RM 536 Yleispesuaine lattiapesuriin, 500ml
Sitruunantuoksuinen yleispuhdistusaine kaikille koville lattiapinnoille. Raikasta puhtautta ilman pyyhkimisestä jääviä jälkiä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|65 x 65 x 210
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Korkkilattiat
- Kivipinnat
- Puulattiat
- Vinyylipinnat