Ikkunapesuri WV 6 Plus

Entistäkin joustavampi käyttää ja varustettu innovatiivisella teknologialla: akkukäyttöinen WV 6 Plus ikkunapesuri takaa puhtaat ikkunat ilman tahroja ja raitoja käden käänteessä.

Kärcher on jälleen parantanut alkuperäistä ikkunapesuriaan ja kehittänyt entistäkin joustavamman mallin, jossa on innovatiivinen teräteknologia ja pidempi akun kesto - WV 6 Plus. Uusi pidempi imuterä mahdollistaa ylimääräisen nesteen poistamisen pinnoilta yhdellä latauksella. Ikkunapesurin erittäin pitkä 100 minuutin akun kesto takaa, että ehdit pestä todella paljon ikkunapintaa. Voit suunnitella siivouksesi tarkasti näytön avulla, joka näyttää jäljellä olevat käyttöminuutit. Kuten aina, älykäs suihkepullon ja mikrokuituliinan yhdistelmä yhdessä ikkunapesurin imutoiminnon kanssa takaavat erittäin tehokkaan puhdistuksen ja kiiltävän puhtaat ikkunat - ilman jälkiä tai jäämiä. Kärcherin ergonominen WV 6 Plus -ikkunapesuri mahdollistaa myös ikkunoiden puhdistamisen erityisen hygieenisellä tavalla, koska et joudu suoraan kosketuksiin likaisen veden kanssa-

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri WV 6 Plus: Parannetty imusuulaketekniikka
Parannetty imusuulaketekniikka
Innovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Ikkunapesuri WV 6 Plus: Pidennetty akun toiminta-aika
Pidennetty akun toiminta-aika
Keskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Ikkunapesuri WV 6 Plus: Irroitettava imusuulake
Irroitettava imusuulake
Imukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
  • Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Mukavan hiljainen
  • Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
  • Akun latauksen näyttö kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Näin ikkunapesut on helpommin suunniteltavissa.
Alkuperäinen
  • Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
  • Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
  • Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 150
Akun käyttöaika (min) 100
Akun latausaika (min) 170
Akkutyyppi Litiumioniakku
Suorituskyky yhdellä latauksella (m²) n. 300
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino, sis. akun (kg) 0,8
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 126 x 280 x 310

Toimitus sisältää

  • Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
  • Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml

Ominaisuuksia

  • Imusuulake
  • Irrotettava imusuulake
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Lasipöydät
  • Laatat ja saumat
