Ikkunasuulake

Höyrypesuriin liitettävä ikkunasuulake puhdistaa ikkunat putipuhtaiksi.

Ikkunasuulake puhdistaa ikkunapinnat perusteellisesti käytettäessä höyrypesuria. Näin voit saada lisää käyttökohteita Kärcherin höyrypuhdistimelle kuten ikkunat ja peilit.

Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuinen ikkunalasta
  • Raidaton ikkunoiden, lasipintojen ja peilien puhdistus höyrystä ja liasta.
Höyryn avaus suulakkeessa
  • Poistaa lian höyryttämällä pinnan.
Pieni ja kevyt tuotesuunnittelu
  • Helppo käyttää perusteellisen puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 255 x 43 x 130
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
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