Mistä pöly tulee?

Kun pölyhiukkasta katsotaan mikroskoopilla selviää, että se on sekoitus erilaisia ja erikokoisia keskenään sekoittuneita partikkeleita. Siinä on vähän kaikkea aina kuolleista ihosoluista maton kuituihin, lemmikkien karvoja ja hienoa pölyä - ja aikamoinen kokoelma kaikkea ei-toivottua kuten pölypunkkeja, bakteereja ja homeitiöitä. Partikkeleiden koosta ja painosta riippuen pöly kertyy joko nurkkiin tai pyörii huoneilmassa laskeutumatta mihinkään.

Kotitalouden pölyn koostumus vaihtelee huoneittain, alueittain ja asuinrakennusten sekä siinä asuvien ihmisten ja heidän elämäntyylinsä mukaan. Valtaosa liasta kulkeutuu kotiin kengänpohjissa tai lemmikkien mukana. Sitä varten on hyvä olla sisäänkäynnin yhteyssä jonkinlainen tarkoitukseen sopiva matto ja/tai rappuralli, johon jalat pyyhitään. Noki, sieni-itiöt ja siitepöly kulkeutuvat kotiin ilmateitse.