Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition

WW 6 Bath Edition -ikkunapesurin innovatiivisen teknologian ansiosta nyt entistä joustavampi käyttää ja siksi ihanteellinen ikkunoihin ja kylpyhuoneen monille pinnoille.

Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuria ja kehittänyt entistä joustavamman mallin, joka sisältää innovatiivisen teräteknologian ja pidemmän akun käyttöajan – WV 6 Bath Editionin. Uusi pidempi imuhuuli mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen vieläkin isommilta pinnoilta keskeytyksettä. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun käyttöaika tarkoittaa, että voit jatkaa ikkunanpesua entistäkin pidempään. Voit myös suunnitella siivouksen tarkasti näytön ansiosta, joka näyttää akun jäljellä olevat minuutit. Laitteen imutoiminto varmistaa erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kimaltelevan puhtaat ikkunat – ilman raitoja ja jäämiä. Lisäksi ergonominen Kärcher WV 6 Bath Edition -ikkunapesuri mahdollistaa erityisen hygieenisen puhdistuksen, koska likaantuneen veden kanssa ei ole suoraa kosketusta. WV 6:n imuhuulen ja kosteutta imevän mikrokuituliinan yhdistelmän ansiosta kondenssivettä tai muita vesitahroja ei synny edes kylpyhuoneen pinnoilla.

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition: Parannetty imusuulaketekniikka
Parannetty imusuulaketekniikka
Innovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition: Pidennetty akun toiminta-aika
Pidennetty akun toiminta-aika
Keskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition: Irroitettava imusuulake
Irroitettava imusuulake
Imukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
  • Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Mukavan hiljainen
  • Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
  • Akun latauksen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Näin ikkunapesut on helpommin suunniteltavissa.
Alkuperäinen
  • Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
  • Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
  • Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 150
Akun käyttöaika (min) 100
Akun latausaika (min) 170
Akkutyyppi Litiumioniakku
Suorituskyky yhdellä latauksella (m²) n. 300
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino, sis. akun (kg) 0,8
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 126 x 280 x 310

Toimitus sisältää

  • Mikrokuituliina
  • Imukumi, suuri: 1 x

Ominaisuuksia

  • Imusuulake
  • Irrotettava imusuulake
Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition
Videot
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Laatat ja saumat
  • Laatat
  • Peilit
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Lasipöydät
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.