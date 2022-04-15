Kylpyhuoneen siivous: näin pääset eroon liasta ja kalkista
Säännöllinen kylpyhuoneen pesu on erittäin tärkeää. WC-istuinten, laattojen, ammeiden, suihkujen ja altaiden puhdistukseen on monta oikeaa tapaa - tässä esittelemme niistä muutaman, joilla lika ja kalkki irtoaa varmasti.
Parhaat vinkit puhtaaseen kylpyhuoneeseen
Riippumatta kylpyhuoneesi koosta, sen siisteys on monille tärkeä asia. Kylpytilojen säilyttäminen puhtaana on keskeistä paitsi tilan yleisilmeen, myös hygienian kannalta. Kosteissa tiloissa bakteerit ja sienet alkavat levitä helposti, jos tilaa ei pidetä puhtaana. Säännöllisellä kylpyhuoneen pesulla voit ennaltaehkäistä näiden orgaanisten kasvustojen syntymistä ja säilyttää kylpyhuoneesi siistinä ja raikkaana.
Miten usein kylpyhuone tulisi siivota?
Kylpyhuoneen siivoustarve riippuu paljolti sen käyttömäärästä. Kylpyhuone, jota käyttää vain yksi henkilö, ei esimerkiksi likaannu yhtä nopeasti kuin perheen, jossa on useita lapsia. Hyvä nyrkkisääntö on kuitenkin, että kylpyhuone tulisi siivota vähintään kerran viikossa. On suositeltavaa puhdistaa saippua- ja hammastahnajäämät pesualtaista heti niiden muodostumisen jälkeen ja pyyhkiä altaat sekä niiden ympäristö, jotta kalkin muodostumista voidaan ehkäistä.
Suihkutilan tai ammeen huuhtelu sekä kuivaus käytön jälkeen auttavat pitämään ne puhtaana. Hiusten ja pölyn säännöllinen poistaminen lattialta, kuten vaikkapa imuroimalla, ehkäisee suurempien likakertymien muodostumista. Lisäksi laattojen pyyhkiminen 1–2 viikon välein auttaa pitämään kylpyhuoneen siistinä.
Vinkki
Vesihöyryä voi tiivistyä ikkunoihin suihkun tai kylvyn jälkeen, mikä voi ajan myötä johtaa orgaaniseen kasvustoon. Muista tuulettaa kylpyhuone huolellisesti aina käytön jälkeen jotta kosteus poistuu. Kylpyhuoneen ikkunat tulisi pestä muutaman kuukauden välein.
Kylpyhuoneen erilaiset siivoustarpeet ja -pinnat
Kun laatat ja keraamiset pinnat on yleisesti ottaen helppo pestä, kylpyhuoneessa on muutama huomionarvoinen seikka mitä tulee puhdistukseen. Orgaaniset aineet, kuten kuolleet ihosolut, hiukset ja jäämät WC-istuimessa sekä erilaiset saippuajäämät kerrostuvat yhdessä mineraalisen lian, kuten kalkin, kanssa värjäten tai jopa ruostuttaen pesualtaan ja wc-istuimen. Pelkkä pintojen pyyhkiminen ei usein riitä poistamaan tätä likaa, joten usein käytetään voimakkaita pesuaineita yhdessä hankaavan liikkeen kanssa. Tämä voi kuitenkin vahingoittaa herkempiä pintoja.
Oikeilla vinkeillä, välineillä ja pesuaineilla saat kylpyhuoneesi siistiksi hetkessä - ilman turhauttavaa hankaamista.
Kalkin poisto kylpyhuoneesta
Kun esineet tai pinnat joutuvat jatkuvasti kosketuksiin veden kanssa, kalkkia muodostuu ajan saatossa. Tämän seurauksena kylpyhuoneesta - erityisesti laatoista, saumoista, hanoista ja pesualtaista - löytyy usein kalkkia. Onneksi näiden vinkkien ja muutaman hyödyllisen tarvikkeen avulla kalkin poistaminen on helppoa, ja voit myös ehkäistä uuden kalkkikerroksen muodostumista.
Miten kalkki muodostuu?
Kalkin muodostuminen johtuu vedessä olevasta kalsiumkarbonaatista, jota esiintyy erityisesti silloin, kun pohjavesi imeytyy kalkkikiven läpi. Mitä suurempi pitoisuus tätä aineessa on, sitä kovempaa vettä saadaan, ja sitä enemmän kalkkia kerääntyy pinnoille, joihin vesi osuu. Veden kuumeneminen tai höyrystyminen voi johtaa itsepäisten kalkkikertymien syntyyn. Tämä johtaa usein valkoisten täplien muodostumiseen kylpyhuoneen pesualtaisiin, laatoituksiin ja hanoihin.
