Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuriaan ja kehittänyt entistäkin joustavamman mallin, jossa on innovatiivinen teräteknologia ja pidempi akun kesto - WV 6 Plus. Uusi pidempi imuterä mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen pinnoilta yhdellä latauksella. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun kesto takaa, että ehdit pestä todella paljon ikkunapintaa. Voit suunnitella siivouksesi tarkasti näytön avulla, joka näyttää jäljellä olevat käyttöminuutit. Kuten aina, älykäs suihkepullon ja mikrokuituliinan yhdistelmä yhdessä ikkunapesurin imutoiminnon kanssa takaavat erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kiiltävän puhtaat ikkunat - ilman jälkiä tai jäämiä. Kärcherin ergonominen WV 6 Plus -ikkunapesuri mahdollistaa myös ikkunoiden puhdistamisen erityisen hygieenisellä tavalla, koska et joudu suoraan kosketuksiin likaisen veden kanssa-