Muovimaton pesu onnistuu myös höyrypesurilla

Hyvä vaihtoehto perinteiselle mopille on höyrypesuri. Korkeiden lämpötilojen ansiosta jopa 99,99% yleisimmistä kodin bakteereista ja viruksista poistetaan ilman kemikaaleja. Kuuma höyry myös irrottaa pinttynyttä likaa ja poistaa rasvaa, mikä tarkoittaa, että pesurin vahvuudet korostuvat erityisesti keittiössä. Höyrypesurit soveltuvat mainiosti allergikoille sekä lapsi- ja lemmikkitalouksiin, sillä pesurilla vältetään kosketus voimakkaiden puhdistusaineiden kanssa. Höyry ei jätä jälkeensä kalkkijäämiä ja raitoja, sillä höyryn tuotanto demineralisoi veden. Lämmön ansiosta lattia myös kuivuu nopeasti.

Käytä puhdistamiseen sopivia pyyhintäkankaita lattia- tai käsisuuttimen kanssa. Liikuta suutinta nopeasti sivulta toiselle, kun höyryä vapautuu. Näin käytät vain tarvittavan määrän höyryä lian irrottamiseen. Irronnut lika tarttuu kankaaseen, joten likaiset kankaat tulisi pestä jokaisen käytön jälkeen. Strukturoiduilla lattiapinnoilla suosittelemme pyyhkimään diagonaalisesti paremman puhdistustuloksen saavuttamiseksi.