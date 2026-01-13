Ikkunapesuri WV 2 Black Edition

Akkukäyttöinen, keskikokoinen, imevä ikkunanpesuri. WV 2 Black Edition ikkunapesurissa on 35 min akku. Musta, vakiona kapea suulake

Innovatiivinen Kärcherin Wv 2 Black Edition on akkukäyttöinen, keskikokoinen imuroiva ikkunapesuri. Suihkupullo mikrokuitupesimellä tekee pesun helpoksi ja imutoiminnolla varustettu ikkunapesuri kuivaa ikkunat puhtaiksi ilman valuvaa vettä. WV 2 Black Edition on akkukäyttöinen, keskikokoinen, imevä ikkunanpesuri, jossa on 35 min akku. WV Black Edition on kelta-musta malli sisältää laitteen lisäksi kapean suulakkeen, suihkupullon, laturin, puhdistusliinan sekä ikkunapesutiivistenäytteen (20 ml).

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri WV 2 Black Edition: Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
Akkukäyttöisen ikkunapesurin ansiosta valuva vesi ei kastele ikkunanpuitteita ja lattiaa. Kirkkaan puhtaat ikkunat, helposti.
Ikkunapesuri WV 2 Black Edition: Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Ikkunanpesuria voi käyttää monenlaisten sileiden ja kovien pintojen kuten peilien, laattojen tai suihkuseinien puhdistamiseen.
Ikkunapesuri WV 2 Black Edition: Havainnollinen LED-näyttö
Havainnollinen LED-näyttö
LED-näyttö ilmoittaa akun lataustilan.
Nopea tyhjentää
  • Likavesisäiliön tyhjennys on helppoa ja nopeaa.
Irrotettava imusuulake
  • Valitse kapea tai leveä suulake ikkunaleveyden mukaan.
3 kertaa nopeampi
  • Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Kevyt ja hiljainen
  • Laitteen keveys ja hiljainen ääni tekevät ikkunoiden pesusta entistä miellyttävämpää.
Alkuperäinen
  • Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
Hygieeninen
  • Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Työleveys, kapea suulake (mm) 170
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 100
Akun käyttöaika (min) 35
Akun latausaika (min) 230
Akkutyyppi Litiumioniakku
Suorituskyky yhdellä latauksella (m²) n. 105
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Paino, sis. akun (kg) 0,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 120 x 280 x 320

Toimitus sisältää

  • Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Standard)
  • Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
  • Kapea imusuulake

Ominaisuuksia

  • Imusuulake
  • Irrotettava imusuulake
Ikkunapesuri WV 2 Black Edition
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Lasipöydät
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Ristikkoikkunat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.