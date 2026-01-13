Höyrypesuri SC 3 Deluxe EasyFix
Käyttövalmis vain 30 sekunnissa - Deluxe-malliston SC 3-höyrypesurista löytyy säilytyspaikka tarvikkeille ja irrotettava säiliö takaa keskeytyksettömän työn.
SC 3 Deluxe EasyFix -höyrypesuri on valmis käyttöön vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen. Laite poistaa tehokkaasti yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta. Laiteessa on integroitu säilytyslokero tarvikkeille, joten tarvikkeiden, johdon ja letkun säilytys on helppoa ja kätevää. Muita ominaisuuksia ovat integroitu kalkinpoistopatruuna, irrotettava vesisäiliö keskeytyksettömään siivoukseen, LED-valo näyttämään käyttötila sekä erilaiset tarvikkeet sitkeän lian poistoon laatoilta, liesiltä, liesituulettimilta, laattasaumoista ja kaikilta kovilta ja tiiviiltä pinnoilta. Laitteessa on myös EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä, joka takaa erinomaisen ergonomian ja erinomaiset puhdistustulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän sekä lenkin ansiosta lattianpuhdistusliina voidaan helposti kiinnittää lattiasuulakkeeseen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheinen höyryn säätö takaa aina sopivan määrän höyryä pinnasta ja likaisuusasteesta riippuen.
Ominaisuudet ja edut
Lyhyt lämmitysaikaNopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
Käytännöllinen varusteiden säilytys ja pysäköintiasentoKäytännöllinen säilytys varusteille, johdolle ja höyryletkulle. Pysäköintiasento lattiasuuttimelle
Keskeytyksetön höyryntuotantoSäiliö voidaan helposti täyttää koska vaan ilman työn keskeytystä. Kalkki poistetaan vedestä automaattisesti kätevän kalkinpoistopatruunan ansiosta.
EasyFix lattianhoitosetti jonka lattiasuulakkeessa työskentelyä helpottava joustava nivel sekä kätevä tarrakiinnitys mikrokuituliinalle
- Optimoitu lattiasuutin levittää höyryn tasaisesti ja tuottaa hyvän puhdistustuloksen.
- Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
- Ergonomista ja tehokasta puhdistusta. Täydellinen lattiakontakti käyttäjän pituudesta riippumatta.
Monikäyttöiset varusteet
- Monipuolinen apu päivittäisiin puhdistusaskareisiin
Lattialiina sekä käsisuuttimen liina
- Hyvä puhdistustulos ja lian irrotus.
Lapsilukko kahvassa
- Turvallinen lapsilukko ehkäisee vahingot.
Höyryn määrän säätö käsikahvassa
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
On/Off -katkaisija laitteessa
- Helppo kytkeä päälle ja pois.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Testisertifikaatti¹⁾
|Tappaa jopa 99.999% koronaviruksista¹⁾ sekä 99.99% bakteereista²⁾
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 75
|Lämmitysteho (W)
|1900
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 3,5
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Testit ovat osoittaneet, että puhdistamalla paikallaan 30 sekuntia. Kärcher-höyrynpuhdistimella. 99,999% viruksista, kuten koronaviruksesta tai influenssasta (lukuun ottamatta hepatiitti-B-virusta), voidaan poistaa kaikilta tavallisilla sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta (testi virus : Muunneltu-Vaccinia-Ankara-Virus). Kun puhdistetaan perusteellisesti Kärcher-höyrypuhdistimella, 99,99% kaikista tavallisista kotitalousbakteereista kuolee tavallisilta sileiltä kotitalouksien kovilta pinnoilta, jos puhdistusnopeus on enintään 30 cm / s. maksimi höyryn tuotolla (testi bakteeri: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vähimmäiskerroin, jolla tuotteen käyttöikää pidennetään, perustuen sisäisiin testeihin, joissa veden kovuus on 20 °dH ja karbonaattikovuus 15 °dH.
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Kohdesuutin
- Käsisuutin
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Rakoharja
- Lattiasuulake: EasyFix
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Höyryvirtauksen säätö: laitteessa (kaksivaiheinen)
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Höyryletku käsikahvalla: 2.2 m
- Integroitu on/off kytkin
- Säilytyspaikat varusteille
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
- Laattasaumat