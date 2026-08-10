Lattiasuutinsetti jatkoputkilla

EasyFix lattiasuulakesetti jatkoputkilla SC 1 höyrypesuriin.

Tämän EasyFix lattiasetin avulla saat kädessä pidettävästä SC 1 höyrypesurista monipuolisemman. Soveltuu koville lattiapinnoille. Tämä setti kuuluu vakiovarusteena SC 1 EasyFix malliin.

Ominaisuudet ja edut
Helppo kiinnitys SC 1 höyrypesuriin
  • EasyFix lattiasuulake on helposti kiinnitettävissä laitteeseen jatkoputkien avulla.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
  • Helppo kiinnittää vain painamalla liina suulaketta vasten.
  • Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
  • Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
  • Lamella teknologian avulla höyry jakaantuu tasaisesti puhdistettavalle pinnalle sekä mikrokuituliinaan.
Joustava nivel
  • Ergonominen työskentelyasento.
  • Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
  • Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Korkealaatuista mikrokuitua
  • Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
  • Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Mitat (p x l x k) (mm) 517 x 43 x 40
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Laatat ja saumat