä työtäsi.
Lyhyt lämmitysaika
- Nopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
EasyFix lattiasuutin nivelliitoksella ja lattialiinan kätevä tarrakiinnitys
- Optimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta.
- Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.9% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 50
|Lämmitysteho (W)
|1600
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|0,4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vähimmäiskerroin, jolla tuotteen käyttöikää pidennetään, perustuen sisäisiin testeihin, joissa veden kovuus on 20 °dH ja karbonaattikovuus 15 °dH.
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
Ominaisuuksia
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat