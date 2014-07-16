Vinkit tehokkaaseen ikkunoiden pesuun
Ikkunoiden pesu on yksi kotitalouden vähiten pidetyistä askareista. Se vaatii paljon manuaalista työtä, vie aikaa ja lopputulokset eivät aina vastaa odotuksia. Hyödyntämällä seuraavia vinkkejä voit kuitenkin parantaa pesutuloksia ja tehdä ikkunoiden puhdistuksesta tehokkaampaa.
Nopea ja tehokas puhdistus ikkunapesurilla
Ikkunapesurin käyttäminen tekee ikkunoiden pesusta erittäin helppoa:
- Levitä tai suihkuta pesuaineseos ja vesi ikkunaruutuun.
- Poista lika laitteen omalla mikrokuitupyyhkimellä, liinalla, pehmeällä sienellä tai puhdistustyynyllä.
- Käytä ikkunapesuria imuroidaksesi kosteuden ja likaveden pois. Likavesi päätyy suoraan laitteen säiliöön eikä valu pitkin karmeja ja lattioita.
Näin saavutat kirkkaat ikkunaruudut ilman raitoja. Jos ruuduissa näkyy silti raitoja, voi pesurin kumilasta olla uusimisen tarpeessa:
- Ikkunapesurin kumilasta kuluu käytössä. Tästä voi seurata epätasainen kuivaustulos. Vinkki: voit kääntää kumilastan kertaalleen, jotta molemmat puolet tulee käytettyä.
- Voit ostaa kumilastoja myös varaosina.
- Huomioi, että lastan pintaan voi jäädä pieniä partikkeleita. Jotta se on varmasti käyttökunnossa, pyyhi reuna puhtaaksi esimerkiksi puhdistustyynyllä ennen käyttöä.
Ikkunapesuria käytetään samalla tavalla riippumatta siitä, mitä pintaa pestään. Sillä on monia mutakin hyödyllisiä käyttökohteita ikkunoiden lisäksi:
- Peilit ja peilikaapit
- Suihkuseinät
- Lasipöydät
- Laattapinnat
- Kasvihuoneet
- Lasiovet
- Keraamiset liesitasot
- Muut sileät ja tasaiset pinnat
Vinkki 1: Valitse oikea ajankohta
Ikkunoita ei pitäisi koskaan pestä auringonpaisteella tai muuten kuumina päivinä. Tämä aiheuttaa pesuaineen liian nopean kuivumisen, josta seuraa ikävät raidat ruuduissa. Ideaali sää ikkunanpesuun olisi pilvinen, mutta sateeton päivä.
Ikkunanpesu vedellä ja kotitaloustarvikkeilla
Kehyksistä ja ikkunaruuduista voidaan poistaa likaa yksinkertaisesti puhtaalla vedellä. Pyyhi lasipinnat ja kehykset märällä mikrokuituliinalla tai nukkaamattomalla puuvillakankaalla ja kuivaa ne. Jos ikkunassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde pelkällä vedellä, voit hyödyntää kotoasi löytyviä tarvikkeita. Nämä ovat parhaita aineita ikkunoiden puhdistamiseen:
- Etikka: Lisää 2 rkl etikkaa 1 litraan vettä. Käytä seosta ikkunoiden puhdistamiseen tavalliseen tapaan. Huom: Sinun on peitettävä kiviset ikkunalaudat tai ikkunan alla sijaitseva keittiön taso – esimerkiksi marmori – ennen tätä, koska muuten etikka voi vahingoittaa pintaa.
- Sitruunahappo: Lisää 2–3 ruokalusikallista sitruunahappojauhetta 1 litraan vettä ja puhdista ikkunat mikrokuituliinalla.
- Pesuneste: Voit myös saavuttaa hyviä tuloksia käyttämällä haalean veden ja astianpesuaineen seosta. Astianpesuaineen määrä riippuu ikkunoiden likaisuuden tasosta.
- Musta tee sitruunan kera: Sekoita 1 iso kuppi vahvaa mustaa teetä noin 3 litraan vettä ämpäriin ja lisää puolikkaan sitruunan mehu. Puhdista sitten ikkunalasit mikrokuituliinalla. Teen tanniinit irrottavat rasvaa ja jopa nikotiinia, kun taas sitruunahappo on tehokas kalkkia vastaan.
Ikkunoiden kuivaamiseen voi käyttää lastaa, puhdasta mikrokuituliinaa tai muuta nukkaamatonta kangasliinaa. Näillä vältät ikävät raidat ikkunaruuduissa. Jos sinulla ei ole tarkoitukseen sopivaa liinaa voit myös käyttää sanomalehtipaperia ikkunoiden kuivaamiseen: rutista kevyesti muutama sivu ja pyyhi kangasliinan tavoin.
