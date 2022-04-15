Parketin ja laminaatin pesu
Kun sisustat kotiasi ja haluat viihtyisän ilmapiirin, puulattiat ovat hyvä valinta niin olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, ruokailutilaan kuin eteiseenkin. Olipa kyseessä puinen parketti, lautalattia tai laminaatti, nämä materiaalit tuovat lämpöä kotiin ja niiden puhdistuskin on vaivatonta. Jotta parketin pesu tai laminaatin pesu sujuisi mahdollisimman helposti, kokosimme käytännön vinkkejä lattioiden puhtaanapitoon. Tässä on ohjeet, joilla pidät puulattiasi kauniina ja puhtaana ilman, että vahingoitat lattian materiaaleja.
Mihin tulisi kiinnittää huomiota, kun puhdistat parkettia tai laminaattia?
Kun on kyse puulattioista, on syytä tiedostaa ero parketin, lankkulattian ja laminaatin välillä. Parketti ja lankkulattiat on valmistettu yksinomaan puusta, kun taas laminaatti sen sijaan koostuu materiaalien seoksesta kuitulevyn kanssa. Vaikka nämä lattiamateriaalit näyttävät melko samanlaisilta, ne ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia:
Parkettilattia ja lankkulattia
Parkettia on saatavana moneen makuun sopivaa: esimerkiksi mosaiikkia tai kalanruotoparkettia. Lankkulattia ei materiaalina juuri eroa parkettilattiasta, mutta sen levyt tai lankut on valmistettu puusta tavalliseen pituuteen, ja ovat siksi huomattavasti pidempiä kuin parkettilattian puupalat. Molemmille lattiamateriaaleille on ratkaisevan tärkeää, miten pintaa käsitellään: Ne ovat joko vahattuja, öljyttyjä tai lakattuja. Vahattua parkettia käsitellään vahalla, jolloin puulle annetaan matta tai kiiltävä viimeistely. Öljyttyä parkettia käsitellään öljyllä, jolloin liitoskohdat suojataan paremmin kosteudelta. Parketin lakkaaminen taas vähentää kosteuden ja lian tunkeutumista puuhun, mutta tämä ei estä vettä pääsemästä liitoksiin ja syviin naarmuihin. Yhteenvetona: parketti on siis herkkä kosteudelle. Lisäksi puulattiat voivat turvota tai kutistua kosteuden mukaan. Tämä tarkoittaa, että puhdistuksessa on tärkeää varmistaa, että lattialle ei jää kosteutta.
Laminaattilattia
Laminaatin kuvio imitoi yleensä puuta, mutta sitä on saatavana myös laatta- tai kivikuviolla. Se koostuu kuitulevystä, jossa on pohjakerros, koristekerros ja kirkas melamiinihartsikerros. Pinta on naarmuuntumaton ja helppo puhdistaa. Reunat ovat kuitenkin yleensä herkkiä kosteudelle - varsinkin jos laminaatti on asennettu huolimattomasti. Siksi tämäntyyppinen lattiapäällyste on puhdistettava samaan tapaan kuin parketti, eli mahdollisimman vähäisellä kosteudella.
Lattian kuivapesu pölynimurilla ja pölyhuiskalla
Ennen parketin ja laminaatin pesua, siivoa pöly ja irtolika, kuten lemmikkieläinten karvat ja erilaiset muruset. Poista liat käyttämällä imuria, harjaa tai pölyhuiskaa. Muussa tapauksessa pesuveteen sekoittuu likaa ja roskia, mikä aiheuttaa raitoja tai jopa hienoja naarmuja lattiaa pyyhittäessä.
Puulattioiden imuroinnissa on tärkeää käyttää oikeaa suutinta. Monissa pölynimureissa on erityinen lattiasuutin tai ylimääräinen parkettisuutin. Nämä on yleensä varustettu pienillä harjaksilla, joka suojaa herkkiä puulattioita naarmuilta.
Tämä jälkeen voit aloittaa märkäpuhdistuksen - olipa kyseessä perinteinen tapa mopilla, mikrokuituliinalla tai lattiapesurilla. Kun työskentelet mopilla tai mikrokuituliinalla, on tärkeää vääntää se perusteellisesti kuivaksi ennen lattian pyyhkimistä, jotta puulattialle jää vain vähän kosteutta ja se kuivuu nopeasti. Jos käytät puhdistuksen liinaa, on suositeltavaa käyttää mikrokuitua: Näillä kuiduilla on vahvistettu mekaaninen vaikutus ja ne sitovat likaa myös silloin, kun pesuainetta ei käytetä. Öljytyllä tai vahatulla parketilla voidaan käyttää säämiskää tai viskoosista tai puuvillasta valmistettuja liinoja pyyhittyjen pintojen suojaamiseksi.
Puhdistus lattiapesurilla
Koska parketti ja laminaatti ovat herkkiä kosteudelle, on tärkeää käyttää mahdollisimman vähän vettä niiden puhdistamiseen. Muussa tapauksessa lattia voi turvota ja vaurioitua pysyvästi. Lattiapesurit soveltuvat erinomaisesti hellävaraiseen, kosteaan pyyhkimiseen. Ne jättävät jälkeensä minimaalisen kosteuden ja kuivuminen tapahtuu vain muutamassa minuutissa. Bonuksena ärsyttävä mopin huuhtelu ja kuivaksi kiertäminen jää historiaan. Lattiapesuri käyttää puhdistukseen aina puhdasta vettä, ja sillä saavutetaan parempi puhdistustulos kuin perinteisellä mopilla.
Ennen lattiapesurin käyttöä sinun tulisi imuroida tai lakaista pöly ja karkeat roskat lattiapinnoilta. Joissakin lattiapesureissamme on imutoiminto, jolloin tämänkin työvaiheen saa yhdistettyä lattianpesuun.
