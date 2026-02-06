Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuria ja kehittänyt entistä joustavamman mallin, joka sisältää innovatiivisen teräteknologian ja pidemmän akun käyttöajan – WV 6 Bath Editionin. Uusi pidempi imuhuuli mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen vieläkin isommilta pinnoilta keskeytyksettä. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun käyttöaika tarkoittaa, että voit jatkaa ikkunanpesua entistäkin pidempään. Voit myös suunnitella siivouksen tarkasti näytön ansiosta, joka näyttää akun jäljellä olevat minuutit. Laitteen imutoiminto varmistaa erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kimaltelevan puhtaat ikkunat – ilman raitoja ja jäämiä. Lisäksi ergonominen Kärcher WV 6 Bath Edition -ikkunapesuri mahdollistaa erityisen hygieenisen puhdistuksen, koska likaantuneen veden kanssa ei ole suoraa kosketusta. WV 6:n imuhuulen ja kosteutta imevän mikrokuituliinan yhdistelmän ansiosta kondenssivettä tai muita vesitahroja ei synny edes kylpyhuoneen pinnoilla.