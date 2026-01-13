RM 536 Yleispesuaine lattiapesuriin, 500ml

Sitruunantuoksuinen yleispuhdistusaine kaikille koville lattiapinnoille. Raikasta puhtautta ilman pyyhkimisestä jääviä jälkiä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 65 x 65 x 210
Käyttökohteet
  • Korkkilattiat
  • Kivipinnat
  • Puulattiat
  • Vinyylipinnat