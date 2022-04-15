Parketin ja laminaatin pesu

Lattian kuivapesu pölynimurilla ja pölyhuiskalla

Ennen parketin ja laminaatin pesua, siivoa pöly ja irtolika, kuten lemmikkieläinten karvat ja erilaiset muruset. Poista liat käyttämällä imuria, harjaa tai pölyhuiskaa. Muussa tapauksessa pesuveteen sekoittuu likaa ja roskia, mikä aiheuttaa raitoja tai jopa hienoja naarmuja lattiaa pyyhittäessä.

Puulattioiden imuroinnissa on tärkeää käyttää oikeaa suutinta. Monissa pölynimureissa on erityinen lattiasuutin tai ylimääräinen parkettisuutin. Nämä on yleensä varustettu pienillä harjaksilla, joka suojaa herkkiä puulattioita naarmuilta.

Tämä jälkeen voit aloittaa märkäpuhdistuksen - olipa kyseessä perinteinen tapa mopilla, mikrokuituliinalla tai lattiapesurilla. Kun työskentelet mopilla tai mikrokuituliinalla, on tärkeää vääntää se perusteellisesti kuivaksi ennen lattian pyyhkimistä, jotta puulattialle jää vain vähän kosteutta ja se kuivuu nopeasti. Jos käytät puhdistuksen liinaa, on suositeltavaa käyttää mikrokuitua: Näillä kuiduilla on vahvistettu mekaaninen vaikutus ja ne sitovat likaa myös silloin, kun pesuainetta ei käytetä. Öljytyllä tai vahatulla parketilla voidaan käyttää säämiskää tai viskoosista tai puuvillasta valmistettuja liinoja pyyhittyjen pintojen suojaamiseksi.