Lattiapesuri FC 8 Smart Signature Line

Juuri mopatut lattiat ilman imuroimista: FC 8 Smart Signature Line -lattiapesuri mahdollistaa sen. Käytännöllinen LCD-näyttö, LED-valot ja sovellusyhteys.

Vain kaikkein innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian edelläkävijän ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin alkuperäinen allekirjoitus erityisenä design-elementtinä. FC 8 Smart Signature Line on välittömästi tunnistettavissa luokkansa parhaaksi laitteeksi. Akkukäyttöinen lattianpesuri antaa lattiallesi todellisen WOW-kertoimen – ja todella paljon nopeammin kuin perinteisin menetelmin. 4-telatekniikan ansiosta se poistaa kaikentyyppisen kuivan ja märän arkipäivän lian ilman imurointia etukäteen. Puhdistuspään LED-valot eivät jätä havaitsematta pölyhiukkasia, ja erikoissuodattimet varmistavat myös hyvän hiusten poiminnan. Huippumallissamme on käytännöllinen LCD-näyttö ja sovellusyhteys, jotka tarjoavat älykkään tuen puhdistustehtävillesi. Yksinkertaiset vaiheittaiset ohjeet näytöllä kertovat nopeasti kaiken, mitä sinun tulee tietää laitteestasi. Eri lattiatyypeille optimoituja erilaisia ​​puhdistustiloja voidaan siirtää laitteeseen sovelluksen kautta tai valita näytöltä. Veden määrään ja rullan nopeuteen voi myös tehdä yksilöllisiä säätöjä sovelluksen kautta.

Ominaisuudet ja edut
Lattiapesuri FC 8 Smart Signature Line: Signature Line -lisäedut
Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Lattiapesuri FC 8 Smart Signature Line: Käytännöllinen LCD-näyttö
Käytännöllinen LCD-näyttö
Yksinkertainen laitesovellus vaiheittaisilla ohjeilla. Käyttövirheiden välttäminen näytön varoitusten ja virheilmoitusten avulla. Intuitiivinen käyttö.
Lattiapesuri FC 8 Smart Signature Line: Lukemattomia vaihtoehtoja puhdistustiloihin
Lukemattomia vaihtoehtoja puhdistustiloihin
Usein tarvittavat puhdistustilat on esiasetettu laitteeseen: kaksi puhdistustilaa eri vesimäärillä ja telanopeuksilla sekä tehostustoiminto pinttyneelle lialle. Sovellusyhteydellä: useiden lisäsiivoustilojen siirtäminen laitteeseen, optimoitu eri lattiatyypeille, sekä omien yksittäisten puhdistustilojen konfigurointi. Sopii kaikille koville lattioille, kuten parketti, laminaatti, kivi- ja keraamiset laatat, PVC ja vinyyli.
Lattioiden pesutulos on 20% puhtaampi kuin perinteisellä mopilla.
  • Vaivaton: ei ämpärin raahaamista eikä lattian käsin hankaamista.
Erittäin hiljainen
  • Miellyttävä äänenvoimakkuus vain 59 dB.
Noin 60 minuutin akun käyttöaika tehokkaalla litiumioniakulla
  • LCD-näyttö näyttää akun varaustason prosentteina, minuutteina tai tilapalkkina.
Lattiasuulakkeessa integroidut LED-valot.
  • Valaisee huonekalujen alta ja pimeistä nurkista.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²) n. 230
Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml) 400
Säiliötilavuus, likavesi (ml) 200
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Telojen työleveys (mm) 300
Lattian kuivumisaika (min) n. 2
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 59
Akun jännite (V) 25
Akun kapasiteetti (Ah) 2,85
Akun käyttöaika (min) n. 60
Akun latausaika (h) 4
Akkutyyppi Litiumioniakku
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,7
Mitat (p x l x k) (mm) 310 x 230 x 1210

* Kärcherin lattiapesurit saavuttavat jopa 20% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen moppiin. Viittaa keskimääräisiin testituloksiin puhdistustehokkuuden, lian poiston ja reunapuhdistuksen osalta. /
** Kärcherin lattiapesurit voivat puolittaa siivousaikasi, koska arjessa syntyvä lika voidaan poistaa kovilta lattiapinnoilta yhdellä kertaa, jolloin ei tarvitse imuroida ennen moppaamista.

Toimitus sisältää

  • Tela yleiskäyttöön: 4 kpl
  • Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
  • Telakka säilytystä ja puhdistusta varten
  • Akkulaturi
  • Puhdistusharja

Ominaisuuksia

  • Telojen pyörimistä ja vesimäärää voidaan säätää
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Lattiasuulakkeessa integroidut LED-valot.
  • Bluetooth-yhteys
  • Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
  • LCD-näyttö
  • Itsepuhdistustila
Videot
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Pinttyneeseen likaan
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Hienojakoinen lika
  • Kuivan lian imurointi
  • All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.
