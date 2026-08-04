Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10 Adv
Akkukäyttöinen WVP 10 Avd ikkuna- ja tasokuivain on mukava käyttää työskentelet sitten vaaka- tai pystysuorilla pinnoilla tai jopa yläpuolisilla pinnoilla. Adv-mallissa mukana kaksi akkua.
WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen. Ammattikäyttöön suunniteltu WVP 10 ei ole vain ikkunakuivain, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet: pikalaturi, suihkutus-/puhdistuspullo, kaavin, pesuaine CA 30 R (500 ml), mikrokuituliina ja 2 kpl Li-Ion akku.
Ominaisuudet ja edut
Kevyt, ergonominen ja monikäyttöinenSopii kaikentyyppisille sileille pinnoille - vaakasuoralle, pystysuoralle tai jopa puhdistamiseen alhaalta ylöspäin. Mukava käsitellä ja helppokäyttöinen. Kumikahvan ansiosta turvallinen ja miellyttävä käsitellä.
Irrotettava, vaihdettava akkuMahdollistaa akun lataamisen ilman ikkunakuivainta ja yhdessä toisen akun kanssa se tarjoaa keskeytymättömän työskentelyn. Lataustila näytetään kolmella LED-valolla virtakytkimen yläpuolella.
Helppo puhdistus myös reunojen läheltäSäädettävän karmiohjaimen ansiosta puhdistustulos on raidaton myös ikkunan reunoilla.
Iso likavesisäiliö
- Vähentää työn keskeytyksiä, mikä lisää tuottavuutta.
- Vähentää työn keskeytyksiä, mikä lisää tuottavuutta.
WVP 10 Adv on varustettu pikalaturilla
- Pikalaturi ja toinen akku mahdollistavat melkein täysin keskeytymättömän puhdistuksen.
WVP 10 Adv on varustettu myös kapealla imusuulakkeella
- Sopii erityisesti pienille alueille, joita ei ole mahdollista puhdistaa vakiosuulakkeella.
Tehokas litiumioniakku
- Mahdollistaa n. 30 min työskentelyjaksot
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Työleveys, kapea suulake (mm)
|170
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|200
|Akun latausaika (min)
|50
|Akun käyttöaika (min)
|35
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|3,7
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,3
|Paino, sis. akun (kg)
|1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|280 x 130 x 335
Toimitus sisältää
- Puhdistusaine CA 30 R (500 ml)
- Suihkupullo (500 ml)
- Mikrokuituliina: 1 x
- Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
- Akku
- Vaihdettava akku sisältyy toimitukseen
- Pikalaturi BC 1/1.8
- Raaputuslasta
Ominaisuuksia
- Imusuulakkeen leveys: 280 mm, 170 mm
Videot
Käyttökohteet
- Rakennusala
- Vähittäiskauppa
- Toimistorakennukset
- Palvelualat
- Ammattikeittiöt
- Terveydenhuolto
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