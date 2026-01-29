Ikkunapesuri WV 6 Plus Window Vac Multi Edition
Akkukäyttöinen WV 6 Plus Window Vac Multi Edition takaa raidattoman puhtaat ikkunat hetkessä innovatiivisen teknologian ja kolmen erivärisen lisäliuskan ansiosta.
Akkukäyttöinen WV 6 Plus Window Vac Multi Edition tekee vaikutuksen käyttäjiin innovatiivisella teknologiallaan ja pitkällä akunkestollaan. Pidemmän imulistan ansiosta voit poistaa ylimääräisen nesteen suurilta pinnoilta ilman keskeytyksiä. Erikoisversio ei vain puhdista tehokkaasti, vaan myös tyylillä: Se sisältää kolme eriväristä lisäliuskaa antaen Ikkunapesurille yksilöllisen silauksen. Lisäksi akkukäyttöisessä Ikkunapesurissa on erittäin pitkä, 100 minuutin akunkesto mikä tarkoittaa, että voit jatkaa pidempäänkin. Voit myös suunnitella puhdistuksen tarkasti näytön ansiosta, joka ilmoittaa jäljellä olevat käyttöminuutit. Kuten tavallista, suihkupullon ja mikrokuituliinan yhdistelmä yhdessä Ikkunapesurin imutoiminnon kanssa takaa erittäin tehokkaan puhdistuksen ja säihkyvän puhtaat ikkunat – ilman raitoja tai jäämiä. Lisäksi ergonominen Kärcher akkukäyttöinen WV 6 Plus Window Vac Multi Edition varmistaa erityisen hygieenisen ikkunanpesun, koska likaiseen veteen ei synny suoraa kosketusta.
Ominaisuudet ja edut
Parannetty imusuulaketekniikka
- Innovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Pidennetty akun toiminta-aika
- Keskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
- Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Mukavan hiljainen
- Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
- Akun latauksen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Näin ikkunapesut on helpommin suunniteltavissa.
Irroitettava imusuulake
- Imukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
- Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|150
|Akun käyttöaika (min)
|100
|Akun latausaika (min)
|170
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 300
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Paino, sis. akun (kg)
|0,8
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|126 x 280 x 310
Toimitus sisältää
- Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
- Imukumi, suuri: 3 x
Ominaisuuksia
- Imusuulake
- Irrotettava imusuulake
Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Lasipöydät
- Laatat ja saumat