Lattiapesuri FC 7 Cordless
Vastapestyt lattiat ilman tarvetta imuroida etukäteen: Akkukäyttöinen FC 7 Cordless -lattiapesuri poistaa kaikenlaisen päivittäisen kuivan ja märän lian yhdellä kertaa.
Ei enää imurointia ennen lattianpesua! Kiitos erityisen 4-rullatekniikan, FC 7 Cordless -lattiapesurimme poistaa nopeasti ja vaivattomasti päivittäisen märän ja kuivan lian kaikilta kovilta lattioilta - ja valinnaisen boost-toiminnon ansiosta sitä voidaan käyttää myös erittäin sitkeään likaan ja aina reunoihin asti. Se pystyy jopa keräämään hiuksia hiussuodattimen ansiosta. Tämä johtaa jopa 50% ajansäästöön verrattuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin ja noin 20% parempiin puhdistustuloksiin verrattuna tavalliseen moppiin. Tehokkaan akun 45 minuutin käyttöajalla se voi puhdistaa jopa 175 m² kestäviä, kovia lattioita. Veden määrää ja rullien automaattisesti kostutetun pyörimisnopeutta voidaan säätää kahteen puhdistustasoon lattiatyypin mukaan, eikä ämpäreiden raahaaminen ole tarpeen erillisten puhdas- ja likavesisäiliön ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Lattioiden pesutulos on 20% puhtaampi kuin perinteisellä mopilla.
- Vaivaton: ei ämpärin raahaamista eikä lattian käsin hankaamista.
Erittäin hiljainen
- Miellyttävä äänenvoimakkuus vain 59 dB.
Kaksi eri puhdistustilaa sekä tehostustoiminto.
- Telojen pyörimisnopeutta ja käytettävän veden määrää voidaan säätää lattioiden pintamateriaalin ja lattiaoilla olevan lian määrän mukaan. Tehostustoimintoa voi käyttää pinttyneemmän lian poistamiseen.
- Sopii kaikille koville lattioille, kuten parketti, laminaatti, kivi- ja keraamiset laatat, PVC ja vinyyli.
- Lattiat ovat kuivat ja käveltävissä noin 2 minuutin jälkeen.
Toiminta-aika on tehokkaan litiumakun ansiosta noin 45 min.
- Akkukäyttöisyys tuo vaivattomuutta ja joustoa siivoukseen.
- Kolmivaiheinen LED-näyttö kertoo akun lataustason.
Älykäs säiliöiden täyttöasteen valvonta.
- Valo- sekä äänimerkki kertovat tyhjästä puhdasvesisäiliöstä sekä täynnä olevasta likavesisäiliöstä.
- Laitteen automaattinen sammutus, mikäli likavesisäiliötä ei tyhjennetä.
Telakka ja siivousasema.
- Käytännöllinen lisävarusteiden säilytyspaikka telakassa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|n. 175
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|400
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|200
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Telojen työleveys (mm)
|300
|Lattian kuivumisaika (min)
|n. 2
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Akun jännite (V)
|25
|Akun kapasiteetti (Ah)
|2,85
|Akun käyttöaika (min)
|n. 45
|Akun latausaika (h)
|4
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcherin lattiapesurit saavuttavat jopa 20% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen moppiin. Viittaa keskimääräisiin testituloksiin puhdistustehokkuuden, lian poiston ja reunapuhdistuksen osalta. /
** Kärcherin lattiapesurit voivat puolittaa siivousaikasi, koska arjessa syntyvä lika voidaan poistaa kovilta lattiapinnoilta yhdellä kertaa, jolloin ei tarvitse imuroida ennen moppaamista.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 4 kpl
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
- Telakka säilytystä ja puhdistusta varten
- Akkulaturi
- Puhdistusharja
Ominaisuuksia
- Telojen pyörimistä ja vesimäärää voidaan säätää
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Itsepuhdistustila
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.