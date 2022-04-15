Muovimaton puhdistaminen
Muovi ja linoleumi olivat pitkään suosittuja lattiapäällysteitä. Vaikka ne katosivat hetkeksi parrasvaloista, ne ovat nyt tekemässä paluuta suosioon. Muovimaton pesu on yleensä erittäin helppoa, mutta puhdistuksessa on huomioitava muutamia seikkoja.
Oikea tapa puhdistaa joustavat lattiapäällysteet
On olemassa monia joustavia lattiapäällysteitä, ja niiden erottaminen ensi silmäyksellä voi olla vaikeaa. Kolme eniten käytettyä päällystettä ovat PVC, linoleumi ja elastomeerilattiapäällysteet. Nämä lattiamateriaalit puhdistetaan yleensä samalla tavalla, mutta ne eroavat toisistaan pääasiassa niiden herkkyydestä eri puhdistusaineille.
PVC-lattia
PVC koostuu polyvinyylikloridista, ja sitä on saatavana levyinä, laattoina tai click-in paloina. Tämä materiaali on erityisen kestävä, ja se kestää voimakkaita emäksiä ja mekaanista rasitusta. Happamat pesuaineet voivat aiheuttaa värimuutoksia. Lisäksi jos käytät orgaanisia liuottimia, on hyvä noudatettaa varovaisuutta. Myös kengänkiilloke, noki, tussin jäljet tai muu vastaava voi tunkeutua rakenteeseen. PVC on herkkä myös tupakantuhkalle ja lentäville kipinöille.
Linoleum-lattia
Linoleumi on ympäristöystävällinen vaihtoehto PVC-lattialle, koska materiaali on valmistettu luonnollisista raaka-aineista, kuten pellavansiemenöljystä, jauhetusta korkista tai puujauhosta, ja luonnollisesta hartsista. Lattiapäällyste johtaa lämpöä hyvin hitaasti, ja siksi sen sanotaan tuntuvan mukavan lämpimältä jalan alla. Toisin kuin PVC, linoleumi on herkkä vahvoille emäksisille puhdistusaineille (pH-arvo >10) sekä mekaaniselle rasitukselle. Siksi se on suhteellisen kestävä orgaanisia liuottimia ja tupakantuhkaa vastaan. Linoleumilla on kosteutta sääteleviä ominaisuuksia, mutta se on herkkä liialliselle kosteudelle.
Elastomeeri/kumilattiat
Elastomeerilattioita löytyy harvoin asunnoista tai kodeista, mutta niitä käytetään paljon asuinrakennusten yleisissä tiloissa kuten portaissa ja pesuloissa. Tämä lattianpäällyste on erittäin kestävä, mutta herkkä vahvoille emäksisille pesuaineille (pH-arvo >10). Happamat puhdistusaineet voivat aiheuttaa värimuutoksia kumilattioille, mutta ne kestävät suhteellisen hyvin tupakantuhkaa tai lentäviä kipinöitä.
Muovimaton pesu kahdessa vaiheessa
Suosituimpaan puhdistusmenetelmään kuuluu imuroinnin ja märkäpyyhinnän yhdistelmä. Ensimmäisessä työvaiheessa irtonainen lika, kuten pöly ja karvat, imuroidaan tavallisella pölynimurilla. Seuraavaksi pyyhitään lattian pinta mopilla. Ihannetapauksessa moppi kannattaa huuhtoa ja puristaa kuivaksi säännöllisesti, koska se estää suoran kosketuksen likaan. Aloita moppaaminen huoneen reunoilta ja etene sen jälkeen tasaisin vedoin koko lattian leveydeltä takakulmasta peruuttamalla ovea kohti.
Muutaman kerran jälkeen tästä mekaanisesta prosessista tulee nopeampaa. Kaksivaiheisessa puhdistukseesa on myös muutamia haasteita: pinttynyttä likaa joutuu usein työstämään enemmän, eikä se välttämättä lähde ensimmäisellä pesukerralla. Mopit saattavat myös levittää suhteellisen suuren määrän vettä, mikä tarkoittaa, että pinta vaatii hieman pidemmän kuivumisajan.
