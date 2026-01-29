Höyrypesuri SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 Easy Fix Go!Further on musta erikoisversio höyrypesurista, joka sisältää 35 % kierrätettyä materiaalia⁴⁾ sekä eksklusiivisia lisävarusteita, kuten Re!Fibe-lattianpuhdistusliinat.
Höyrypesuri, joka menee askeleen pidemmälle – rajoitettu erä mustaa SC 3 EasyFix Go!Further -mallia, valmistettu 35 % kierrätysmuovista⁴⁾, sisältää ainutlaatuisia lisävarusteita ja tarjoaa parhaat puhdistustulokset sekä korkean käyttömukavuuden. Laite on käyttövalmis vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen ja poistaa kovilta pinnoilta jopa 99,999 % viruksista¹⁾ ja 99,99 % kaikista yleisistä kotitalousbakteereista²⁾. EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä ja lamellitekniikalla takaa maksimaalisen ergonomian käytössä ja täydelliset puhdistustulokset. Mukana tulevat Re!Fibe-lattianpuhdistusliinat on valmistettu 100 % kierrätetystä polyesteristä CiCLO®-teknologialla⁵⁾. Ne kiinnittyvät helposti kätevällä tarranauhakiinnityksellä lattiasuuttimeen ja voidaan irrottaa koskematta likaan. Toinen eksklusiivinen lisävaruste on joustava käsisuutin, joka sopii erinomaisesti pinttyneen lian puhdistukseen suorilta ja erityisesti kaarevilta pinnoilta, kuten pesualtaista ja kylpyammeista. Jatkuvasti täytettävä vesisäiliö mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn, ja kalkinpoistopatruuna poistaa kalkin veden automaattisesti, mikä pidentää laitteen käyttöikää.
Ominaisuudet ja edut
Lyhyt lämmitysaikaNopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalleOptimaalinen siivoustulos kaikille kodin koville lattiamateriaaleille uuden lamella teknologian ansiosta Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Osa kestävää kehitystä35% kierrätettyä muovia⁴⁾. Kalkinpoistopatruuna pidentää laitteen käyttöikää³⁾. Re!Fibe-liina on valmistettu 100 % kierrätetystä polyesteristä käyttäen CiCLO®-teknologiaa⁵⁾, ja vähentää mikromuovien päästöä vesistöihin⁶⁾.
Keskeytyksetön höyryntuotanto
- Säiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Säilytyspaikat varusteille ja parkkiasento lattiasuuttimelle
- Käytännölliset säilytyspaikat varusteille.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä on helppoa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1900
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Kalkinpoistopatruuna pidentää laitteesi käyttöikää verrattuna samaan laitteeseen ilman patruunaa. Säännöllinen kalkinpoistopatruunan vaihto huoltovälin mukaisesti on kuitenkin välttämätöntä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Tuotteen käyttöiän vähimmäispidentyminen perustuu sisäiseen kestävyystestiin, joka tehtiin veden kovuusarvoilla 20 °dH ja karbonaattikovuusarvoilla 15 °dH. / ⁴⁾ Koskee ainoastaan itse laitetta; sisältää kaikki muoviosat lukuun ottamatta lisävarusteita. / ⁵⁾ Poislukien kiinnityslenkki / ⁶⁾ Jokaisella kerralla, kun tekstiilejä pestään, irtoaa mikrokuituja, jotka päätyvät vesistöihin. Re!Fibe-liinan kuitujen valmistuksessa käytetty CiCLO®-teknologia tarjoaa merkittävän parannuksen tähän ongelmaan: polyesterikuitujen hajoaminen CiCLO®-teknologialla on 94,3 % 3,7 vuodessa, kun taas tavallisten polyesterikuitujen hajoaminen on samassa ajassa vain 4,9 % (standardin ASTM D6691 mukaan).
Toimitus sisältää
- Re!Fibe EasyFix -yleislattianpuhdistusliina: 2 kpl
- Nivelletty käsisuutin: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Nivelletty käsisuulake
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: kahvassa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot