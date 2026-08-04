SG 2/4 Classic on ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin, jossa kaikki kulkee mukana omassa säilytyslaatikossa. Tässä juhlavuoden mallissa on musta ulkokuori, joka kätkee sisäänsä todella kattavan varustuksen. Kompaktiin koon ja kevyen painon (7,5 kg) ansiosta laite on helppo kuljettaa ja varastoida. Höyrypuhdistus soveltuu erityisesti kovien pintojen hygieeniseen puhdistamiseen. Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja, ja saavuttaa hankalat katveet, saumat ja nurkat. Laitteen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Se tuottaa kuumaa höyryä ja neljän baarin paineen jo kolmen minuutin päästä käynnistämisestä. Laitteessa on höyryn lisäksi myös VapoHydro-toiminto, joka irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa höyryn ja kuuman veden avulla. SG 2/4 Classic sisältää kattavan valikoiman erilaisia harjoja ja suulakkeita, joiden avulla se mukautuu erinomaisesti myös vaativien ja ahtaiden erikoiskohteiden puhdistamiseen. Laitteessa on 0,5 litran boilerin lisäksi, 1,5 litran irrotettava vesisäiliö. Tämän ansiosta veden lisääminen käy vaivattomasti ilman työskentelyn keskeytymistä. Juhlavuoden mallin mukana saat myös kätevän tekstiilihöyrystimen.