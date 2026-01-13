SC 3 Deluxe EasyFix -höyrypesuri on valmis käyttöön vain 30 sekunnin lämmitysajan jälkeen. Laite poistaa tehokkaasti yleisimpiä kotitalouksien bakteereita ja viruksia kovilta pinnoilta. Laiteessa on integroitu säilytyslokero tarvikkeille, joten tarvikkeiden, johdon ja letkun säilytys on helppoa ja kätevää. Muita ominaisuuksia ovat integroitu kalkinpoistopatruuna, irrotettava vesisäiliö keskeytyksettömään siivoukseen, LED-valo näyttämään käyttötila sekä erilaiset tarvikkeet sitkeän lian poistoon laatoilta, liesiltä, liesituulettimilta, laattasaumoista ja kaikilta kovilta ja tiiviiltä pinnoilta. Laitteessa on myös EasyFix-lattiasuutin joustavalla nivelellä, joka takaa erinomaisen ergonomian ja erinomaiset puhdistustulokset. Kätevän tarrakiinnitysjärjestelmän sekä lenkin ansiosta lattianpuhdistusliina voidaan helposti kiinnittää lattiasuulakkeeseen ja irrottaa uudelleen koskematta likaan. Kaksivaiheinen höyryn säätö takaa aina sopivan määrän höyryä pinnasta ja likaisuusasteesta riippuen.