Kohdesuutin
Saumojen, rakojen ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää yhdessä pyöreän harjan kanssa.
Soveltuu käytettäväksi kaikissa Kärcher SC höyrypuhdistimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Tarvikkeiden kiinnitykseen
- Harjojen, kohdesuuttimen kiinnittämiseen.
Kaareva muoto
- Parempi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|180 x 50 x 40
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Matot
- Kaihtimet/rullaverhot
Varaosat
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