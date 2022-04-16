Viemärin puhdistus kotikonstein ilman kemikaaleja

Kaupasta saatavat kemialliset viemäreitä avaavat aineet ovat hyvin voimakkaita, ja usein vahingollisia ympäristölle ja jopa terveydelle. Jos viemäri ei ole kokonaan tukossa ja vesi virtaa vielä edes vähän, voit kokeilla jotakin näistä, todennäköisesti kotoasi löytyvästä ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta:

Etikka ja leivinjauhe: Kaada 4 ruokalusikallista leivinjauhetta tukkeutuneeseen viemäriin ja kaada heti perään n. 1 dl etikkaa. Yhdessä ne saavat aikaan kemiallisen reaktion ja alkavat sihistä. Kun sihinä loppuu, huuhdo seos pois kiehuvan kuumalla vedellä.