Uunin puhdistus
Rasva ja palaneet ruokajäämät uunissa tai ikävät kertymät liesituulettimessa voivat nopeasti pilata ruoanlaiton nautinnon. Lika on usein pinttynyttä ja sen poistaminen voi olla hankalaa. Nämä vinkit helpottavat uunin puhdistamista.
Uunin höyrypuhdistus
Älä viivästytä uunin puhdistamista liian kauan. Mitä pidempään palanut ruoka ja rasva ovat uunissa, sitä vaikeampaa niiden poistaminen on.
Pyyhi ensin pois kaikki irtonaiset ja helposti poistettavat ruokajäämät kostealla liinalla. Poista seuraavaksi kaikki sitkeämmät liat uunista käyttämällä höyrypesuria pintojen vaurioitumisen estämiseksi. Uunin sisäosien puhdistukseen sopii parhaiten pyöreä harja, ja ulkopuolen puhdistukseen sekä lieden puhdistukseen käsisuutin yhdessä mikrokuituliinan kanssa.
Jos kiinni palanut ruoka tarvitsee vieläkin järeämpiä aseita tai enemmän hankausta, teräsvilla on sopiva väline. Aseta se pyöreän harjan päälle ja hyödynnä höyryn ja mekaanisen hankauksen tehoa yhdessä. Liottaminen uunin puhdistukseen tarkoitetulla pesunesteellä ennen höyrypesurin käyttöä helpottaa myös lian poistamista.
Jos sinulla on pyrolyyttinen, itsepuhdistuva uuni, käsin hankaaminen on historiaa. Yli 500 ° C lämpötilaan kuumeneva uuni polttaa rasvan ja ruokajäämät tuhkaksi, mikä on helppo vain pyyhkäistä pois.
Uunin puhdistus pesuaineella tai kotitaloustarvikkeilla
Jos haluat puhdistaa uunisi pesuaineella, voit käyttää päivittäistavarakaupasta saatavia kemiallisia uuninpuhdistusaineita. Ne tunnetaan usein myös nimellä grillinpuhdistusaine, ja niitä joita on saatavana nestemäisenä, geelinä tai puhdistusvaahdon muodossa. Ne ovat yleensä erittäin emäksisiä, ja sisältävät erityisesti rasvaa poistavia ainesosia. Puhdistus onnistuu myös kotitaloustarvikkeilla:
Ruokasooda: Tämä monipuolinen aine on suuri apu merkittävän lian poistamisessa keittotasosta tai uunista. Sekoita soodaa ja vettä suhteessa 1:1, ja levitä tahna palaneille alueille. Anna vaikuttaa noin 30 minuuttia. Kun irrotetaan kiinnipalanutta ruokaa, soodatahna alkaa ensin vaahdota ja kuivuu sitten vähitellen. Pyyhi lopuksi kuivunut lika pois kostealla liinalla.
Etikka on toinen kätevä ja usein kotoa löytyvä siivoukseen sopiva aine. Kun puhdistat kevyttä likaa, sekoita etikka veteen, ja hiero seos puhdistettavalle alueelle sienellä. Anna vaikuttaa hetki, ja pyyhi sitten likajäämä pois kostealla liinalla. Jos puhdistat pinttynyttä likaa, täytä lämmönkestävä astia, kuten uunivuoka, vedellä ja lisää sopiva määrä etikkaa. Jätä sitten astia uuniin noin 45 minuutiksi 150 °C: kseen. Tuloksena oleva höyry irrottaa likaa. Anna uunin jäähtyä, ja pyyhi se sitten kokonaan kostealla liinalla. Etikan sijasta voidaan käyttää myös sitruunamehua sisältävää vettä.
Suola: Palaneet täplät uunista tai leivinpelleistä voidaan poistaa myös suolalla.
Vaihe 1: Kostuta uunin tai leivinpellin pohja liinalla. Vaihe 2: Ripottele tarpeeksi suolaa kaikkien pisteiden päälle niin, että ne peittyvät valkoisella kerroksella. Vaihe 3: Kuumenna uuni 50 °C: kseen. Sammuta uuni heti, kun suola muuttuu ruskeaksi. Kun uuni tai pelti on jäähtynyt, pyyhi suola varovasti kostealla liinalla.
