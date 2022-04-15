Laattojen puhdistus

Hygieenistä puhtautta höyrypesurilla

Hyvä vaihtoehto laattojen puhdituksessa perinteiselle mopille on höyrypesuri. Korkeiden lämpötilojen ansiosta jopa 99,99% yleisimmistä kodin bakteereista ja viruksista poistetaan ilman kemikaaleja. Kuuma höyry myös irrottaa itsepäistä likaa ja poistaa rasvaa, mikä tarkoittaa, että höyrypesurin vahvuudet korostuvat erityisesti keittiössä. Höyrypesurit soveltuvat mainiosti allergikoille sekä lapsi- ja lemmikkitalouksiin, joiden ei pitäisi joutua kosketuksiin aggressiivisten puhdistusaineiden kanssa. Koska höyryn tuotanto demineralisoi veden, höyry ei jätä jälkeensä kalkkijäämiä tai raitoja. Lämmön ansiosta lattia kuivuu nopeasti.

Sopivia pyyhintäkankaita lattia- tai käsisuuttimelle käytetään laattojen puhdistukseen. Siirrä lattia- tai käsisuutinta sivulta toiselle nopeasti päällekkäisin vedoin, kun höyryä vapautuu. Tällöin käytetään vain lian irrottamiseen tarvittava määrä höyryä. Irronnut lika imeytyy kankaaseen; likaiset kankaat tulisi sen vuoksi pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista saumat liikuttamalla lattiasuutinta ylös ja alas ja sivulta toiselle (ristin muodossa) puhdistettavan alueen yli. Syväpuhdistusta varten liitokset voidaan puhdistaa myös erikseen kohdesuuttimella.

Ensimmäisen höyrypesurilla tehdyn puhdistuskerran jälkeen lattiaan voi muodostua raitoja. Ne johtuvat pesuainejäämistä, ja ne poistetaan toistamalla käsittely useita kertoja höyrypesurilla.