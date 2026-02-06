Lattiapesuri FC 8 Smart Signature Line
Juuri mopatut lattiat ilman imuroimista: FC 8 Smart Signature Line -lattiapesuri mahdollistaa sen. Käytännöllinen LCD-näyttö, LED-valot ja sovellusyhteys.
Vain kaikkein innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian edelläkävijän ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin alkuperäinen allekirjoitus erityisenä design-elementtinä. FC 8 Smart Signature Line on välittömästi tunnistettavissa luokkansa parhaaksi laitteeksi. Akkukäyttöinen lattianpesuri antaa lattiallesi todellisen WOW-kertoimen – ja todella paljon nopeammin kuin perinteisin menetelmin. 4-telatekniikan ansiosta se poistaa kaikentyyppisen kuivan ja märän arkipäivän lian ilman imurointia etukäteen. Puhdistuspään LED-valot eivät jätä havaitsematta pölyhiukkasia, ja erikoissuodattimet varmistavat myös hyvän hiusten poiminnan. Huippumallissamme on käytännöllinen LCD-näyttö ja sovellusyhteys, jotka tarjoavat älykkään tuen puhdistustehtävillesi. Yksinkertaiset vaiheittaiset ohjeet näytöllä kertovat nopeasti kaiken, mitä sinun tulee tietää laitteestasi. Eri lattiatyypeille optimoituja erilaisia puhdistustiloja voidaan siirtää laitteeseen sovelluksen kautta tai valita näytöltä. Veden määrään ja rullan nopeuteen voi myös tehdä yksilöllisiä säätöjä sovelluksen kautta.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Käytännöllinen LCD-näyttöYksinkertainen laitesovellus vaiheittaisilla ohjeilla. Käyttövirheiden välttäminen näytön varoitusten ja virheilmoitusten avulla. Intuitiivinen käyttö.
Lukemattomia vaihtoehtoja puhdistustiloihinUsein tarvittavat puhdistustilat on esiasetettu laitteeseen: kaksi puhdistustilaa eri vesimäärillä ja telanopeuksilla sekä tehostustoiminto pinttyneelle lialle. Sovellusyhteydellä: useiden lisäsiivoustilojen siirtäminen laitteeseen, optimoitu eri lattiatyypeille, sekä omien yksittäisten puhdistustilojen konfigurointi. Sopii kaikille koville lattioille, kuten parketti, laminaatti, kivi- ja keraamiset laatat, PVC ja vinyyli.
Lattioiden pesutulos on 20% puhtaampi kuin perinteisellä mopilla.
- Vaivaton: ei ämpärin raahaamista eikä lattian käsin hankaamista.
Erittäin hiljainen
- Miellyttävä äänenvoimakkuus vain 59 dB.
Noin 60 minuutin akun käyttöaika tehokkaalla litiumioniakulla
- LCD-näyttö näyttää akun varaustason prosentteina, minuutteina tai tilapalkkina.
Lattiasuulakkeessa integroidut LED-valot.
- Valaisee huonekalujen alta ja pimeistä nurkista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus per ladattu akku (n.) (m²) (m²)
|n. 230
|Säiliötilavuus, puhdas vesi (ml)
|400
|Säiliötilavuus, likavesi (ml)
|200
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Telojen työleveys (mm)
|300
|Lattian kuivumisaika (min)
|n. 2
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Akun jännite (V)
|25
|Akun kapasiteetti (Ah)
|2,85
|Akun käyttöaika (min)
|n. 60
|Akun latausaika (h)
|4
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Kärcherin lattiapesurit saavuttavat jopa 20% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen moppiin. Viittaa keskimääräisiin testituloksiin puhdistustehokkuuden, lian poiston ja reunapuhdistuksen osalta. /
** Kärcherin lattiapesurit voivat puolittaa siivousaikasi, koska arjessa syntyvä lika voidaan poistaa kovilta lattiapinnoilta yhdellä kertaa, jolloin ei tarvitse imuroida ennen moppaamista.
Toimitus sisältää
- Tela yleiskäyttöön: 4 kpl
- Puhdistusaineet: RM 536 -yleispuhdistusaine, 30 ml
- Telakka säilytystä ja puhdistusta varten
- Akkulaturi
- Puhdistusharja
Ominaisuuksia
- Telojen pyörimistä ja vesimäärää voidaan säätää
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Lattiasuulakkeessa integroidut LED-valot.
- Bluetooth-yhteys
- Sovelluksessa älykkäitä toimintoja
- LCD-näyttö
- Itsepuhdistustila
Videot
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Pinttyneeseen likaan
- Karkeiden roskien imurointi
- Hienojakoinen lika
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.