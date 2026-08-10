Lattiasuutinsetti jatkoputkilla
EasyFix lattiasuulakesetti jatkoputkilla SC 1 höyrypesuriin.
Tämän EasyFix lattiasetin avulla saat kädessä pidettävästä SC 1 höyrypesurista monipuolisemman. Soveltuu koville lattiapinnoille. Tämä setti kuuluu vakiovarusteena SC 1 EasyFix malliin.
Ominaisuudet ja edut
Helppo kiinnitys SC 1 höyrypesuriin
- EasyFix lattiasuulake on helposti kiinnitettävissä laitteeseen jatkoputkien avulla.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Helppo kiinnittää vain painamalla liina suulaketta vasten.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
- Lamella teknologian avulla höyry jakaantuu tasaisesti puhdistettavalle pinnalle sekä mikrokuituliinaan.
Joustava nivel
- Ergonominen työskentelyasento.
- Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Korkealaatuista mikrokuitua
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|517 x 43 x 40
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Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat