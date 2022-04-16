Altaiden ja hanojen puhdistus
Pesuallas on kylpyhuoneen sydän. Se on myös paljon käytössä, ja siksi säännöllinen puhdistus on tärkeää. Tässä tärppejä kylpyhuoneen täsmäsiivoukseen.
Muutama nyrkkisääntö
Useimmat altaat ovat keraamisia, emaloitua terästä tai mineraalivalua. Keraaminen allas on erittäin kestävä ja helppo huoltaa, ja emaloitu teräs on iskun- ja naarmunkestävä. Mineraalivalusta tehdyt altaat voivat naamuntua helpommin.
Materiaalista huolimatta pesuaineen liikakäyttö tai liian voimakas harjaus karkealla sienellä voi vaurioittaa pesualtaan pintaa. Ole varovainen myös hanojen kanssa - monissa hanoissa on vain ohut pinnoite joka voi vaurioitua helposti. Käytä pesuainetta säästeliäästi, jos ollenkaan - ideaalitilanteessa pesuainetta ei tarvita hanojen puhdistuksessa. Usein lika, kuten hammastahna tai kosmetiikkajäämät voidaan pestä lämpimällä vedellä.
Vinkki
Pidä mikrokuituliina tai muu pehmeä liina lähellä pesuallasta, jotta se on aina helposti saatavilla altaan ja hanan pyyhkimistä varten. Jos hanan ja altaan pyyhkäisee kuivaksi päivittäin tai jopa jokaisen käytön jälkeen, ne pysyvät puhtaina eikä niitä tarvitse pestä läheskään niin usein.
Altaiden ja hanojen puhdistus kotikonstein
Ruokasooda on mainio apu altaiden pesuun: sirottele märkään altaaseen, jätä vaikuttamaan hetkeksi ja pyyhi pois liinalla.
Etikka on myös tehokas kodin pesuaine: Sekoita veteen suhteessa 1:1, levitä pestävälle pinnalle ja pyyhi pois. Etikka on tehokas apu myös kalkkia vastaan. Jos kalkkikertymää on runsaasti, etikkaa voidaan käyttää myös laimentamattomana. Liota liina etikassa ja laita se puhdistettavan alueen päälle. Anna vaikuttaa n. 15 minuuttia, ja puhdista pinta pehmeällä sienellä ja lämpimällä, puhtaalla vedellä. Viimeistele mikrokuituliinalla.
Huom! Etikkaa tai sirtuunahappoa ei saa käyttää mineraalivalusta tehdyssä altaassa, sillä se voi vahingoittaa sen pintaa.
Vinkki
Pintanaarmut keraamisessa altaassa saa kiillotettua hammastahnalla. Laita tahnaa naarmuun ja hiero kiillottaaksesi. Toista käsittely tarvittaessa ja viimeistele mikrokuituliinalla.
Altaiden ja hanojen puhdistus pesuaineella
Jos haluat käyttää altaan pesemiseen pesuainetta, huomaathan että sen ph-arvon tulisi olla 0-4 välillä. Suihkuta ainetta kosteaan mikrokuituliinaan ja pyyhi. Kuivaa pehmeällä liinalla. Pesuaine voidaan myös suihkuttaa suoraan pestävälle pinnalle ja pyyhkiä sen jälkeen liinalla tai pehmeällä sienellä.
Altaiden ja hanojen puhdistus höyrypesurilla
Pesualtaan voi puhdistaa hyvin tehokkaasti höyrypesurilla. Höyryn ehdoton etu on se, että sillä ulottuu vaikeisiinkin paikkoihin. Esimerkiksi pesualtaan ylivuoto kerää ajan myötä likaa, joka on haastavaa poistaa käsin. Höyrypesurin kohdesuutin höyryttää helposti ylivuodon ja lika päätyy automaattisesti viemäriin. Myös viemärin puhdistamiseen voidaan käyttää höyrypesuria.
Lika kerääntyy sekoittimiin ja hanojen säätimiin, jotka voidaan puhdistaa myös höyrypesurin kohdesuuttimella tai pienellä pyöreällä harjalla. Pidä kangasta jonkin matkan päässä höyrytettävän alueen päällä suojataksesi roiskeilta. Lika irtoaa ja päätyy pesualtaaseen. Jos hanassa on kuitenkin merkittävästi kalkkikerrostumia, on käytettävä muita menetelmiä.
Loput pesualtaasta voidaan puhdistaa höyrypesurin käsisuuttimeen liitettävällä mikokuituliinalla tai pyöreällä harjalla. Kuivaa sen jälkeen kaikki perusteellisesti mikrokuituliinalla.