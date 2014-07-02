Kohdesuutin

Saumojen, rakojen ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen. Voidaan käyttää yhdessä pyöreän harjan kanssa.

Soveltuu käytettäväksi kaikissa Kärcher SC höyrypuhdistimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Tarvikkeiden kiinnitykseen
  • Harjojen, kohdesuuttimen kiinnittämiseen.
Kaareva muoto
  • Parempi
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 180 x 50 x 40
Videot
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Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Matot
  • Kaihtimet/rullaverhot
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