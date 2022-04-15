Laattasaumojen puhdistus
Laattapinta on yleensä varsin helppohoitoinen, mutta laattasaumat jäävät päivittäisessä siivouksessa vähemmälle huomiolle. Tämä voi johtaa lian - tai jopa homeen kertymiseen. Muutaman helpon vinkin avulla huomaat, että laattasaumatkin on helppo puhdistaa.
Saumat tarvitsevat erityishuomiota
Siellä missä on laattapintaa, on myös laattasaumoja. Sauma on yleensä laastia ja se takaa, että yksittäiset tiilet pysyvät turvallisesti paikallaan. Sauman karkean pinnan vuoksi lika kerty niihin helpommin ja jää itsepäisesti kiinni toisin kuin sileään laattapintaan. Koska saumat ovat huokoisia ja imevät kosteutta, ne ovat myös oiva kasvualusta bakteereille ja homeelle. Siksi ne tarvitsevat erityishuomiota siivouksen suhteen.
Millainen pesuaine sopii saumojen puhdistukseen?
Pesuaineet luokitellaan yleensä niiden pH-arvon mukaan. Useimmat yleispesuaineet ovat melko emäksisiä (pH-arvo > 7) ja ne sopivat hyvin esimerkiksi rasvalian poistoon. Tämä tuhoaa myös ruoka-aineet mahdollisille mikrobeille.
Jos laattasaumat ovat vain vähän likaiset, ne voidaan hyvin puhdistaa emäksisellä yleispesuaineella. Myös esimerkiksi ruokasooda sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Tee soodasta ja vedestä paksua tahnaa (suhteessa 3:1) ja levitä tahna kapean harjan avulla laattasaumoihin. Jätä tahna vaikuttamaan ainakin 30 minuutiksi. Huuhtele puhtaalla, lämpimällä vedellä.
Huomioitavaa happamia pesuaineita käytettäessä
Erityisesti kylpyhuoneessa mineraaleista, kuten kalkista, muodostuva lika voi olla haastavaa poistaa. Tämäntyyppiselle lialle happamat pesuaineet (pH-arvo < 7) tai kodin tarvikkeet kuten etikka tai sitruunahappo sopivat parhaiten. Happamia pesuaineita käytettäessä tulisi kuitenkin huomioida, että laatta- ja saumapinta reagoivat eri tavalla siivoukseen. Koska saumalaasti on myös mineraalinen, happamat pesuaineet voivat syövyttää niitä ajan saatossa. Jotta tämä vältettäisiin, saumat tulisi aina kastella ennen siivouksen aloittamista. Tämä ehkäisee happaman pesuaineen imeytymistä niihin.
Ammattilaisen vinkki: Suosittelemme eritoten kylyphuoneessa vaihtelemaan erilaisten pesuaineiden välillä, jotta erityyppinen lika saadaan poistettua kaikista tehokkaimmin. Tämä ehkäisee myös homeen muodostumista.
Saumojen puhdistus höyrypesurilla
Saumojen puhdistaminen höyrypesurilla on helpompaa kuin perinteisin menetelmin. Höyry tulee laitteesta jopa 4.2 barin paineella, ja pienet höyrypartikkelit törmäävät puhdistettavaan pintaan jopa 170 km/h nopeudella. Höyry tunkeutuu puhdistettavan pinnan rakenteisiin, kuten mikronaarmuihin, tavalla johon muut menetelmät eivät pysty. Kuuma höyry itsessään irrottaa itsepäistä likaa ja jäämiä ja korkea lämpö estää homeen muodostumista. Mikä parasta, siivoaminen tapahtuu täysin kemikaalittomasti pelkän hanaveden voimalla.
Jos mineraalilikaa, kuten kalkkia, on muodostunut paljon, saumat voidaan esikäsitellä happamalla pesuaineella ja sen jälkeen viimeistellä höyrypesurilla. Paras tapa puhdistaa saumoja on käyttää kohdesuutinta yhdessä pyöreän harjan kanssa. Lika irtoaa helposti harjan, höyryn paineen sekä kuumuuden yhdistelmällä. Viimeistele pinta pyyhkimällä liinalla.
Silikonisaumojen puhdistus
Silokonia käytetään saumasaineena esimerkiksi pesualtaiden lähettyvillä. Silikoni on paljon herkempää kuin vaikkapa saumalaasti, ja sitä tulisi puhdistaa varoen. Jos puhdistat silikonisaumaa höyrypesurilla, puhdistamiseen tulisi käyttää pelkkää höyryn tehoa sillä samanaikainen harjaaminen voi irrottaa silikonin.
Silikonisaumaan voi muodostua myös hometta. Jos se on päässyt syvälle saumaan, on helpompi uusia koko saumaus kuin yrittää puhdistaa sitä.