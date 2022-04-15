Keittiön siivous työtasoista jääkaappiin
Keittiö on usein kodin sydän ja sitä käytetään aktiivisesti joka päivä. Keittiön siisteys on tärkeää, koska lika ja bakteerit voivat kertyä helposti jääkaappiin, työtasoille ja muille pinnoille. Varmista keittiösi puhtaus näillä käytännön vinkeillä.
Vinkit keittiön siivoukseen
Keittiö on nykyisin enemmän kuin paikka ruoanlaittoon ja syömiseen; se on kodin sydän, jossa perhe ja ystävät kokoontuvat. Siellä pidetään kahvitauko, leivotaan, kokkaillaan yhdessä ja vaihdetaan kuulumisia. Keittiö on paljon käytössä ja tämän vuoksi siellä syntyy monenlaista likaa: ruoanlaitosta kertyy rasva- ja ruokajäämiä, jääkaappiin jää muruja ja tahroja, hanat ja altaat keräävät kalkkisaostumia ja kuten myös astianpesukone sekä kahvinkeitin. Jotta keittiö pysyisi puhtaana ja hygieenisenä, on tärkeää siivota säännöllisesti.
Keittiössä on usein käytetty erilaisia materiaaleja kuten kiiltävät ja matat pinnat, teräs, lasi, kivi ja puu, jotka tuovat omat haasteensa puhtaanapitoon. Puhdistusmenetelmiä ja pesuaineita tulee säätää kunkin pinnan ja lian mukaan.
Keittiön siivousaskareet
Keittiön työtasojen puhdistus
Työtaso on keittiön käytetyimpiä pinta, ja se on kosketuksissa ruokaan säännöllisesti. Sen päällä pilkotaan kasviksia, käsitellään kalaa ja vaivataan taikinaa. Tämä tarkoittaa, että työtason pinnalla on päivittäin paljon bakteereja, joita ei voi silmin havaita. Hygieenisistä syistä pinta tulisi puhdistaa irtoliasta ja pyyhkiä kostella liinalla jokaisen käytön jälkeen. Perusteellisempi puhdistus olisi suositeltavaa kerran viikossa. Tarvittaessa puhdistuksessa voi käyttää työtason pinnalle ja likatyypille, kuten rasvalle, sopivia puhdistusaineita.
Luonnonkiven, kuten graniitin tai marmorin, puhdistamisessa on syytä olla varovainen, sillä happamat pesuaineet voivat vahingoittaa herkkiä materiaaleja. Luonnonkivipinnoille on kehitetty erityisiä neutraaleja pesuaineita. Jos tällaisille pinnoille tulee likaa, on parasta toimia nopeasti. Pyyhi pinnat hellävaraisesti kostealla, pehmeällä liinalla. Kuivan liinan käyttäminen yhdessä hiekan tai muun karkean lian kanssa saattaa naarmuttaa pintaa. Jos käytät pesuainetta, huuhtele pinta aina puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla välttääksesi vesitahrojen muodostumisen.
Ympäristöystävällinen ja kemikaaliton vaihtoehto työtasojen puhdistukseen on höyrypesuri. Sen käyttämä kuuma höyry ja paine tehoavat 99,99 % tavallisista kotibakteereista. Lisäksi höyrypesuri irrottaa rasva- sekä ruokajäämät vaivattomasti ja sopii erinomaisesti myös liesituulettimen rasvasuodattimen sekä uunin puhdistamiseen.
Keittiön kaappien puhdistus
Keittiön aktiivinen käyttö johtaa väistämättä lian ja rasvatahrojen kertymiseen laatikoihin, kaappeihin sekä niiden ovien ja etusarjojen pinnoille. Rasvaiset sormenjäljet ja muut tahrat kaappien ovissa kannattaa pyyhkiä pois heti kun huomaat ne. Puhdistukseen voit käyttää kaupan valmiita pesuaineita tai valmistaa itse hellävaraisen pesuliuoksen. Huuhtele pinnat aina, kun olet käyttänyt pesuainetta ja kuivaa huolellisesti - eritoten nurkat ja reunat, joihin kertyy helposti jäämiä. Vältä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, jotka saattavat vahingoittaa pintoja, ja samoin kannattaa välttää myös karkeita siivousliinoja tai -sieniä.
Sormenjäljet näkyvät nopeasti lasisissa keittiön kaapin ovissa. Valmis ikkunanpesuaineseos tai itse tehty liuos vedestä ja astianpesuaineesta on nopea apu sormenjälkiä vastaan.
Puiset kaapinovet pestään vesiliukoisella pesuaineella ja kostealla liinalla. Puuviiluiselle ovelle voit käyttää erityistä puisten huonekalujen puhdistusainetta, joka myös huoltaa pintaa. Nyrkkisääntönä: älä kastele puista kaapin ovea ja laatikoiden etusarjaa, työskentele aina syiden suuntaan ja kuivaa hyvin pesun jälkeen.
Rosteripinnat voidaan puhdistaa erityisesti niille suunnitelluilla pesuaineilla. Usein kuitenkin pelkkä pyyhintä kostealla mikrokuituliinalla riittää. Kalvon muodostavia pesutuotteita tulisi välttää.
Tiesitkö? Bakteereiden kasvualustat keittiössä
- Leikkuulaudat: Erityisesti leikkuulaudat, joissa on syviä viiltoja, ovat täydellinen kasvualusta bakteereille. Käytännössä pelkkä laudan huuhtelu ei riitä pesuksi, vaan se tulisi aina laittaa tiskikoneeseen tai pestä pesuaineella ja tiskiharjalla. Jos sinulla on useampi leikkuulauta, käytä yhtä lautaa lihatuotteille ja toista kasviksille.
