Akkukäyttöinen WV 6 Plus Window Vac Multi Edition tekee vaikutuksen käyttäjiin innovatiivisella teknologiallaan ja pitkällä akunkestollaan. Pidemmän imulistan ansiosta voit poistaa ylimääräisen nesteen suurilta pinnoilta ilman keskeytyksiä. Erikoisversio ei vain puhdista tehokkaasti, vaan myös tyylillä: Se sisältää kolme eriväristä lisäliuskaa antaen Ikkunapesurille yksilöllisen silauksen. Lisäksi akkukäyttöisessä Ikkunapesurissa on erittäin pitkä, 100 minuutin akunkesto mikä tarkoittaa, että voit jatkaa pidempäänkin. Voit myös suunnitella puhdistuksen tarkasti näytön ansiosta, joka ilmoittaa jäljellä olevat käyttöminuutit. Kuten tavallista, suihkupullon ja mikrokuituliinan yhdistelmä yhdessä Ikkunapesurin imutoiminnon kanssa takaa erittäin tehokkaan puhdistuksen ja säihkyvän puhtaat ikkunat – ilman raitoja tai jäämiä. Lisäksi ergonominen Kärcher akkukäyttöinen WV 6 Plus Window Vac Multi Edition varmistaa erityisen hygieenisen ikkunanpesun, koska likaiseen veteen ei synny suoraa kosketusta.