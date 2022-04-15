Kalkinpoisto hanoista kotikonstein

Kostuta puuvillainen liina etikkaan, sitruunamehuun tai sirtuunahapon ja veden seokseen (1 dl vettä / 1/2 ruokalusikallista sitruunahappoa) ja kiedo liina hanan ympärille. Vaihtoehtoisesti voit täyttää pienen muovipussin tai ilmapallon joillakin edellämainituista nesteistä, ja sujauttaa sen hanan päälle. Anna vaikuttaa tarpeen mukaan - jopa yön yli. Huuhtele lopuksi puhtaalla, lämpimällä vedellä ja viimeistele mikrokuituliinalla.