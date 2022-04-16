Viemärin puhdistus
Jos lattiakaivo ei vedä kunnolla tai keittiön tiskialtaasta nousee epämiellyttävä haju, on syytä toimia ripeästi. Jos viemäri kuitenkin vielä vetää eikä ole täysin tukkeessa, pystyt hoitamaan asian kotikonstein. Näillä vinkeillä saat viemärin avattua ympäristöystävällisesti ja viemäri pysyy hyvässä kunnossa jatkossakin.
Viemärin puhdistus
Rasva ja ruokajäämät keittiössä, saippua, kosmetiikkatuotteiden jäämät ja hiukset kylpyhuoneessa: joka päivää erilaisia aineksia valuu viemäriin ja alkaa pikkuhiljaa muodostamaan kertymiä. Jos et säännnöllisesti poista näitä jäämiä, viemäri tukkeutuu ennen pitkää ja aiheuttaa erinäisiä ongelmia.
Kaupoista saa rakeita, geelejä tai vaahtoja joiden väitetään avaavan viemärin hetkessä. Ne eivät kuitenkaan välttämättä ole pitkässä juoksussa paras ratkaisu, eivätkä mikään varsinainen ekoteko. Monet kodista löytyvät tuotteet voivat olla yhtä tehokkaita ja taatusti ympäristöystävällisempiä viemärin avaajia.
Viemärin puhdistus kotikonstein ilman kemikaaleja
Kaupasta saatavat kemialliset viemäreitä avaavat aineet ovat hyvin voimakkaita, ja usein vahingollisia ympäristölle ja jopa terveydelle. Jos viemäri ei ole kokonaan tukossa ja vesi virtaa vielä edes vähän, voit kokeilla jotakin näistä, todennäköisesti kotoasi löytyvästä ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta:
- Etikka ja leivinjauhe: Kaada 4 ruokalusikallista leivinjauhetta tukkeutuneeseen viemäriin ja kaada heti perään n. 1 dl etikkaa. Yhdessä ne saavat aikaan kemiallisen reaktion ja alkavat sihistä. Kun sihinä loppuu, huuhdo seos pois kiehuvan kuumalla vedellä.
- Etikka ja sooda: Leivinjauheen sijaan voidaan käyttää soodaa. Kaada neljä ruokalusikallista soodaa tukkeutuneeseen viemäriin ja toista sama käsittely kuin leivinjauheen kanssa. Huuhdo lopuksi kiehuvan kuumalla vedellä.
Viemärin puhdistus höyrypesurilla
Höyrypesuri sopii mainiosti myös viemärin puhdistukseen. Höyryn paineen ja lämmön yhdistelmä on tehokas lianirrottaja, ja laitteen avulla saavutat hankalatkin paikat. Näin saat poistettua lievemmät tukkeumat ja hävitettyä epämiellyttävien hajujen lähteitä.
Tee näin:
- Pidä kohdesuutinta viemärin suulla ja vapauta höyryä. Varo mahdollisia roiskeita!
- Varmista, ettet suihkuta höyryä suoraan osiin, jotka eivät kestä kovia lämpötiloja.
Vinkki
Keittiön ja kylpyhuoneen viemärit olisi hyvä puhdistaa säännöllisesti höyryn avulla. Tämä estää jäämien kertymistä, ja ehkäisee epämiellyttävien hajujen muodostumista.
Tukosten ehkäiseminen
Lisäämällä muutaman askareen päivittäisiin rutiineihin voit ehkäistä ikävien tukkeumien muodostumisen kylpyhuoneeseen ja keittiöön:
Vain muutaman asian lisääminen päivittäiseen rutiiniin voi auttaa estämään itsepintaiset tukokset kylpyhuoneessa ja keittiössä. Nämä vinkit auttavat sinua estämään kodin viemärien tukkeutumisen:
- Säännöllinen huuhtelu kiehuvalla vedellä. Pienet jäämät irtoavat ja huuhtoutuvat pois.
- Älä huuhdo ruoan jäämiä viemäriin.
- Käytä lattiakaivoissa suodattimia irtohiusten keräämiseksi.
- Ota viemärit huomioon siivousrutiineissasi: jos käytä jo höyrypesuria keittiössä ja kylpyhuoneessa, voit helposti puhdistaa viemärit samalla.