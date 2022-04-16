Ammeen ja suihkutilojen puhdistus
Ajan myötä itsepäistä likaa kertyy suihkutiloihin ja ammeeseen. Saippuajäämät sekä kalkkikertymät yhdssä voivat olla tiukassa, eivätkä välttämättä irtoa tavallisilla pesuaineilla. Oikeilla välineillä ja muutamalla niksillä menestys on kuitenkin taattu.
Mistä kertymät muodostuvat?
Kylpyhuoneen kerrostumat muodustuvat, kun saippua reagoi veden mineraaleihin. Shampoo, hoitoaine ja suihkugeeli muodostavat pikkuhiljaa rasvaisen näköisiä kerroksia suihkutilan pintoihin. Pelkkä vesi ei riitä puhdistamaan näitä kertymiä, ja joskus jopa pesuaineen käytön jälkeen pinta tuntuu vielä tahmealta. Jos et halua käyttää erikoispesuaineita, myös höyrypesuri tai moni kotoa löytyvä aine sopivat tähän tarkoitukseen.
Saippuajäämien poistaminen höyrypesurilla
Saippuajäämät ja lika kylpyammeessa ja suihkussa voidaan poistaa hellävaraisesti höyryllä. Höyrypesuria voidaan käyttää myös muille pinnoille, kuten laatalle, lasille ja keraamisille pinnoille joten se on oiva väline koko kylpyhuoneen siivoamiseen yhdellä kertaa. Näin se toimii:
- Käytä käsisuutinta yhdessä mikrokuituliinan kanssa pintojen puhdistamiseen.
- Kun vapautat höyryä, liikuta käsisuutinta edestakaisin pestävällä pinnalla niin kauan, kunnes saippuajäämät ovat hävinneet. Jos puhdistat isompaa pintaa, voi olla järkevämpää käyttää lattiasuutinta.
- Käytä pieniin ja hankalampiin paikkoihin kohdesuutinta tai pientä pyöreää harjaa.
- Viemärit voi myös puhdistaa höyryllä, jos se on tarpeen.
- Kun kaikki pinnat on puhdistettu, kuivaa ne liinalla tai ikkunapesurilla.
Ammeen ja suihkutilojen puhdistus kodin tehoaineilla
Etikka ja astianpesuaine osoittautuvat myös tehokkaaksi sekoitukseksi saippuajäämien torjuntaan. Sekoita molemmat veteen astiassa tai suihkepullossa. Levitä pinnoille reilu määrä etikan ja astianpesuaineen seosta sienellä tai suihkepullolla ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Hankaa seuraavaksi voimakkaasti saippuajäämien poistamiseksi ja huuhtele pinnat puhtaalla vedellä. Kiillota lasipinnat lasinpuhdistusaineella tai poista jäämät höyrypuhdistuksella. Helojen pinnoitteet ovat usein herkkiä hapoille, joten älä jätä seosta toimimaan liian kauan ja huuhtele sen jälkeen riittävällä makealla vedellä. Vaihtoehtona voidaan käyttää sitruunahappoa. Lisää 3–5 ruokalusikallista 1 litraan vettä ja käytä sitä pintojen käsittelyyn. Sitruunahapon etuna on, että se on hajutonta, toisin kuin etikka.
Astianpesuaineen sijasta voit käyttää myös leivinjauhetta tai soodabikarbonaattia. Lisää etikkaa sen verran, että muodostuu tahna. Hiero sitten tahna likaisille alueille ja anna vaikuttaa 10-15 minuuttia. Hankaa seuraavaksi sienellä, kunnes saippuavaahto liukenee ja huuhtele puhtaalla vedellä.
Varoitus: Kivilaatat ovat herkkiä hapoille. Siksi älä käytä niihin etikkaa tai sitruunahappoa.
Saippuajäämien poistaminen pesuaineilla
Saippuajäämät voidaan tehokkaasti poistaa sopivalla pesuaineella. Muutama seikka on kuitenkin hyvä pitää mielessä:
- Jotta pesuaine ei imeydy laattasaamoihin, ne tulisi ensin kostuttaa vedellä.
- Ylimääräisen veden pitää antaa valua tai pyyhkäistä pois laattapinnalta, jotta pesuaine ei laimene liikaa.
- Levitä emäksistä pesuainetta pestävään pintaa ja hankaa pehmeällä sienellä. Anna vaikuttaa muutamia minuutteja.
- Huuhdo jäämät ja irronnut lika pois puhtaalla vedellä.
Saippuakertymien estäminen
Näiden vinkkien avulla pesutilat pysyvät siistinä jatkuvasti eikä tarvetta suursiivoukselle muodostu niin helposti:
- Huuhtele kaikki pinnat kylmällä vedellä suihkun tai kylvyn jälkeen.
- Kuivaa vesiroiskeet seinäpinnoilta aina niiden kastuttua, jotta kalkkia ei pääse muodostumaan.
- Jos sinulla on suihkuverho, ravistele se kuivaksi suihkun jälkeen.
Nämä toimenpiteet ehkäisevät myös homeen muodostumista märkätiloihin.