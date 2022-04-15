Uunin puhdistus

Ruokasooda: Tämä monipuolinen aine on suuri apu merkittävän lian poistamisessa keittotasosta tai uunista. Sekoita soodaa ja vettä suhteessa 1:1, ja levitä tahna palaneille alueille. Anna vaikuttaa noin 30 minuuttia. Kun irrotetaan kiinnipalanutta ruokaa, soodatahna alkaa ensin vaahdota ja kuivuu sitten vähitellen. Pyyhi lopuksi kuivunut lika pois kostealla liinalla.

Etikka on toinen kätevä ja usein kotoa löytyvä siivoukseen sopiva aine. Kun puhdistat kevyttä likaa, sekoita etikka veteen, ja hiero seos puhdistettavalle alueelle sienellä. Anna vaikuttaa hetki, ja pyyhi sitten likajäämä pois kostealla liinalla. Jos puhdistat pinttynyttä likaa, täytä lämmönkestävä astia, kuten uunivuoka, vedellä ja lisää sopiva määrä etikkaa. Jätä sitten astia uuniin noin 45 minuutiksi 150 °C: kseen. Tuloksena oleva höyry irrottaa likaa. Anna uunin jäähtyä, ja pyyhi se sitten kokonaan kostealla liinalla. Etikan sijasta voidaan käyttää myös sitruunamehua sisältävää vettä.

Suola: Palaneet täplät uunista tai leivinpelleistä voidaan poistaa myös suolalla.

Vaihe 1: Kostuta uunin tai leivinpellin pohja liinalla. Vaihe 2: Ripottele tarpeeksi suolaa kaikkien pisteiden päälle niin, että ne peittyvät valkoisella kerroksella. Vaihe 3: Kuumenna uuni 50 °C: kseen. Sammuta uuni heti, kun suola muuttuu ruskeaksi. Kun uuni tai pelti on jäähtynyt, pyyhi suola varovasti kostealla liinalla.