Nopea puhdistus lattiapesurilla
Moderni vaihtoehto muovimaton pesuun on sähkökäyttöinen lattiapesuri, kuten Kärcher FC -sarjan laitteet. Mikrokuituiset rullat pyörivät 500 kierrosta minuutissa, ja irrottavat vaivattomasti pinttyneen lian. Menetelmän hyöty korostuu nykyaikaisen PVC-lattian strukturoiduissa pinnoissa. Lattiapesuri kerää likaisen veden erilliseen säiliöön, joten käytät aina puhdasta vettä lattioiden pesuun.
Yleispuhdistusaine soveltuu PVC-lattiapäällysteisiin, linoleumiin ja elastomeerilattiapäällysteisiin. Koska pesurit käyttävät vain vähän vettä, niiden kanssa riittää pieni määrä pesuainetta. Strukturoiduissa lattiapäällysteissä suosittelemme käyttämään pesuria pituussuunnassa ja sitten risteilemään pinnan yli kerran, jotta pääset myös syvälle pintarakenteeseen. Puunsyitä sisältävien lattiapäällysteiden kanssa on aina työskenneltävä syyn myötäisesti.
Muovimaton pesu onnistuu myös höyrypesurilla
Hyvä vaihtoehto perinteiselle mopille on höyrypesuri. Korkeiden lämpötilojen ansiosta jopa 99,99% yleisimmistä kodin bakteereista ja viruksista poistetaan ilman kemikaaleja. Kuuma höyry myös irrottaa pinttynyttä likaa ja poistaa rasvaa, mikä tarkoittaa, että pesurin vahvuudet korostuvat erityisesti keittiössä. Höyrypesurit soveltuvat mainiosti allergikoille sekä lapsi- ja lemmikkitalouksiin, sillä pesurilla vältetään kosketus voimakkaiden puhdistusaineiden kanssa. Höyry ei jätä jälkeensä kalkkijäämiä ja raitoja, sillä höyryn tuotanto demineralisoi veden. Lämmön ansiosta lattia myös kuivuu nopeasti.
Käytä puhdistamiseen sopivia pyyhintäkankaita lattia- tai käsisuuttimen kanssa. Liikuta suutinta nopeasti sivulta toiselle, kun höyryä vapautuu. Näin käytät vain tarvittavan määrän höyryä lian irrottamiseen. Irronnut lika tarttuu kankaaseen, joten likaiset kankaat tulisi pestä jokaisen käytön jälkeen. Strukturoiduilla lattiapinnoilla suosittelemme pyyhkimään diagonaalisesti paremman puhdistustuloksen saavuttamiseksi.
Toistuvan lian poistaminen PVC-lattiasta ja linoleumista
Pesuaineiden jäämät
Jos käytät pitkään liikaa pesuaineita, tämä voi aiheuttaa aineen jäämien kerrostumista. Ajan myötä näihin kerroksiin kerääntyy myös likaa, mikä johtaa lattioiden likaisuuteen. Paras tapa poistaa likakertymät on käyttää lattiapesuria ja kuumaa vettä (enintään 60 °C). Voit tehdä tämän työskentelemällä edestakaisin pituus- ja poikittaissuunnassa pinnan yli useita kertoja ilman pesuainetta. Liiku pesurin kanssa edestakaisin ja sivulta toiselle useita kertoja ilman pesuainetta. Toista, kunnes lattiapesurin likavesisäiliöön ei enää muodostu vaahtoa.
Siivous remontin jälkeen
Jos huone on maalattu tai muuten kunnostettu, remontissa syntyneet liat tulisi puhdistaa. Rakennusvaiheessa käytetyt lyijykynämerkit voi poistaa helposti pyyhekumilla. Maalauksen jälkeiset väritahrat voi poistaa puukiilalla tai lämpimällä vedellä ja valkoisella, naarmuttamattomalla sienellä. Lakkatahrat ja liimajäämät voi poistaa linoleumista ja elastomeerisesta lattiasta orgaanisilla liuottimilla. Muovilattioista PVC-materiaalin kanssa on oltava varovainen ja liuotin kannattaa ensin testata huomaamattomalla alueella.