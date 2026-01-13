Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin tunnus. Uusi WV 7 Signature Line: tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä Kärcher-tuotekategorian lippulaivaksi. Sen tyylikäs ja pelkistetty muotoilu tekee siivoamisesta entistäkin mukavampaa ja vaivattomampaa. Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten sovellustuki käyttöönottoa varten, puhdistusvinkit ja paljon muuta, sekä parannettu kumilasta tekevät ikkunoiden ja kaikkien sileiden pintojen pesemisestä entistäkin helpompaa.