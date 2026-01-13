Kompakti ja kevyt SC 2 Deluxe EasyFix -höyrypesuri tarjoaa kaksivaiheisen höyryn säädön, jolla höyryn voimakkuus voidaan sovittaa pinnan ja lian tasoon. Perusteellinen puhdistus Kärcher höyrypuhdistimella poistaa yleisimpiä kotitalouksien bakteereita tyypillisiltä kovilta pinnoilta - täysin ilman kemikaaleja ja vahvoja puhdistusaineita. SC 2 Deluxe EasyFix näyttää käyttötilan innovatiivisen valaistun LED-renkaan avulla. Lisävarusteet voidaan säilyttää tarvikepussissa. Joustavan nivelen ansiosta EasyFix-lattiasuutin takaa erinomaisen ergonomian ja täydelliset puhdistustulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän ansiosta lattianpuhdistusliina voidaan kiinnittää lattiasuulakkeeseen nopeasti ja helposti ja irrottaa uudelleen kätevästä lenkistä koskematta likaan. Erilaisten tarvikkeiden avulla laatoitukset, liedet, liesituulettimet ja jopa pienimmät raot puhdistetaan hygieenisesti, ja sitkeäkin lika voidaan poistaa luotettavasti.