Ikkunasuulake
Höyrypesuriin liitettävä ikkunasuulake puhdistaa ikkunat putipuhtaiksi.
Ikkunasuulake puhdistaa ikkunapinnat perusteellisesti käytettäessä höyrypesuria. Näin voit saada lisää käyttökohteita Kärcherin höyrypuhdistimelle kuten ikkunat ja peilit.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuinen ikkunalasta
- Raidaton ikkunoiden, lasipintojen ja peilien puhdistus höyrystä ja liasta.
Höyryn avaus suulakkeessa
- Poistaa lian höyryttämällä pinnan.
Pieni ja kevyt tuotesuunnittelu
- Helppo käyttää perusteellisen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|255 x 43 x 130
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Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
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