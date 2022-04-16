WC-istuimen puhdistus
Puhdas WC on monelle perustarve ja itsestäänselvyys, mutta silti WC-istuimen puhdistus ei kuulu suosikkiaskareisiin. Oikeilla keinoilla ja muutamalla vinkillä WC-istuimesi on puhdas ja hygieeninen hetkessä.
Tyypillinen lika: kalkki- ja ureakertymät
Kuten kylpyhuoneessa, myös WC:ssä kalkki on yleinen ongelma. Tämän lisäksi myös ureakertymät ovat kiusana. Ureakertymiä muodostuu yleisimmin WC-istuimen reunoihin, ja näihin karheisiin jäämiin alkaa kertyä muuta likaa ja bakteereja. Näkyvä lika voidaan helposti poistaa harjalla. Jos harjaa käyttää usein, jopa päivittäin, itsepäinen lika ei pääse kertymään ja WC pysyy jatkuvasti puhtaana. Tämä on erityisen tärkeää jos vesi on hyvin kalkkipitoista.
Mikä pesuaine toimii parhaiten?
Jos kertymiä pääsee muodostumaan päivittäisestä harjauksesta huolimatta, ne täytyy poistaa sopivalla pesuaineella. Tyypilliset kertymät WC:ssä on helpoin poistaa happamalla pesuaineella, jonka pH on alle 7. Päivittäistavaramyymälöistä saatavissa wc-tilojen pesuaineissa tämä kriteeri täyttyy. Suihkuta pesuainetta pestävälle pinnalle ja anna vaikuttaa hetki, jonka jälkeen perusteellinen harjaus ja lopuksi huuhtelu, kunnes kaikki lika ja pesuainejäämät ovat hävinneet.
WC:n pesu kotoa löytyvin aineksin
Vaihtoehtoisesti WC voidaan pestä myös monella usein kotoa löytyvällä aineella. Pesupulveri on hyvä vaihtoehto, sillä se tehoaa hyvin wc-tiloissa esiintyvään likaan. Ripottele jauhetta wc-istuimeen ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, jonka jälkeen pese istuin harjalla. Huuhtele lopuksi pesuainejäämät pois.
Toinen suosittu vaihtoehto on etikan ja soodan yhdistelmä. Kaada etikkaa ja 2-3 ruokalusikallista soodaa wc-istuimeen ja levitä harjalla. Anna vaikuttaa n. 15 minuuttia ja harjaa, huuhtele jäämät lopuksi.
Miedot pesuaineet wc-istuimen ulkopintoihin
WC-istuimen pyyhkiminen ulkopuolelta miedolla pesuaineella ja kostealla liinalla riittää. Sama koskee istuimen kantta. Kun teet tätä, sinun tulisi välttää hankaamista kuten myös pesuaineita jotka sisältävät klooria tai happoja - nämä saattavat syövyttää maalipintaa ja aiheuttaa kellastumista.
Tukosten ehkäiseminen
Ylijäänyttä ruokaa, talouspaperia tai nenäliinoja ei tulisi heittää wc-pönttöön, sillä ne eivät hajoa vedessä kuten wc-paperi. Jos wc menee tukkoon, käytä esimerkiksi imukuppia. Pahimmassa tapauksessa paikalle on kutsuttava ammattilainen, joten suosi roskakoria wc-istuimen sijaan edellämainittujen hävittämiseksi.