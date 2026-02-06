Elektroninen moppi EWM 2
Akkukäyttöinen EWM 2 -moppi poistaa helposti tahrat ja roiskeet - ilman ämpärin raahaamista ja hankaamista. Laite jättää pinnat puhtaammiksi kuin perinteinen moppi. Akun kesto n. 20 min.
Tahrojen ja roiskeiden poistaminen aina reunoja myöten - ilman ämpäriä tai uuvuttavaa hankaamista. Langaton EWM 2 -moppi ja sen kaksi säiliötä tekevät tämän mahdolliseksi - ja perinteiset mopit tarpeettomiksi. Pyörivät rullat kostuvat jatkuvasti raikkaalla vedellä, kun taas kerätty lika päätyy jätevesisäiliöön. Laite jättää lattiat jopa 20% puhtaammiksi kuin perinteiset mopit. Kompaktin muotoilunsa ja joustavan nivelensä ansiosta EWM 2 pääsee helposti huonekalujen alle ja vaatii myös vähän säilytystilaa. Lattian kuivumisaika on vain noin kaksi minuuttia, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi kaikilla kovilla lattioilla (esim. laatta-, parketti-, laminaatti-, PVC- ja vinyylilattiat). Tehokas litiumioniakku tarjoaa noin 20 minuutin käyttöajan. Tämä mahdollistaa jopa 60 m² lattia-alan puhdistamisen laitteella yhdellä latauksella.
Ominaisuudet ja edut
Poistaa roiskeet ja kuivuneet nestetahrat.Korvaa perinteisen mopin ja ämpärin Puhdistaa jokaisen nurkkaan asti.
Lattioiden pesutulos on 20% puhtaampi kuin perinteisellä mopilla.Vaivaton: ei ämpärin raahaamista eikä lattian käsin hankaamista.
Kevyt muotoilu ja nivelöity pesupääVaivatonta puhdistusta huonekalujen alta sekä ympäriltä. Kevyt ja mukavaa käyttää. Kompakti säilytys.
Sopii kaikille kovapintaisille lattioille (esim. muovi, parketti, vinyyli, laminaatti ja laatta)
- Lattiat ovat kuivat ja käveltävissä noin 2 minuutin jälkeen.
- Laaja valikoima pesu- ja hoitoaineita erilaisille lattiapinnoille.
Tehokas litiumioniakku. Käyttöaika noin 20 minuuttia.
- Akkukäyttöisyys tuo vaivattomuutta ja joustoa siivoukseen.
- Kolmivaiheinen LED-näyttö kertoo akun lataustason.
Telakka laitteen ja telojen säilytystä varten
- Käytännöllinen telakka laitteen ja telojen säilytystä varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|120 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|n. 60
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|360
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|140
|Telojen työleveys (mm)
|300
|Lattian kuivumisaika (min)
|n. 2
|Akun jännite (V)
|7,2 - 7,4
|Akun kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Akun käyttöaika (min)
|n. 20
|Akun latausaika (h)
|4
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|2,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|4,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|305 x 226 x 1220
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 2 kpl
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
- Telakka laitteen ja telojen säilytystä varten
- Akkulaturi
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Pinttyneeseen likaan