Ikkunoiden pesu höyrypesurilla

Jos sinulla on kotona höyrypesuri, voit pestä sillä myös ikkunoita:

Vaihe 1: Höyrytä ruutu käsisuulakkeen ja mikrokuituliinan avulla, ja irrota lika edestakaisella liikkeellä. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää kohdesuutinta tai ikkunasuulaketta.

Höyrytä ruutu käsisuulakkeen ja mikrokuituliinan avulla, ja irrota lika edestakaisella liikkeellä. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää kohdesuutinta tai ikkunasuulaketta. Vaihe 2: Voit poistaa vesijäämät lastalla tai ikkunapesurilla. Voit käyttää myös pehmeää, nukkaamatonta liinaa.

Vesi, joka tulee höyrynä ulos höyrypesurista, on demineralisoitua vettä joka käyttäytyy tislatun veden tavoin. Se ei jätä jälkiä ja raitoja lasiin. Jos ikkunaruudussa kuitenkin näkyy jälkiä pesun jälkeen, se voi johtua edellisen pesukerran jäämistä. Tässä tapauksessa ole kärsivällinen ja pyyhi ruudut uudestaan, kunnes jäämät ovat hävinneet. Ethän käytä höyrypesuria pakkaskeleillä, sillä jos ikkunaruutu on erittäin kylmä, kuuma höyry voi aiheuttaa säröjä ikkunaan.