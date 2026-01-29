Lattiapesuri FC 7 Cordless

Vastapestyt lattiat ilman tarvetta imuroida etukäteen: Akkukäyttöinen FC 7 Cordless -lattiapesuri poistaa kaikenlaisen päivittäisen kuivan ja märän lian yhdellä kertaa.

Ei enää imurointia ennen lattianpesua! Kiitos erityisen 4-rullatekniikan, FC 7 Cordless -lattiapesurimme poistaa nopeasti ja vaivattomasti päivittäisen märän ja kuivan lian kaikilta kovilta lattioilta - ja valinnaisen boost-toiminnon ansiosta sitä voidaan käyttää myös erittäin sitkeään likaan ja aina reunoihin asti. Se pystyy jopa keräämään hiuksia hiussuodattimen ansiosta. Tämä johtaa jopa 50% ajansäästöön verrattuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin ja noin 20% parempiin puhdistustuloksiin verrattuna tavalliseen moppiin. Tehokkaan akun 45 minuutin käyttöajalla se voi puhdistaa jopa 175 m² kestäviä, kovia lattioita. Veden määrää ja rullien automaattisesti kostutetun pyörimisnopeutta voidaan säätää kahteen puhdistustasoon lattiatyypin mukaan, eikä ämpäreiden raahaaminen ole tarpeen erillisten puhdas- ja likavesisäiliön ansiosta.

Ominaisuudet ja edut
Lattioiden pesutulos on 20% puhtaampi kuin perinteisellä mopilla.
  • Vaivaton: ei ämpärin raahaamista eikä lattian käsin hankaamista.
Erittäin hiljainen
  • Miellyttävä äänenvoimakkuus vain 59 dB.
Kaksi eri puhdistustilaa sekä tehostustoiminto.
  • Telojen pyörimisnopeutta ja käytettävän veden määrää voidaan säätää lattioiden pintamateriaalin ja lattiaoilla olevan lian määrän mukaan. Tehostustoimintoa voi käyttää pinttyneemmän lian poistamiseen.
  • Sopii kaikille koville lattioille, kuten parketti, laminaatti, kivi- ja keraamiset laatat, PVC ja vinyyli.
  • Lattiat ovat kuivat ja käveltävissä noin 2 minuutin jälkeen.
Toiminta-aika on tehokkaan litiumakun ansiosta noin 45 min.
  • Akkukäyttöisyys tuo vaivattomuutta ja joustoa siivoukseen.
  • Kolmivaiheinen LED-näyttö kertoo akun lataustason.
Älykäs säiliöiden täyttöasteen valvonta.
  • Valo- sekä äänimerkki kertovat tyhjästä puhdasvesisäiliöstä sekä täynnä olevasta likavesisäiliöstä.
  • Laitteen automaattinen sammutus, mikäli likavesisäiliötä ei tyhjennetä.
Telakka ja siivousasema.
  • Käytännöllinen lisävarusteiden säilytyspaikka telakassa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²) n. 175
Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml) 400
Säiliötilavuus, likavesi (ml) 200
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Telojen työleveys (mm) 300
Lattian kuivumisaika (min) n. 2
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 59
Akun jännite (V) 25
Akun kapasiteetti (Ah) 2,85
Akun käyttöaika (min) n. 45
Akun latausaika (h) 4
Akkutyyppi Litiumioniakku
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8
Mitat (p x l x k) (mm) 310 x 230 x 1210

* Kärcherin lattiapesurit saavuttavat jopa 20% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen moppiin. Viittaa keskimääräisiin testituloksiin puhdistustehokkuuden, lian poiston ja reunapuhdistuksen osalta. /
** Kärcherin lattiapesurit voivat puolittaa siivousaikasi, koska arjessa syntyvä lika voidaan poistaa kovilta lattiapinnoilta yhdellä kertaa, jolloin ei tarvitse imuroida ennen moppaamista.

Toimitus sisältää

  • Tela yleiskäyttöön: 4 kpl
  • Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
  • Telakka säilytystä ja puhdistusta varten
  • Akkulaturi
  • Puhdistusharja

Ominaisuuksia

  • Telojen pyörimistä ja vesimäärää voidaan säätää
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Itsepuhdistustila
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Lattiapesuri FC 7 Cordless
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Pinttyneeseen likaan
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.