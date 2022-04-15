Laattojen puhdistus
Laatat ovat yksi suosituimmista lattiapäällysteistä ja hyvästä syystä: Ne ovat kestäviä, ja useimmissa tapauksissa laattojen puhdistus on helppoa. Niiden puhdistuksessa on kuitenkin otettava huomioon muutamia seikkoja.
Erityyppisten laattojen puhdistus oikealla tavalla
Laattoja on lukemattomia. Laattojen puhdistus on tehokkainta siten, että tunnistaa ensin laatan materiaalin. Yleisimpiä tyyppejä ovat keraamiset laatat, kuten hienot kivilaatat, lasitetut laatat, terrakottalaatat ja klinkkerilaatat. Kaikkien kaupallisesti saatavilla olevien laattojen peruskomponentti on savi. Joskus kodeista löytyy kuitenkin myös luonnon- ja tekokivilaattoja, ja näiden kohdalla sinun on oltava erityisen varovainen puhdistusprosessissa.
Lasitetut laatat
Lasitettujen laattojen ymmärretään yleensä tarkoittavan kivitavaralaattaa, jonka pintaan on levitetty lasimainen pinnoite. Tämä mahdollistaa sileän, suljetun pinnan ja lähes äärettömän valikoiman rakenteita ja värejä. Lasitetulle laatalle on ominaista reuna ja yläkerros, jolla on eri väri. Sileän pintansa ansiosta lasitetut laatat on yleensä helppo puhdistaa, eivätkä ne vaadi erityistä huolellisuutta.
Hienot kivilaatat
Kiitos niiden kestävyyden ja ulkonäön vuoksi koko asuintilaan asennetaan yhä useammin hienoja kivilaattoja. Hienoa kivitavaraa on saatavana silkkimattana, korkeakiiltoisena, rakennekuviolla (esim. liuskekivi-ilmeellä) tai painettuina (esim. puu-ilme). Kivilaatat ovat yleensä värikkäitä ja niille on ominaista se, että ne näyttävät samalta kaikilta puolilta. Ainoa poikkeus tässä on painettu hieno kivitavara.
Kivilaatalla on mikrohuokoinen pinta, ja siksi se puhdistetaan parhaiten mikrokuituliinoilla, joiden hienot kuidut pääsevät pinnan pieniin epätasaisiin alueisiin. Muussa tapauksessa menettely on sama kuin lasitetuilla laatoilla.
Rakennekuvioitujen pintojen osalta suosittelemme pyyhkimään pituussuunnassa ja poikittaissuunnassa pinnan yli kerran - näin saavutat hyvät puhdistustulokset suoraan rakenteen syvyyteen. Lattiapäällyste kestää useimpia emäksisiä ja happoja ja orgaanisia liuottimia.
Luonnon- ja tekokivilaatat
Luonnollinen kivi sisältää esimerkiksi graniittia, marmoria tai liuskekiveä. Muovikivi sisältää mineraalisia (yleensä sementtiä) tai hartsisidottuja materiaaleja, jotka on valmistettu esimerkiksi hiekasta, pikkukivistä, marmorista tai muista materiaaleista.
Happamia pesuaineita (pH-arvo < 7) tai kotitaloustarvikkeita, kuten etikkaa tai sitruunahappoa, käytetään mineraalilian, kuten ruosteen, kalkin tai sementin jäänteiden poistamiseen. Koska monet luonnolliset ja muoviset kivityypit ovat herkkiä hapoille, suosittelemme testin suorittamista huomaamattomalla alueella etukäteen. Voit tehdä tämän ottamalla happaman puhdistusaineen ja levittämällä muutaman pisaran happoa pinnalle huomaamattomalla alueella. Jos happo alkaa vaahdota, kivi on herkkä hapoille eikä sitä saa käsitellä happamilla pesuaineilla.
Laattojen puhdistus vain kahdessa vaiheessa
Suosituimpaan puhdistusmenetelmään kuuluu imuroinnin ja märkäpyyhinnän yhdistelmä. Ensimmäisessä työvaiheessa irtonainen lika, kuten pöly ja karvat, poimitaan tavallisella pölynimurilla. Jos lattialaatat sijaitsevat ulkotiloissa tai erittäin likaisissa tiloissa, kuten autotalleissa, märkä-kuivaimuri on ihanteellinen ratkaisu.
Pyyhi pinta mopilla. Ihannetapauksessa moppi kannattaa huuhtoa ja puristaa kuivaksi säännöllisesti, koska se estää suoran kosketuksen likaan niin pitkälle kuin mahdollista. Ensin sinun tulisi työstää koko huoneen reunat, ja edetä sen jälkeen takakulmasta peruuttamalla ovea kohti koko lattian leveydeltä tasaisin vedoin.
Pienellä harjoittelulla tästä mekaanisesta prosessista tulee nopeampaa, mutta siinä on myös muutamia haittoja: itsepäistä likaa joutuu usein työstämään enemmän, eikä se välttämättä lähde ensimmäisellä pesukerralla. Useimmat mopit levittävät suhteellisen suuren määrän vettä, mikä tarkoittaa, että pinta vaatii suhteellisen pitkän kuivumisajan.