Kalkin poisto höyrypesurilla
Jos kalkkikertymät eivät ole vielä paksuja, voit poistaa ne höyrypesurilla. Tämä säästää sinut työläältä hankaamiselta. Tehokas puhdistus tapahtuu kohdesuuttimen ja pyöreän harjan avulla. Herkkien pintojen puhdistuksessa kannattaa käyttää pelkkää kohdesuutinta, jotta vältyt naarmuttamasta pintaa. Sinnikkään kalkin poistaminen tapahtuu pitämällä suutinta suunnattuna suoraan kalkkia kerryttävälle alueelle, kunnes se häviää. Jos kalkki on itsepäistä tai hankalassa paikassa, voit kiinnittää pyöreän harjan suuttimeen ja käyttää sitä höyrysuihkun kanssa. Tämä yhdistelmä voi auttaa poistamaan jopa sitkeimmät kalkkikerrostumat.
Erittäin paksujen kalkkikerrostumien poistamista varten voit levittää kalkinpoistoainetta alueelle, antaa sen vaikuttaa puolen tunnin ajan ja käsitellä se sitten höyrypuhdistimella. Tämän jälkeen kalkkijäämät pitäisi olla huomattavasti helpompi poistaa.
Parhaat kotitalousniksit kalkkia vastaan
Kalkin poisto ruokasoodalla
Ruokasooda on käytännöllinen aine moneen askareeseen - jopa kalkin poistoon esimerkiksi alumiinista. Valmista vedestä ja soodasta paksua tahnaa. Hiero tahnaa kalkkeutuneille alueille, anna sen vaikuttaa hetki ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä.
Soodan positiivinen sivuvaikutus on sen kyky poistaa hajuja, mikä on kylpyhuoneessa varsin hyödyllistä.
Kalkin poisto etikalla
Etikka on myös käytännöllinen, usein kotoa löytyvä aine taistelussa kalkkia vastaan. Paras keino on liottaa puuvilla- tai mikrokuituliinaa etikassa tai etikkavedessä ja hieroa liinalla kalkkeutuneita pintoja. Jätä vaikuttamaan tunneiksi tai jopa yön yli, ja huuhdo puhtaalla, kylmällä vedellä.
Kalkin poisto hammastahnalla
Voit myös käyttää hammastahnaa ja vanhaa hammasharjaa poistaaksesi kalkkia esimerkiksi hanoista. Peitä kalkkikerrostumat hammastahnalla, anna vaikuttaa riittävä aika ja harjaa pois hammastahnalla sekä huuhtele puhtaalla vedellä. Hammastahna toimii kuin hioma-aine, palauttaen kiillon kromi- ja alumiinipinnoille.
HUOM: Jotkin materiaalit, kuten esimerkiksi marmori ja luonnonkivi, voivat olla herkkiä happamille aineille. Käytä näissä pesukohteissa ruokasoodaa etikan tai sitruunahapon sijaan.
Kalkin poisto pesuaineella
Jos haluat käyttää puhdistusainetta itsepäisten kalkkikerrostumien poistamiseen, tarvitset happaman pesuaineen, jonka pH on välillä 1–4. Sopivin käytettävä aine riippuu pestävästä pinnasta. On parasta testata pesuaine huomaamattomalla alueella ennen kylpyhuoneen siivousta ja aineen käyttöä koko pinnalla. Käytä mahdollisimman mietoja pesuaineita ja testaa, saavutetaanko niillä riittävä vaikutus. Saatavilla on myös puhdistusaineita, joilla on ympäristösertifikaatti, kuten EU-ympäristömerkki. Nämä tuotteet eivät ainoastaan ole ympäristöystävällisiä, vaan ne ovat myös lempeämpiä materiaaleille verrattuna sertifioimattomiin puhdistusaineisiin.
Vinkkejä kalkkimuodostumien ehkäisyyn:
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Kuivaaminen: Hanojen ja liittimien sekä laatta- ja lasipintojen kuivaaminen aina käytön jälkeen liinalla tai lastalla auttaa ehkäisemään kalkin muodostumista.
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Jos olet kiireessä, eikä sinulla ole aikaa kuivaamiseen; huuhtele suihkutila kylmällä vedellä. Kylmässä vedessä on vähemmän kalkkia kuin kuumassa.
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Säännöllinen höyrytys ehkäisee kalkin muodostumista, sillä höyrynä ulos tuleva vesi on demineralisoitua eikä siitä jää jäämiä pintoihin.