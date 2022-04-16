Altaiden ja hanojen puhdistus

Muutama nyrkkisääntö

Useimmat altaat ovat keraamisia, emaloitua terästä tai mineraalivalua. Keraaminen allas on erittäin kestävä ja helppo huoltaa, ja emaloitu teräs on iskun- ja naarmunkestävä. Mineraalivalusta tehdyt altaat voivat naamuntua helpommin.

Materiaalista huolimatta pesuaineen liikakäyttö tai liian voimakas harjaus karkealla sienellä voi vaurioittaa pesualtaan pintaa. Ole varovainen myös hanojen kanssa - monissa hanoissa on vain ohut pinnoite joka voi vaurioitua helposti. Käytä pesuainetta säästeliäästi, jos ollenkaan - ideaalitilanteessa pesuainetta ei tarvita hanojen puhdistuksessa. Usein lika, kuten hammastahna tai kosmetiikkajäämät voidaan pestä lämpimällä vedellä.