Astianpesukoneen puhdistus

Astianpesukoneen suodattimen puhdistus

Heti ensimmäisenä astianpesukoneen pohjasta löytyvä suodatin tulisi irrottaa. Suojatin suojaa pumppua, ja sinne kertyy ruokajäämät tai muut koneeseen päätyneet pienet esineet. Noudata valmistajan ohjeita suodattimen irrottamiseen ja kaada irtolika roska-astiaan. Suodatin voidaan yleensä pestä käsin harjan ja pesuaineen tai etikan avulla ja laittaa sen jälkeen takaisin paikalleen. Lue aina valmistajan ohjeet suodattimen irrottamiseen ja takaisin laittamiseen. Joissakin koneissa voi olla useampia suodattimia.