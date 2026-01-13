Ikkunapesuri WV 7 Signature Line
WV 7 Signature Line -ikkunapesuri innovatiivisella imusuulakkeella joustavaan käyttöön. Mukana suihkepullo, kaksi pyyhintäliinaa, pesuaine ja eksklusiivinen säilytyslaatikko.
Vain innovatiivisimmissa ja tehokkaimmissa tuotteissamme on teknologian pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin tunnus. Uusi WV 7 Signature Line: tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä Kärcher-tuotekategorian lippulaivaksi. Sen tyylikäs ja pelkistetty muotoilu tekee siivoamisesta entistäkin mukavampaa ja vaivattomampaa. Ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten sovellustuki käyttöönottoa varten, puhdistusvinkit ja paljon muuta, sekä parannettu kumilasta tekevät ikkunoiden ja kaikkien sileiden pintojen pesemisestä entistäkin helpompaa.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu.
Eksklusiivinen säilytyslaatikkoKasatun ikkunapesurin ja tarvikkeiden säilytykseen.
Parannetty imusuulaketekniikkaInnovatiivinen pitkä imusuulake tekee käytön entistä joustavammaksi - sopii käytettäväksi lattian rajaan asti.
Näyttö kertoo akulla jäljellä olevan käyttöajan
- Keskeytymätöntä ikkunanpesua akun keston ollessa jopa 100 minuuttia.
Ergonomisesti muotoiltu
- Kompakti ja kevyt käyttää. Ergonominen kahva.
Irroitettava imusuulake
- Imukumi on helposti irroitettavissa puhdistusta varten käytön jälkeen.
Nopea ja hygieeninen säiliön tyhjennys
- Likavesisäiliö on helppo tyhjentää hygieenisesti eikä likaveteen tarvitse koskea.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
- Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Soveltuu kaikille tasasille pinnoille kuten laatat, peilit ja suihkuseinät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Työleveys, kapea suulake (mm)
|170
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|150
|Akun käyttöaika (min)
|100
|Akun latausaika (min)
|170
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 300
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|126 x 280 x 310
Toimitus sisältää
- Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
- Kapea imusuulake
- Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
- Raaputuslasta
Ominaisuuksia
- Imusuulake
Videot
Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Lasipöydät
- Laatat ja saumat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.