Voit aloittaa märkäpuhdistuksen. Lisää veteen puulattian puhdistusainetta makeaan veteen. Lattian pyyhkimisen aikana lattiapesuria on liikuteltava hitaasti edestakaisin osin päällekkäisillä vedoilla. Näin varmistat, että lattia puhdistuu tasaisesti ja siihen ei jää raitoja. Puupinta kuivuu yleensä kahden minuutin kuluessa. Jos tämän jälkeen näet vielä märkiä alueita, suosittelemme kuivaamaan ne manuaalisesti pehmeällä liinalla.
Vinkkejä lattiapesurin käyttöön
- Pesurinta on kätevintä käyttää peruuttamalla ovea kohti. Tämä estää sinua astumasta alueille, jotka on jo puhdistettu ennen kuin ne ovat ehtineet kuivua.
- Jos lattiassa on vanhan pesuaineen jäämiä, tämä voi vaikuttaa tulokseen. Kun käytät lattiapesuria ensimmäistä kertaa, voi olla tarpeen käsitellä lattiaa voimakkaammin. Pyyhi lattia ensin ilman pesuainetta, jotta mahdolliset pesuainejäämät saadaan poistettua kokonaan.
- Kun siirryt lattiapesurilla laminaatilta parkettilattialle, huuhtele ensin rullat perusteellisesti tai jopa korvaa ne toisella rullaparilla.
- Älä kuluta liian kauan yhden alueen puhdistamiseen, jotta lattia ei jäisi liian märäksi.
- Vältä yhden alueen ylikäsittelyä, jos puulattiat ovat öljyttyjä tai vahattuja, koska se voi poistaa öljyn tai vahan puun pinnasta.
- Mikäli lattian pinta on herkkää materiaalia, kuten käsittelemätöntä korkkilattiaa, testaa ensiksi vedenkestävyys huomaamattomalla alueella.
Puhdistus höyrypesurilla
Puulattian ja laminaatin pesu voidaan hoitaa myös höyrypesurilla. Käytä tähän mikrokuituliinalla varustettua lattiasuutinta, ja liiku nopeasti edestakaisin lyhyillä höyrysuihkuilla. On tärkeää käyttää vain niin paljon höyryä kuin tarvitaan lian irrottamiseen. Lisäksi suutinta ei saa pitää yhden alueen päällä liian kauan, jotta puulattialle ei jää lätäköitä. Jos höyryvirtausta voidaan säätää laitteessa, valitse alin asetus. Yleensä puulattiat pitäisi puhdistaa höyryllä vain, jos ne on asennettu oikein, eikä kosteus pääse tunkeutumaan liitoksiin ja suojaamattomiin reunoihin. Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että lattia turpoaa.
Valitse oikea pesuaine
Varmistaaksesi, että puulattia ei ole pelkästään puhdas, vaan myös hyvässä kunnossa, puhdistukseen tulisi käyttää pesuainetta, joka puhdistamisen lisäksi huoltaa lattiaa. Sopivan aineen valitsemiseen vaikuttaa se, miten lattian pinta on käsitelty:
Lakatut puulattiat: puhdistusaine kosteussuojalla on ihanteellinen lakatun puulattian (parketti, korkki ja laminaatti) perusteelliseen ja hellävaraiseen puhdistukseen. Sillä on kyllästävä vaikutus, jolloin lattiapäällyste imee vähemmän kosteutta. Puupinta on siis paitsi suojattu turpoamiselta, myös uudelta lialta.
Öljytyt/vahatut puulattiat: huoltava puhdistusaine, joka jättää jälkeensä raidattoman, puolimattakiillon ja suojaa lattiaa kosteudelta, sopii erinomaisesti öljyttyjen tai vahattujen puulattioiden puhdistukseen ja hoitoon. Tässä tapauksessa sinun on huomioitava annosteluohje, koska hoitoaineiden toistuva käyttö muodostaa puuhun tahmean pinnoitteen, joka sitoo pölyä. Sinun ei pitäisi käyttää emäksisiä pesuaineita, kuten yleispuhdistusaineita, öljytyille tai vahatuille puulattioille, koska ne poistavat liikaa hoitoainetta puusta.
Vinkki: Jos et ole varma, mikä pesuaine sopii lattiallesi, suosittelemme testaamaan sen huomaamattomalla alueella. Lisätietoja lattiapäällysteen puhdistuksesta ja ylläpidosta sisältyy usein myös lattiapäällysteen valmistajan puhdistus- ja hoito-ohjeisiin.
Tahrojen poistaminen lattioilta
Tahrat puulattioilla voidaan jakaa kahteen luokkaan: pinnalla olevat tarhat ja tarhat, jotka ovat jo läpäisseet puun.
On tärkeää puhdistaa lattialle läikkyneet tarhat, kuten punaviini ja mehu, mahdollisimman pian imukykyisellä liinalla. Pintatahrat, kuten ruokajäämät tai kengänpohjien jäljet, voidaan yleensä poistaa erittäin helposti kosteahkolla mikrokuituliinalla.
Itsepäisten tahrojen osalta vaurioitunut alue voidaan hoitaa yleispuhdistusaineella. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös veden ja astianpesuaineen seosta, neutraalia saippuaa tai pientä määrää huuhteluainetta. Huomioi, että likaiset alueet on aina puhdistettava puurakenteen suuntaan ja pyyhittävä sen jälkeen vedellä.
Puun läpäiseviä tahroja on vaikea poistaa, koska vaha, öljy tai lakka on usein poistettava ennen, kun tahraan päästään käsiksi. Näissä tapauksissa suositellaan, että ammattilainen puhdistaa lattian.