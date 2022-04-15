Laattasaumojen puhdistus

Saumojen puhdistus höyrypesurilla

Saumojen puhdistaminen höyrypesurilla on helpompaa kuin perinteisin menetelmin. Höyry tulee laitteesta jopa 4.2 barin paineella, ja pienet höyrypartikkelit törmäävät puhdistettavaan pintaan jopa 170 km/h nopeudella. Höyry tunkeutuu puhdistettavan pinnan rakenteisiin, kuten mikronaarmuihin, tavalla johon muut menetelmät eivät pysty. Kuuma höyry itsessään irrottaa itsepäistä likaa ja jäämiä ja korkea lämpö estää homeen muodostumista. Mikä parasta, siivoaminen tapahtuu täysin kemikaalittomasti pelkän hanaveden voimalla.

Jos mineraalilikaa, kuten kalkkia, on muodostunut paljon, saumat voidaan esikäsitellä happamalla pesuaineella ja sen jälkeen viimeistellä höyrypesurilla. Paras tapa puhdistaa saumoja on käyttää kohdesuutinta yhdessä pyöreän harjan kanssa. Lika irtoaa helposti harjan, höyryn paineen sekä kuumuuden yhdistelmällä. Viimeistele pinta pyyhkimällä liinalla.