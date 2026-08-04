Höyrypesuri SG 4/2 Classic
Helppokäyttöinen ja kompaktin kokoinen höyrypuhdistin ammattikäyttöön. Kaikki kulkee mukana yhdessä säilytyslaatikossa, joka mahdollistaa helpon kuljettamisen ja varastoinnin.
SG 2/4 Classic on ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin, jossa kaikki kulkee mukana omassa säilytyslaatikossa. Kompaktiin koon ja kevyen painon (7,5 kg) ansiosta laite on helppo kuljettaa ja varastoida. Höyrypuhdistus soveltuu erityisesti kovien pintojen hygieeniseen puhdistamiseen. Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja, ja saavuttaa hankalat katveet, saumat ja nurkat. Laitteen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Se tuottaa kuumaa höyryä ja neljän baarin paineen jo kolmen minuutin päästä käynnistämisestä. Laitteessa on höyryn lisäksi myös VapoHydro-toiminto, joka irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa höyryn ja kuuman veden avulla. SG 2/4 Classic sisältää kattavan valikoiman erilaisia harjoja ja suulakkeita, joiden avulla se mukautuu erinomaisesti myös vaativien ja ahtaiden erikoiskohteiden puhdistamiseen. Laitteessa on 0,5 litran boilerin lisäksi, 1,5 litran irrotettava vesisäiliö. Tämän ansiosta veden lisääminen käy nopeasti eikä työskentelyä tarvitse keskeyttää.
Ominaisuudet ja edut
Kompaktin kokoinen - kaikki tarvittava yhdessä laatikossaPitkäikäinen, kestävä ja siten erittäin taloudellinen kone. Tilaa säästävä ratkaisu laitteelle ja sen varusteille. Kevyt kokonaisuus (7,5 kg) kulkee kantokahvasta mukana.
Yksinkertainen käyttökonseptiHelppokäyttöinen pikavalintanappi höyrypuhdistuksen käynnistykselle. Selkeät LED-symbolit informoivat käyttäjää käyttövalmiudesta, vesimäärästä ja huoltoväleistä.
Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnollaTehokasta puhdistusta höyryn ja kuuman veden avulla. Irronnut lika on helppo huuhdella pois. Lisää puhdistustehoa pinttyneen lian irrottamisessa.
Kattava varustepaketti vakiona
- Kattava varustepaketti erilaisten puhdistuskohteiden tarpeisiin
- Tilaa säästävä ratkaisu laitteelle ja sen varusteille.
- Lattiasuulake, ikkunasuulake ja tekstiiliharja lisävarusteina.
Irrotettava puhdasvesisäiliö
- Helposti irrotettava ja täytettävä vesisäiliö.
- Mahdollistaa pitkän yhtäjaksoisen työskentelyn ilman keskeytyksiä.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Käyttökunnossa kolmen minuutin päästä käynnistämisestä.
- Kaikki tarvikkeet kulkevat mukana ja ovat nopeasti saatavilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|0,5
|Säiliötilavuus (l)
|1,5
|Höyrypaine (bar)
|max. 4
|Lämmitysteho (W)
|2250
|Lämmityskattilan lämpö (°C)
|max. 145
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|9,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|460 x 298 x 265
Toimitus sisältää
- Käsisuutin harjalla: 165 mm
- Höyryletku käsikahvalla: 2.5 m
- Mikrokuituliina käsisuuttimelle
- Varustepussi
Ominaisuuksia
- Ergonominen kantokahva
- Voimasuutin
- Pistesuutin, pitkä
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen käytettäväksi hotellialalla, ateriapalveluissa, vähittäiskaupassa ja rakennusten siivouksessa
- Puhdistuskohteet matkailukohteissa
- Kaikki keittiöiden ja saniteettitilojen altaat, hanat ja painikkeet
- Hygieenistä puhdistamista ilman kemikaaleja
- Ruokailutilojen tarjoilukalusteet, lasikot ja terästasot
- Kylpyhuoneiden pesualtaat, suihkut, peilit ja ikkunat
- Leirintäalueet, retkeilymajat ja matkustuslaivat