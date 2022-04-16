Ammeen ja suihkutilojen puhdistus kodin tehoaineilla

Etikka ja astianpesuaine osoittautuvat myös tehokkaaksi sekoitukseksi saippuajäämien torjuntaan. Sekoita molemmat veteen astiassa tai suihkepullossa. Levitä pinnoille reilu määrä etikan ja astianpesuaineen seosta sienellä tai suihkepullolla ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Hankaa seuraavaksi voimakkaasti saippuajäämien poistamiseksi ja huuhtele pinnat puhtaalla vedellä. Kiillota lasipinnat lasinpuhdistusaineella tai poista jäämät höyrypuhdistuksella. Helojen pinnoitteet ovat usein herkkiä hapoille, joten älä jätä seosta toimimaan liian kauan ja huuhtele sen jälkeen riittävällä makealla vedellä. Vaihtoehtona voidaan käyttää sitruunahappoa. Lisää 3–5 ruokalusikallista 1 litraan vettä ja käytä sitä pintojen käsittelyyn. Sitruunahapon etuna on, että se on hajutonta, toisin kuin etikka.

Astianpesuaineen sijasta voit käyttää myös leivinjauhetta tai soodabikarbonaattia. Lisää etikkaa sen verran, että muodostuu tahna. Hiero sitten tahna likaisille alueille ja anna vaikuttaa 10-15 minuuttia. Hankaa seuraavaksi sienellä, kunnes saippuavaahto liukenee ja huuhtele puhtaalla vedellä.

Varoitus: Kivilaatat ovat herkkiä hapoille. Siksi älä käytä niihin etikkaa tai sitruunahappoa.