RM 537 pesuaine kivilattioille, 500ml
RM 537 lattianpesuaine kivi- ja laattalattioiden puhdistukseen. Soveltuu myös vinyyli-, PVC- ja linoleum-lattioille. Suunniteltu käytettäväksi Kärcher-lattiapesureissa. Pakkauskoko 0,5 l.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|65 x 65 x 210
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Laatat
- Kivipinnat
- PVC-lattiat
- Linoleum-lattiat
- Vinyylipinnat