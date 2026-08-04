Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10 Adv

Akkukäyttöinen WVP 10 Avd ikkuna- ja tasokuivain on mukava käyttää työskentelet sitten vaaka- tai pystysuorilla pinnoilla tai jopa yläpuolisilla pinnoilla. Adv-mallissa mukana kaksi akkua.

WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen. Ammattikäyttöön suunniteltu WVP 10 ei ole vain ikkunakuivain, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet: pikalaturi, suihkutus-/puhdistuspullo, kaavin, pesuaine CA 30 R (500 ml), mikrokuituliina ja 2 kpl Li-Ion akku.

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10 Adv: Kevyt, ergonominen ja monikäyttöinen
Kevyt, ergonominen ja monikäyttöinen
Sopii kaikentyyppisille sileille pinnoille - vaakasuoralle, pystysuoralle tai jopa puhdistamiseen alhaalta ylöspäin. Mukava käsitellä ja helppokäyttöinen. Kumikahvan ansiosta turvallinen ja miellyttävä käsitellä.
Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10 Adv: Irrotettava, vaihdettava akku
Irrotettava, vaihdettava akku
Mahdollistaa akun lataamisen ilman ikkunakuivainta ja yhdessä toisen akun kanssa se tarjoaa keskeytymättömän työskentelyn. Lataustila näytetään kolmella LED-valolla virtakytkimen yläpuolella.
Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10 Adv: Helppo puhdistus myös reunojen läheltä
Helppo puhdistus myös reunojen läheltä
Säädettävän karmiohjaimen ansiosta puhdistustulos on raidaton myös ikkunan reunoilla.
Iso likavesisäiliö
  • Vähentää työn keskeytyksiä, mikä lisää tuottavuutta.
  • Vähentää työn keskeytyksiä, mikä lisää tuottavuutta.
WVP 10 Adv on varustettu pikalaturilla
  • Pikalaturi ja toinen akku mahdollistavat melkein täysin keskeytymättömän puhdistuksen.
WVP 10 Adv on varustettu myös kapealla imusuulakkeella
  • Sopii erityisesti pienille alueille, joita ei ole mahdollista puhdistaa vakiosuulakkeella.
Tehokas litiumioniakku
  • Mahdollistaa n. 30 min työskentelyjaksot
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Työleveys, kapea suulake (mm) 170
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 200
Akun latausaika (min) 50
Akun käyttöaika (min) 35
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Akun jännite (V) 3,7
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,3
Paino, sis. akun (kg) 1
Mitat (p x l x k) (mm) 280 x 130 x 335

Toimitus sisältää

  • Puhdistusaine CA 30 R (500 ml)
  • Suihkupullo (500 ml)
  • Mikrokuituliina: 1 x
  • Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
  • Akku
  • Vaihdettava akku sisältyy toimitukseen
  • Pikalaturi BC 1/1.8
  • Raaputuslasta

Ominaisuuksia

  • Imusuulakkeen leveys: 280 mm, 170 mm
Videot
Käyttökohteet
  • Rakennusala
  • Vähittäiskauppa
  • Toimistorakennukset
  • Palvelualat
  • Ammattikeittiöt
  • Terveydenhuolto
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