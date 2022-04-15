Kylpyhuoneen erilaiset siivoustarpeet ja -pinnat

Kun laatat ja keraamiset pinnat on yleisesti ottaen helppo pestä, kylpyhuoneessa on muutama huomionarvoinen seikka mitä tulee puhdistukseen. Orgaaniset aineet, kuten kuolleet ihosolut, hiukset ja jäämät WC-istuimessa sekä erilaiset saippuajäämät kerrostuvat yhdessä mineraalisen lian, kuten kalkin, kanssa värjäten tai jopa ruostuttaen pesualtaan ja wc-istuimen. Pelkkä pintojen pyyhkiminen ei usein riitä poistamaan tätä likaa, joten usein käytetään voimakkaita pesuaineita yhdessä hankaavan liikkeen kanssa. Tämä voi kuitenkin vahingoittaa herkempiä pintoja.

Oikeilla vinkeillä, välineillä ja pesuaineilla saat kylpyhuoneesi siistiksi hetkessä - ilman turhauttavaa hankaamista.