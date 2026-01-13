Ikkunapesuri WV 2 Black Edition
Akkukäyttöinen, keskikokoinen, imevä ikkunanpesuri. WV 2 Black Edition ikkunapesurissa on 35 min akku. Musta, vakiona kapea suulake
Innovatiivinen Kärcherin Wv 2 Black Edition on akkukäyttöinen, keskikokoinen imuroiva ikkunapesuri. Suihkupullo mikrokuitupesimellä tekee pesun helpoksi ja imutoiminnolla varustettu ikkunapesuri kuivaa ikkunat puhtaiksi ilman valuvaa vettä. WV 2 Black Edition on akkukäyttöinen, keskikokoinen, imevä ikkunanpesuri, jossa on 35 min akku. WV Black Edition on kelta-musta malli sisältää laitteen lisäksi kapean suulakkeen, suihkupullon, laturin, puhdistusliinan sekä ikkunapesutiivistenäytteen (20 ml).
Ominaisuudet ja edut
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettäAkkukäyttöisen ikkunapesurin ansiosta valuva vesi ei kastele ikkunanpuitteita ja lattiaa. Kirkkaan puhtaat ikkunat, helposti.
Monipuoliset käyttömahdollisuudetIkkunanpesuria voi käyttää monenlaisten sileiden ja kovien pintojen kuten peilien, laattojen tai suihkuseinien puhdistamiseen.
Havainnollinen LED-näyttöLED-näyttö ilmoittaa akun lataustilan.
Nopea tyhjentää
- Likavesisäiliön tyhjennys on helppoa ja nopeaa.
Irrotettava imusuulake
- Valitse kapea tai leveä suulake ikkunaleveyden mukaan.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Kevyt ja hiljainen
- Laitteen keveys ja hiljainen ääni tekevät ikkunoiden pesusta entistä miellyttävämpää.
Alkuperäinen
- Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
Hygieeninen
- Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Työleveys, kapea suulake (mm)
|170
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|100
|Akun käyttöaika (min)
|35
|Akun latausaika (min)
|230
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 105
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paino, sis. akun (kg)
|0,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 280 x 320
Toimitus sisältää
- Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Standard)
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
- Kapea imusuulake
Ominaisuuksia
- Imusuulake
- Irrotettava imusuulake
Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Lasipöydät
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Ristikkoikkunat
