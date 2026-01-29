Ei enää imurointia ennen lattianpesua! Kiitos erityisen 4-rullatekniikan, FC 7 Cordless -lattiapesurimme poistaa nopeasti ja vaivattomasti päivittäisen märän ja kuivan lian kaikilta kovilta lattioilta - ja valinnaisen boost-toiminnon ansiosta sitä voidaan käyttää myös erittäin sitkeään likaan ja aina reunoihin asti. Se pystyy jopa keräämään hiuksia hiussuodattimen ansiosta. Tämä johtaa jopa 50% ajansäästöön verrattuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin ja noin 20% parempiin puhdistustuloksiin verrattuna tavalliseen moppiin. Tehokkaan akun 45 minuutin käyttöajalla se voi puhdistaa jopa 175 m² kestäviä, kovia lattioita. Veden määrää ja rullien automaattisesti kostutetun pyörimisnopeutta voidaan säätää kahteen puhdistustasoon lattiatyypin mukaan, eikä ämpäreiden raahaaminen ole tarpeen erillisten puhdas- ja likavesisäiliön ansiosta.