Höyrypesuri, joka menee askeleen pidemmälle – rajoitettu erä mustaa SC 3 EasyFix Go!Further -mallia, valmistettu 35 % kierrätysmuovista⁴⁾, sisältää ainutlaatuisia lisävarusteita ja tarjoaa parhaat puhdistustulokset sekä korkean käyttömukavuuden. Laite on käyttövalmis vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen ja poistaa kovilta pinnoilta jopa 99,999 % viruksista¹⁾ ja 99,99 % kaikista yleisistä kotitalousbakteereista²⁾. EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä ja lamellitekniikalla takaa maksimaalisen ergonomian käytössä ja täydelliset puhdistustulokset. Mukana tulevat Re!Fibe-lattianpuhdistusliinat on valmistettu 100 % kierrätetystä polyesteristä CiCLO®-teknologialla⁵⁾. Ne kiinnittyvät helposti kätevällä tarranauhakiinnityksellä lattiasuuttimeen ja voidaan irrottaa koskematta likaan. Toinen eksklusiivinen lisävaruste on joustava käsisuutin, joka sopii erinomaisesti pinttyneen lian puhdistukseen suorilta ja erityisesti kaarevilta pinnoilta, kuten pesualtaista ja kylpyammeista. Jatkuvasti täytettävä vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn, ja kalkinpoistopatruuna poistaa kalkin veden automaattisesti, mikä pidentää laitteen käyttöikää.