- Keittiösieni tai -liina: Keittiön siivoamiseen tarkoitetuissa sienissä tai tiskiräteissä voi ironisesti olla jopa yli 300 erilaista bakteeria. Ne tulisikin vaihtaa riittävän usein, ja pestä vähintään 60 asteen pesuohjelmalla.
- Veitsitukki: Veitsien säilytyksessä käytettävä tukki kapeine rakoineen on mitä mainioin koti bakteereille. Kosteana paikalleen laitetut veitset edesauttavat bakteerien muodostumista. Veitsitukki tulisi pestä kapealla harjalla ja saippuavedellä kerran kuukaudessa. On tärkeää antaa tukin kuivua kokonaan ennen veitsien asettamista paikoilleen, lisäksi veitset on hyvä kuivata pesun jälkeen.
- Lukemattomia mikroskooppisia jäämiä löytyy myös keittiön lattioilta, eritoten altaan ja jääkaapin edustalta. Nämä alueet tulisi pestä säännöllisesti esimerkiksi moppaamalla tai lattiapesurilla.
- Vinkki! Voit hyödyntää myös höyrypesua keittiön puhdistamiseen.
Jääkaapin puhdistus
Jääkaapit voivat myös olla todellisia kasvualustoja bakteereille. Siisteys ja hygienia ovat tässä tapauksessa erityisen tärkeitä, koska jääkapeissa säilytetään elintarvikkeita. Aloita jääkaapin puhdistus irrottamalla se virtalähteestä tai katkaisemalla sähköt ja tyhjennä se kaikista elintarvikkeista. Bakteerit viihtyvät usein vihanneslaatikoissa, joissa lämpötilat ovat usein korkeammat. Irrota hyllyt ja laatikot, ja pese ne huolellisesti joko astianpesukoneessa tai käsin pesualtaassa. Sen jälkeen puhdista jääkaapin sisäpinnat ja oven tiivisteet ylhäältä alaspäin käyttäen niihin sopivaa puhdistusainetta ja liinaa. Muista puhdistaa myös jääkaapin tyhjennysaukko, esimerkiksi hammastikulla tai pumpulipuikolla, estääksesi kondenssiveden kertymisen. Kuivaa jääkaappi huolellisesti, asettele elintarvikkeet takaisin paikoilleen ja kytke jääkaappiin virta. Säännöllinen puhdistus auttaa pitämään jääkaappisi raikkaana ja ehkäisee hajuhaittoja.
Perusteellisen sisäpesun jälkeen jääkaappi tulisi puhdistaa myös ulkopuolelta - jos mahdollista, siirrä jääkaappia niin, että pääset imuroimaan sen taakse kertyneen lian ja pölyn. Pölynimuri tai pölyhuiska auttaa tässä tehtävässä. Lattia laitteen alta tulisi myös pestä. Pyyhi jääkaapin ulkoseinät vedellä ja pesuliuoksella ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.
Vinkki 1: Jos jääkaappisi on täysi, laske lämpötilaa vähän jotta kylmä ilma kiertää, ja bakteereita ei muodostu niin helposti. Uusissa jääkaapeissa on usein oma painike tälle toiminnolle.
Vinkki 2: Sulata pakastin ainakin kerran vuodessa. Mitä enemmän sinne kertyy jäätä, sen enemmän kuluu energiaa sen jäähdyttämiseen. Liika jää voi myös pilata ruoan, sillä tarvittavaa -15°C lämpötilaa ei saavuteta tasaisesti. Hyllyjen ja seinien sitkeä jää irtoaa nopeammin, kun laitat kuumalla vedellä täytetyn astian pakastimeen. Myös höyrypesuri tehosuuttimella voi nopeuttaa sulamista. Muistathan asettaa pesuvadin sulamisvesille jo ennen sulattamisen aloittamista.
Keittiön puhdistus kodin perusaineilla
Keittiön siivoaminen kodista löytyvillä aineilla on yksinkertaista:
- Tehokkaaseen tahranpoistoon, kuten uunin ja peltien pinttyneisiin jäämiin, voit valmistaa tahnan ruokasoodasta ja vedestä. Levitä tahna likaiselle alueelle ja anna sen vaikuttaa yön yli. Seuraavana päivänä voit helposti poistaa lian käyttämällä muovikaavinta tai kosteaa liinaa.
- Rasvatahrojen puhdistus pinnoilta sujuu vaivattomasti sekoittamalla haaleaa vettä ja astianpesuainetta.
- Rosteripinnat saat kirkkaaksi pyyhkimällä ne kostealla mikrokuituliinalla. Cream of tartar on hyvä apukeino taistelussa ruostetahroja ja karkeaa likaa vastaan: sekoita siitä tahna veden kanssa, levitä aine pinnalle ja hiero varovasti sienellä, jonka jälkeen pyyhi pinta puhtaaksi. Kiillota pinnat lopuksi kostealla liinalla.
- Etikka ja sitruunahappo ovat erinomaisia kalkinpoistoaineita, ja niillä voi myös raikastaa viemärit sekä torjua hajuja. Nämä aineet eivät kuitenkaan sovi kaikille pinnoille, kuten luonnonkivelle.
- Puupintojen puhdistamiseen voit käyttää soodaa. Sekoita ruokalusikallinen soodaa litraan vettä ja pyyhi kaapinovet tai muut puupinnat tällä liuoksella sekä pehmeällä liinalla.