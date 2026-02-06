Ikkunapesuri WV 6 Bath Edition
WW 6 Bath Edition -ikkunapesurin innovatiivisen teknologian ansiosta nyt entistä joustavampi käyttää ja siksi ihanteellinen ikkunoihin ja kylpyhuoneen monille pinnoille.
Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuria ja kehittänyt entistä joustavamman mallin, joka sisältää innovatiivisen teräteknologian ja pidemmän akun käyttöajan – WV 6 Bath Editionin. Uusi pidempi imuhuuli mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen vieläkin isommilta pinnoilta keskeytyksettä. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun käyttöaika tarkoittaa, että voit jatkaa ikkunanpesua entistäkin pidempään. Voit myös suunnitella siivouksen tarkasti näytön ansiosta, joka näyttää akun jäljellä olevat minuutit. Laitteen imutoiminto varmistaa erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kimaltelevan puhtaat ikkunat – ilman raitoja ja jäämiä. Lisäksi ergonominen Kärcher WV 6 Bath Edition -ikkunapesuri mahdollistaa erityisen hygieenisen puhdistuksen, koska likaantuneen veden kanssa ei ole suoraa kosketusta. WV 6:n imuhuulen ja kosteutta imevän mikrokuituliinan yhdistelmän ansiosta kondenssivettä tai muita vesitahroja ei synny edes kylpyhuoneen pinnoilla.
Ominaisuudet ja edut
Parannetty imusuulaketekniikkaInnovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Pidennetty akun toiminta-aikaKeskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Irroitettava imusuulakeImukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
- Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Mukavan hiljainen
- Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
- Akun latauksen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Näin ikkunapesut on helpommin suunniteltavissa.
Alkuperäinen
- Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
- Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|150
|Akun käyttöaika (min)
|100
|Akun latausaika (min)
|170
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 300
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino, sis. akun (kg)
|0,8
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|126 x 280 x 310
Toimitus sisältää
- Mikrokuituliina
- Imukumi, suuri: 1 x
Ominaisuuksia
- Imusuulake
- Irrotettava imusuulake
Videot
Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Laatat ja saumat
- Laatat
- Peilit
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Lasipöydät