Laattojen puhdistus - eroon harmaudesta
Jos laattalattiaa on käsitelty väärin pitkään, esimerkiksi pesuainetta on käytetty liikaa, tämä voi johtaa lattian harmaantumiseen. Tämä taas aiheuttaa lika- ja pesuainekerrosten muodostumisen, jotka ajan myötä johtavat kulahtaneeseen ilmeeseen. Tämän harmaantumisen poistamiseksi ensimmäiset puhdistuskerrat tulee tehdä pelkällä lämpimällä vedellä. Jos likaveteen muodostuu vaahtoa, tämä on lupaava merkki siitä, että vanhat pesuainejäämät on saatu pois. Toista prosessi niin monta kertaa, ettei vaahtoa enää muodostu.
Laattojen puhdistus asiantuntijoiden vinkeillä
Riippumatta siitä, onko harmaantumista vai ei, suosittelemme ensin käsittelemään pienen pinta-alan huomaamattomalla alueella. Sen kuivumisen jälkeen huomaat eron pintaan, jota ei ole puhdistettu. Jos lattiapäällysteen merkki on tiedossa, kannattaa myös tutustua lattiapäällysteen valmistajan puhdistus- ja hoito-ohjeisiin.
Kalkkikalvon poistaminen laatoista
Kalkki voi olla ongelma muuallakin kuin kylpyhuoneessa. Valkoinen kalkkikalvo voi syntyä ajan myötä myös puhdistuksesta johtuen, jos vesi on hyvin kalkkipitoista. Kalkkikalvo esiintyy erityisesti tummilla laatoilla, ja huomaat sen usein vasta, kun paljon käytössä olevat alueet alkavat näyttää rasvaisilta.
Kalvon poistamiseksi käytä hapanta puhdistusainetta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kotitaloustarvikkeita, kuten etikkaa tai sitruunahappoa. Happamia puhdistusaineita käytettäessä laattaliitokset on aina kasteltava etukäteen, jotta pesuaine ei tartu niihin. Pesuaine laimennetaan vedellä ohjeiden mukaisesti ja levitetään alueelle. Noin viiden minuutin jälkeen pintaa voidaan käsitellä uudelleen pyyhkimällä, mutta puhdistusliuoksen ei saa antaa kuivua. Pyyhi sitten pinta uudelleen lattiapesurilla tai mopilla ja puhtaalla vedellä, kunnes kaikki pesuainejäämät on poistettu. Kun teet tämän, vaihda vesi useita kertoja. Erittäin ohuiden kalkkikalvojen osalta riittää, että lattia pyyhitään kerran tai kahdesti happamalla saniteettipuhdistusaineella ja huuhdellaan sitten puhtaalla vedellä.
Hygieenistä puhtautta höyrypesurilla
Hyvä vaihtoehto laattojen puhdituksessa perinteiselle mopille on höyrypesuri. Korkeiden lämpötilojen ansiosta jopa 99,99% yleisimmistä kodin bakteereista ja viruksista poistetaan ilman kemikaaleja. Kuuma höyry myös irrottaa itsepäistä likaa ja poistaa rasvaa, mikä tarkoittaa, että höyrypesurin vahvuudet korostuvat erityisesti keittiössä. Höyrypesurit soveltuvat mainiosti allergikoille sekä lapsi- ja lemmikkitalouksiin, joiden ei pitäisi joutua kosketuksiin aggressiivisten puhdistusaineiden kanssa. Koska höyryn tuotanto demineralisoi veden, höyry ei jätä jälkeensä kalkkijäämiä tai raitoja. Lämmön ansiosta lattia kuivuu nopeasti.
Sopivia pyyhintäkankaita lattia- tai käsisuuttimelle käytetään laattojen puhdistukseen. Siirrä lattia- tai käsisuutinta sivulta toiselle nopeasti päällekkäisin vedoin, kun höyryä vapautuu. Tällöin käytetään vain lian irrottamiseen tarvittava määrä höyryä. Irronnut lika imeytyy kankaaseen; likaiset kankaat tulisi sen vuoksi pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista saumat liikuttamalla lattiasuutinta ylös ja alas ja sivulta toiselle (ristin muodossa) puhdistettavan alueen yli. Syväpuhdistusta varten liitokset voidaan puhdistaa myös erikseen kohdesuuttimella.
Ensimmäisen höyrypesurilla tehdyn puhdistuskerran jälkeen lattiaan voi muodostua raitoja. Ne johtuvat pesuainejäämistä, ja ne poistetaan toistamalla käsittely useita kertoja höyrypesurilla.
Laattojen puhdistus nopeasti ja helposti lattiapesurilla
Laattojen puhdistus hoituu erityisen nopeasti ja perusteellisesti lattiapesurilla. Laitteen rullat pyörivät 500 kierrosta minuutissa, ja irrottavat vaivattomasti itsepäisenkin lian. Likavesi kerätään erilliseen säiliöön niin, että käytät aina puhdasta vettä lattiaa pestessäsi. FC 7 Cordless jopa poistaa irtonaisen lian, mikä tarkoittaa, että aluetta ei tarvitse erikseen imuroida etukäteen. Tämä voi jopa puolittaa siivoamiseen kuluvan ajan.