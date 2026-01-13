Höyrypesuri SC 2 Deluxe EasyFix

Muotoilultaan kompakti ja LED-valorenkaalla varustettu SC 2 Deluxe -höyrypesuri on loistava vaihtoehto siivoukseen ilman pesuaineita pienissä tai keskikokoisissa kotitalouksissa.

Kompakti ja kevyt SC 2 Deluxe EasyFix -höyrypesuri tarjoaa kaksivaiheisen höyryn säädön, jolla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa pinnan ja lian tasoon. Perusteellinen puhdistus Kärcher höyrypuhdistimella poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita tyypillisiltä kovilta pinnoilta - täysin ilman kemikaaleja ja vahvoja puhdistusaineita. SC 2 Deluxe EasyFix näyttää käyttötilan innovatiivisen valaistun LED-renkaan avulla. Lisävarusteet voidaan säilyttää tarvikepussissa. Joustavan nivelen ansiosta EasyFix-lattiasuutin takaa erinomaisen ergonomian ja täydelliset puhdistustulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän ansiosta lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää lattiasuulakkeeseen nopeasti ja helposti ja irrottaa uudelleen kätevästä lenkistä koskematta likaan. Erilaisten tarvikkeiden avulla laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot puhdistetaan hygieenisesti, ja sitkeäkin lika voidaan poistaa luotettavasti.

Ominaisuudet ja edut
Höyrypesuri SC 2 Deluxe EasyFix: LED-näyttö laitteessa
LED-näyttö laitteessa
LED valo näyttää punaista laitteen latautuessa. Valon olleessa vihreä on laite käyttövalmis.
Höyrypesuri SC 2 Deluxe EasyFix: EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
Optimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella-teknologian ansiosta. Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan. Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Höyrypesuri SC 2 Deluxe EasyFix: Tarvikkeiden säilytyspaikat
Tarvikkeiden säilytyspaikat
Kaikki lisävarusteet voidaan säilyttää varustepussissa tai kiinni itse laitteessa. Mukaanlukien jatkoputket.
Lapsilukko kahvassa
  • Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Monikäyttöiset varusteet
  • Kohdennettua siivousta vaikeille pinnoille lattia- ja käsisuuttimilla, pyöreällä harjalla jne.
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
  • Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
  • Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Testisertifikaatti¹⁾ Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 75
Lämmitysteho (W) 1500
Maksimi höyrypaine (bar) max. 3,2
Virtajohdon pituus (m) 4
Lämmitysaika (min) 6,5
Höyrykattilan kapasiteetti (l) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 2,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,6
Mitat (p x l x k) (mm) 304 x 231 x 287

¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae).

Toimitus sisältää

  • Varustepussi
  • EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kohdesuutin
  • Käsisuutin
  • Pyöreä harja, musta: 1 kpl
  • Rakoharja
  • Lattiasuulake: EasyFix
  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryputkien pituus: 0.5 m

Ominaisuuksia

  • Lapsilukko
  • Turvaventtiili
  • Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
  • Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
  • Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
  • Laattasaumat
