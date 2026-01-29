Ikkunapesuri WV 6 Plus
Entistäkin joustavampi käyttää ja varustettu innovatiivisella teknologialla: akkukäyttöinen WV 6 Plus ikkunapesuri takaa puhtaat ikkunat ilman tahroja ja raitoja käden käänteessä.
Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuriaan ja kehittänyt entistäkin joustavamman mallin, jossa on innovatiivinen teräteknologia ja pidempi akun kesto - WV 6 Plus. Uusi pidempi imuterä mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen pinnoilta yhdellä latauksella. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun kesto takaa, että ehdit pestä todella paljon ikkunapintaa. Voit suunnitella siivouksesi tarkasti näytön avulla, joka näyttää jäljellä olevat käyttöminuutit. Kuten aina, älykäs suihkepullon ja mikrokuituliinan yhdistelmä yhdessä ikkunapesurin imutoiminnon kanssa takaavat erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kiiltävän puhtaat ikkunat - ilman jälkiä tai jäämiä. Kärcherin ergonominen WV 6 Plus -ikkunapesuri mahdollistaa myös ikkunoiden puhdistamisen erityisen hygieenisellä tavalla, koska et joudu suoraan kosketuksiin likaisen veden kanssa-
Ominaisuudet ja edut
Parannetty imusuulaketekniikkaInnovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Pidennetty akun toiminta-aikaKeskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Irroitettava imusuulakeImukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
- Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Mukavan hiljainen
- Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
- Akun latauksen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Näin ikkunapesut on helpommin suunniteltavissa.
Alkuperäinen
- Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
- Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|150
|Akun käyttöaika (min)
|100
|Akun latausaika (min)
|170
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 300
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino, sis. akun (kg)
|0,8
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|126 x 280 x 310
Toimitus sisältää
- Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
Ominaisuuksia
- Imusuulake
- Irrotettava imusuulake
Videot
Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Lasipöydät
- Laatat ja saumat