Ikkunapesuri WV 7 Signature Line

WV 7 Signature Line -ikkunapesuri innovatiivisella imusuulakkeella joustavaan käyttöön. Mukana suihkepullo, kaksi pyyhintäliinaa, pesuaine ja eksklusiivinen säilytyslaatikko.

Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin tunnus. Uusi WV 7 Signature Line: tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä Kärcher-tuotekategorian lippulaivaksi. Sen tyylikäs ja pelkistetty muotoilu tekee siivoamisesta entistäkin mukavampaa ja vaivattomampaa. Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten sovellustuki käyttöönottoa varten, puhdistusvinkit ja paljon muuta, sekä parannettu kumilasta tekevät ikkunoiden ja kaikkien sileiden pintojen pesemisestä entistäkin helpompaa.

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri WV 7 Signature Line: Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Ikkunapesuri WV 7 Signature Line: Eksklusiivinen säilytyslaatikko
Kasatun ikkunapesurin ja tarvikkeiden säilytykseen.
Ikkunapesuri WV 7 Signature Line: Parannetty imusuulaketekniikka
Innovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
  • Keskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Ergonomisesti muotoiltu
  • Kompakti ja kevyt käyttää. Ergonominen kahva.
Irroitettava imusuulake
  • Imukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
  • Likavesisäiliö on helppo tyhjentää hygieenisesti eikä likaveteen tarvitse koskea.
3 kertaa nopeampi
  • Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
  • Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Työleveys, kapea suulake (mm) 170
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 150
Akun käyttöaika (min) 100
Akun latausaika (min) 170
Suorituskyky yhdellä latauksella (m²) n. 300
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2
Mitat (p x l x k) (mm) 126 x 280 x 310

Toimitus sisältää

  • Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
  • Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
  • Kapea imusuulake
  • Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
  • Raaputuslasta

Ominaisuuksia

  • Imusuulake
Ikkunapesuri WV 7 Signature Line
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Lasipöydät
  • Laatat ja saumat
