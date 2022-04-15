Vinkit keittiön siivoukseen

Keittiö on nykyisin enemmän kuin paikka ruoanlaittoon ja syömiseen; se on kodin sydän, jossa perhe ja ystävät kokoontuvat. Siellä pidetään kahvitauko, leivotaan, kokkaillaan yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia. Keittiö on paljon käytössä ja tämän vuoksi siellä syntyy monenlaista likaa: ruoanlaitosta kertyy rasva- ja ruokajäämiä, jääkaappiin jää muruja ja tahroja, hanat ja altaat keräävät kalkkisaostumia ja kuten myös astianpesukone sekä kahvinkeitin. Jotta keittiö pysyisi puhtaana ja hygieenisenä, on tärkeää siivota säännöllisesti.

Keittiössä on usein käytetty erilaisia materiaaleja kuten kiiltävät ja matat pinnat, teräs, lasi, kivi ja puu, jotka tuovat omat haasteensa puhtaanapitoon. Puhdistusmenetelmiä ja pesuaineita tulee säätää kunkin pinnan ja lian mukaan.