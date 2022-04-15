Kalkinpoisto hanoista
Sitkeä kalkki alkaa nopeasti kertymään hanoihin ja suihkupäihin. Kalkki tulisi poistaa säännöllisin väliajoin - ei pelkästään ulkonäkösyistä vaan myös hanojen oikean toiminnan varmistamiseksi. Näillä vinkeillä pääset kalkista eroon ilman työlästä hankaamista.
Tee kalkinpoisto hyvissä ajoin
Kalkkikerrostumat kylpyhuoneen hanoissa eivät varsinaisesti ole mikään ilo silmälle. Mitä pidempään sen puhdistamista lykkää, sitä tiukemmin se on tarrautunut kiinni ja on vaikea poistaa. Jos hana pääsee kalkkeutumaan pahasti, veden virtaus hidastuu ja vettä saattaa suihkuta minne sattuu. Kalkkikertymät ovat myös mukava kasvualusta bakteereille - jos juot vettä joka suodattuu kalkkikertymän läpi, juot samalla bakteereita. Hana tulisi puhdistaa säännöllisin väliajoin kalkkikertymien ehkäisemiseksi.
Kalkinpoisto hanoista kotikonstein
Kostuta puuvillainen liina etikkaan, sitruunamehuun tai sirtuunahapon ja veden seokseen (1 dl vettä / 1/2 ruokalusikallista sitruunahappoa) ja kiedo liina hanan ympärille. Vaihtoehtoisesti voit täyttää pienen muovipussin tai ilmapallon joillakin edellämainituista nesteistä, ja sujauttaa sen hanan päälle. Anna vaikuttaa tarpeen mukaan - jopa yön yli. Huuhtele lopuksi puhtaalla, lämpimällä vedellä ja viimeistele mikrokuituliinalla.
Kalkinpoisto hanoista pesuaineella
Jos haluat käyttää puhdistusainetta kalkinpoistoon, huomioithan että puhdistusaineen ph-arvo tulisi olla välillä 0-4. Hanat ja muut näkyvät alueet tulee pyyhkiä pehmeällä sienellä tai liinalla hankausjälkien välttämiseksi. Pesuaineen käytön jälkeen jäämät tulee huuhdella huolellisesti ja kuivata pehmeällä liinalla.