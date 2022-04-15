Astianpesukoneen puhdistus
Joskus oli aika, kun astianpesukone oli ylellisyyttä. Nykyään sellainen löytyy lähes jokaisesta kodista. Jotta astianpesukoneesi olisi mahdollisimman pitkäikäinen ja tuottaisi aina hyvä pesutuloksen se tulisi puhdistaa säännöllisesti. Tässä meidän vinkit tähän askareeseen.
Miksi astianpesukone tulisi puhdistaa säännöllisesti
Astianpesukone on arjen pelastaja, ja tekee usein hiljaista työtään taustalla. Ajan myötä siihen kuitenkin kertyy ruokajäämiä ja kalkkia. Pahimmassa tapauksessa se levittää bakteereja ja hometta, joka voi olla terveydelle vaarallista. Jos astioista ei tule enää puhtaita, on aika puhdistaa astianpesukone. Viimeistään ikävät hajut tai silmin havaittavat jäämät ovat tästä varma merkki.
Astianpesukoneen suodattimen puhdistus
Heti ensimmäisenä astianpesukoneen pohjasta löytyvä suodatin tulisi irrottaa. Suojatin suojaa pumppua, ja sinne kertyy ruokajäämät tai muut koneeseen päätyneet pienet esineet. Noudata valmistajan ohjeita suodattimen irrottamiseen ja kaada irtolika roska-astiaan. Suodatin voidaan yleensä pestä käsin harjan ja pesuaineen tai etikan avulla ja laittaa sen jälkeen takaisin paikalleen. Lue aina valmistajan ohjeet suodattimen irrottamiseen ja takaisin laittamiseen. Joissakin koneissa voi olla useampia suodattimia.
Astianpesukoneen suihkuvarsien puhdistus
Suihkuvarret säännöstelevät vettä astianpesukoneeseen pesun aikana ja niiden kunto tulisi tarkistaa kerran-pari vuodessa. Yleensä suihkuvarret on suhteellisen helppo irrottaa, mutta valmistajan ohjeita tulee silti seurata. Suihkuvarsien pienet reiät tukkeutuvat helposti kalkista ja ruokajäämistä. Käytä niiden avaamisen juoksevaa vettä ja hammastikkua, ja asenna takaisin paikalleen kun vesi virtaa taas normaalisti reikien läpi.
Astianpesukoneen tiivisteiden puhdistaminen
Astianpesukoneen kumitiivisteet varmistavat, että vesi pysyy koneen sisällä pesun aikana. Tiivisteissä olevat urat ovat otollinen kasvualusta bakteereille ja homeelle, ja ne tulisikin puhdistaa säännöllisesti. Tiivisteet voi puhdistaa esimerkiksi etikkaliuoksella. Niiden puhdistaminen höyrypesurilla on sitäkin helpompaa. Kuuma höyry tuhoaa bakteerit ja poistaa rasvalian tehokkaasti. Vaurioiden välttämiseksi pidä höyrypesuri muutaman sentin päässä tiivisteistä. Jäljelle jääneet jäämät voi pyyhkiä pehmeällä liinalla.
Kalkinpoisto astianpesukoneesta kotikonstein
Fyysisen puhdistamisen lisäksi astianpesukoneeseen tulisi suorittaa kalkinpoisto aika ajoin. Helpoiten se onnistuu pyörittämällä astianpesukone tyhjänä oikeanlaisen puhdistusaineen kanssa. Kalkinpoiston voi tehdä myös joidenkin kotoa löytyvien aineiden. kuten soodan tai etikan, kanssa. Sirottele 1-2 ruokalusikallista soodaa tyhjän astianpesukoneen pohjalle ja laita loraus etikkaa pesuainelokeroon. Tämän jälkeen valitse kuumin mahdollinen ohjelma ilman esipesua. On tärkeää, että sooda ja etikka eivät sekoita heti keskenään sillä ne ovat tehokkaampia erikseen. Kalkinpoiston lisäksi nämä aineet tekevät koneeseen antibakteerisen käsittelyn.
Puhdistaminen sitruunahapolla
Astianpesukoneeseen voidaan tehdä kalkinpoisto myös sitruunahapolla, mutta muutama asia on syytä pitää mielessä. Korkeissa lämpötiloissa sitruunahappo yhdessä kalkin kanssa muodostaa kalsiumsitraattia joka on todella vaikea poistaa. Lisää noin 10 ruokalusikallista sitruunahappoa 2 litraan kylmää vettä. Käynnistä viilein mahdollinen pesuohjelma astianpesukoneen ollessa tyhjä. Heti kun kone on ottanut vettä, pysäytä ohjelma ja kaada seos koneeseen. Sulje koneen luukku ja anna vaikuttaa n. tunti, jonka jälkeen käynnistä ohjelma uudelleen. Tämän menetelmän bonuspuolena etikkaan verrattuna on miellyttävä sitruksinen tuoksu.
Kalkkikertymien estäminen
Voit tehdä päivittäin asioita, jotka estävät kalkin muodostumista astianpesukoneeseen. Asettamalla puristettuja sitruunanpuolikkaita silloin tällöin mukaan normaalipesuun saat kaupan päälle raikkaan tuoksun ja kalkin muodostuminen vähenee.