Kärcher-ikkunapesurin teleskooppijatkovarren avulla voit helposti puhdistaa korkeat ikkunat tai lasit, joihin on vaikea ylettyä. Jatkovarsi on yhteensopiva kaikkien Kärcher WV -ikkunapesureiden sekä KV 4-pesimen kanssa. Laajennettavissa jopa 1,5 m pitkäksi. Ikkunapesurin jatkovarressa on säädettävä nivel, jonka avulla voit puhdistaa oikeassa kulmassa. Jatkovarsisetin mukana tulee ylimääräinen varsi, johon kiinnität mikrokuituliinan, jonka avulla voit pyyhkiä ikkunat pesuaineella ennen kuin imuroit ikkunapesurilla likavedet. Tämä tarkoittaa, että korkeat ikkunat, viherhuoneen katto ja hankalassa paikassa olevat ikkunat voidaan helposti puhdistaa ja kuivata tahrattomiksi.