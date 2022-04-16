Tyypillinen lika: kalkki- ja ureakertymät

Kuten kylpyhuoneessa, myös WC:ssä kalkki on yleinen ongelma. Tämän lisäksi myös ureakertymät ovat kiusana. Ureakertymiä muodostuu yleisimmin WC-istuimen reunoihin, ja näihin karheisiin jäämiin alkaa kertyä muuta likaa ja bakteereja. Näkyvä lika voidaan helposti poistaa harjalla. Jos harjaa käyttää usein, jopa päivittäin, itsepäinen lika ei pääse kertymään ja WC pysyy jatkuvasti puhtaana. Tämä on erityisen tärkeää jos vesi on hyvin kalkkipitoista.