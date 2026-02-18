WVP 10 on akkukäyttöinen ikkuna- ja tasokuivain kaikille tasaisille pinnoille. Se on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen. Ammattikäyttöön suunniteltu WVP 10 ei ole vain ikkunakuivain, koska sitä voidaan käyttää joka asennossa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden puhdistaa laattoja, vitriinejä, pöytiä sekä muita tasomaisia ja sileitä pintoja. Toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet: vakiolaturi, suihkutus-/puhdistuspullo, pesuaine CA 30 R (500 ml), mikrokuituliina ja yksi litiumioniakku.