Ikkunoiden pesu pesuaineella
Vinkki 2: Käytä pesuainetta säästeliäästi
Jos pesuainetta käyttää liikaa, ikkunaruutuun voi muodostua rasvainen kalvo. Käytä siis ainetta aina säästeliäästi ja ohjeannostuksen mukaan välttääksesi raidat ja muut jäljet ruuduissa.
Ikkunoiden pesussa oikea tekniikka ratkaisee
Pese ikkunat kuin ammattilainen - tässä lajissa tekniikka tosiaan ratkaisee:
- Vaihe 1: Levitä pesuainetta ja vettä tarpeen mukaan joko sienellä tai suihkepullolla. Jos kosteutta ei ole riittävästi, lasta ei liu'u pinnalla oikein.
- Vaihe 2: Tee lastalla kahdeksikkokuviota ylhäältä alas poistaaksesi nesteen ja kuivaa reunat ja roiskeet liinalla.
- Vaihe 3: Käytä nukkaamatonta liinaa kiillottaaksesi ikkunan ja poistaaksesi viimeiset roiskeet - erityisesti ruutujen reunoista.
Pese ikkunankarmit oikein
Kun peset ikkunat, älä unohda niiden ikkunankarmeja. Ne altistuvat samoille tekijöille kuin itse ruudutkin. Aloita poistamalla karkea lika harjalla tai kuivalla liinalla. Sen jälkeen puhdista karmit märällä liinalla tai sienellä. Erittäin sitkeään likaan voi käyttää puhdistusainetta. Kiinnitä kuitenkin huomiota karmin materiaaliin:
- Puulle on omat aineensa, jotka muodostavat suojan säätä vastaan.
- Muoviset karmit voidaan pestä erityisesti muovipinnoille suunnitelluilla antistaattisilla aineilla.
Ikkunoiden pesu höyrypesurilla
Jos sinulla on kotona höyrypesuri, voit pestä sillä myös ikkunoita:
- Vaihe 1: Höyrytä ruutu käsisuulakkeen ja mikrokuituliinan avulla, ja irrota lika edestakaisella liikkeellä. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää kohdesuutinta tai ikkunasuulaketta.
- Vaihe 2: Voit poistaa vesijäämät lastalla tai ikkunapesurilla. Voit käyttää myös pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
Vesi, joka tulee höyrynä ulos höyrypesurista, on demineralisoitua vettä joka käyttäytyy tislatun veden tavoin. Se ei jätä jälkiä ja raitoja lasiin. Jos ikkunaruudussa kuitenkin näkyy jälkiä pesun jälkeen, se voi johtua edellisen pesukerran jäämistä. Tässä tapauksessa ole kärsivällinen ja pyyhi ruudut uudestaan, kunnes jäämät ovat hävinneet. Ethän käytä höyrypesuria pakkaskeleillä, sillä jos ikkunaruutu on erittäin kylmä, kuuma höyry voi aiheuttaa säröjä ikkunaan.
Kokonaisuuden viimeistely: verhot ja kaihtimet
Jos haluat tehdä perusteellisen pesun, karmien ja ikkunoiden lisäksi tulisi pestä myös kaihtimet ja verhot.
- Verhojen kuivuttua ripusta ne suoraan takaisin paikalleen - materiaalista riippuen voit välttää niiden silittämisen. Vinkki: voit myös höyryttää höyrypesurin ja tekstiilisuuttimen avulla verhot suoriksi niiden ollessa jo ripustettuna.
- Poista kaikki pöly kaihtimista kostealla liinalla. Vinkki: Kääri jokin kapea keittiötarvike, kuten taikinakaavin tai grillipihdit, mikrokuituliinaan päästäksesi helpommin säleiden väliin.
- Käytännöllinen vaihtoehto sälekaihtimien puhdistukseen on höyrypesuri, jonka avulla pöly on helppo poistaa. Tällöin ikkunanpesu-urakka kannattaa aloittaa kaihtimista, jotta niistä irtoava pöly ei leijaile takaisin pestävään ruutuun.
Sopivilla varusteilla lisää mahdollisuuksia
Ikkunapesurin jatkovarsi auttaa ylettymään myös korkealla oleviin ikkunoihin. Ikkunapesureihin on saatavilla laaja valikoima myös muita lisätarvikkeita ja varaosia.