Ikkunapesuri-tasopuhdistin WVP 10
Akkukäyttöinen WVP 10 ikkuna- ja tasokuivain on mukava käyttää työskentelet sitten vaaka- tai pystysuorilla pinnoilla tai jopa yläpuolisilla pinnoilla. Sopii kaikille sileille pinnoille.
WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen. Ammattikäyttöön suunniteltu WVP 10 ei ole vain ikkunakuivain, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet: vakiolaturi, suihkutus-/puhdistuspullo, pesuaine CA 30 R (500 ml), mikrokuituliina ja yksi litiumioniakku.
Ominaisuudet ja edut
Kevyt, ergonominen ja monikäyttöinen
Irrotettava, vaihdettava akku
Helppo puhdistus myös reunojen läheltä
Iso likavesisäiliö
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|200
|Akun latausaika (min)
|180
|Akun käyttöaika (min)
|35
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Akun jännite (V)
|3,7
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2
|Paino, sis. akun (kg)
|1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|280 x 130 x 335
Toimitus sisältää
- Puhdistusaine CA 30 R (500 ml)
- Suihkupullo (500 ml)
- Mikrokuituliina: 1 x
- Akku
- Laturi
- Raaputuslasta
Ominaisuuksia
- Imusuulakkeen leveys: 280 mm
Videot
Käyttökohteet
- Rakennusala
- Vähittäiskauppa
- Toimistorakennukset
- Palvelualat
- Ravintolat ja catering
- Terveydenhuolto
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.