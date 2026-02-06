Tahrojen ja roiskeiden poistaminen aina reunoja myöten - ilman ämpäriä tai uuvuttavaa hankaamista. Langaton EWM 2 -moppi ja sen kaksi säiliötä tekevät tämän mahdolliseksi - ja perinteiset mopit tarpeettomiksi. Pyörivät rullat kostuvat jatkuvasti raikkaalla vedellä, kun taas kerätty lika päätyy jätevesisäiliöön. Laite jättää lattiat jopa 20% puhtaammiksi kuin perinteiset mopit. Kompaktin muotoilunsa ja joustavan nivelensä ansiosta EWM 2 pääsee helposti huonekalujen alle ja vaatii myös vähän säilytystilaa. Lattian kuivumisaika on vain noin kaksi minuuttia, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi kaikilla kovilla lattioilla (esim. laatta-, parketti-, laminaatti-, PVC- ja vinyylilattiat). Tehokas litiumioniakku tarjoaa noin 20 minuutin käyttöajan. Tämä mahdollistaa jopa 60 m² lattia-alan puhdistamisen laitteella yhdellä latauksella.