Liesituulettimen puhdistaminen
Liesituuletin tekee tärkeää työtä keittiössä: Se imee ruoan kypsennyksestä sekä paistamisesta syntyvät höyryt ja ilmassa olevat rasvahiukkaset. Kun tehdään ruokaa liedellä, liesituulettimeen muodostuu ajan myötä tahmea rasvakalvo.
Jos käytössäsi on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liesituuletin, voit puhdistaa sen vaivattomasti höyrypesurilla. Aseta sopiva mikrokuitupuhdistusliina käsisuuttimen päälle. Vapauta höyryä liesituulettimeen pintaan ja liikuttele käsisuutinta, kunnes lämpö liuottaa rasvakertymät. Jos rasvakerros on paksu, toista käsittely niin kauan kuin on tarpeen. Käytä höyrypesuria rosteriin syiden mukaisesti. Mikäli liina likaantuu nopeasti, vaihda se puhtaaseen ja jatka käsittelyä. Voit kiillottaa liesituulettimen puhdistetun alueen puhtaalla mikrokuituliinalla.
Mikäli peset liesituuletinta pesuaineella, suosi emäksisiä pesuaineita. Myös veden ja tiskiaineen sekoitus sopii tehtävään mainiosti. Jos lika on tiukassa, voit kokeilla soodasta ja vedestä tehtyä tahnaa (sekoitussuhde 1:1). Levitä tahna puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa vähintään 30 minuuttia ja pyyhi pinta kostealla liinalla.
Vinkki: Rasvasuodattimen puhdistaminen
Jos kotona tehdään paljon ruokaa, on suositeltavaa puhdistaa liesituulettimen rasvasuodatin 6–8 viikon välein. Jos teet puhdistuksen säännöllisesti, se on helppoa ja lisäksi suodattimen imuteho pysyy tasaisena. Rasvasuodatin on usein valmistettu metallista, joka voidaan yksinkertaisesti laittaa astianpesukoneeseen tai puhdistaa saippuavedessä.
Liesituulettimista on myös malleja, joissa on aktiivihiilisuodattimet. Nämä suodattimet on vaihdettava säännöllisin väliajoin.
Lieden puhdistus höyryllä
Tuttu tilanne kaikille: huomio herpaantuu hetkeksi ja kaurapuuro tai pastavesi kiehuu yli. Liesitaso on hetkessä kuorrutettu palaneilla ruokajäämillä, jotka eivät irtoa pelkällä pyyhkimisellä.
Höyrypesuri irrottaa tämänkaltaisen lian hetkessä - valitse puhdistukseen sopiva varuste (tai laita vaikka pala teräsvillaa pienen harjasuuttimen päälle) ja homma hoituu hetkessä.
Kohdesuutin yhdessä pyöreän harjan kanssa sopii suurimpaan osaan lieden puhdistusta. Varmista kuitenkin, että harjakset ovat muovia, jotta et naarmuta keittotasoa. Sama laite toimii erinomaisesti myös esimerkiksi uunipeltien tai grilliritilöiden puhdistuksessa.
Sulanut muovi tai karkea, palanut ruoka voidaan irrottaa helpoiten keraamisesta liedestä puhdistukseen tarkoitetulla kaapimella.
Liesitason puhdistaminen kotitaloustarvikkeilla
Leivinjauhe ja etikka löytyvät usein, joka kodista. Ne ovat myös käteviä siivousaineita liesitason puhdistukseen. Valmista leivinjauheesta ja haaleasta vedestä seos (2 tl leivinjauhetta, 1 dl vettä) ja levitä se liesitasolle. Anna vaikuttaa, kunnes lika tuntuu irtoavan ja pyyhi mikrokuituliinalla. Etikalla kostutettu kangas tai talouspaperi voi olla myös toimiva ratkaisu: laita se puhdistettavan alueen päälle ja anna vaikuttaa, ja pyyhi lopuksi kostealla liinalla.
Kuten kaikkiin sileisiin pintoihin, myös keraamisen lieden puhdistamiseen ja kuivaamiseen sopii myös ikkunapesuri.