Vain kaikkein innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian edelläkävijän ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin alkuperäinen allekirjoitus erityisenä design-elementtinä. FC 8 Smart Signature Line on välittömästi tunnistettavissa luokkansa parhaaksi laitteeksi. Akkukäyttöinen lattianpesuri antaa lattiallesi todellisen WOW-kertoimen – ja todella paljon nopeammin kuin perinteisin menetelmin. 4-telatekniikan ansiosta se poistaa kaikentyyppisen kuivan ja märän arkipäivän lian ilman imurointia etukäteen. Puhdistuspään LED-valot eivät jätä havaitsematta pölyhiukkasia, ja erikoissuodattimet varmistavat myös hyvän hiusten poiminnan. Huippumallissamme on käytännöllinen LCD-näyttö ja sovellusyhteys, jotka tarjoavat älykkään tuen puhdistustehtävillesi. Yksinkertaiset vaiheittaiset ohjeet näytöllä kertovat nopeasti kaiken, mitä sinun tulee tietää laitteestasi. Eri lattiatyypeille optimoituja erilaisia ​​puhdistustiloja voidaan siirtää laitteeseen sovelluksen kautta tai valita näytöltä. Veden määrään ja rullan nopeuteen voi myös tehdä yksilöllisiä säätöjä sovelluksen kautta.