RM 537 pesuaine kivilattioille, 500ml

RM 537 lattianpesuaine kivi- ja laattalattioiden puhdistukseen. Soveltuu myös vinyyli-, PVC- ja linoleum-lattioille. Suunniteltu käytettäväksi Kärcher-lattiapesureissa. Pakkauskoko 0,5 l.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 65 x 65 x 210
Käyttökohteet
  • Laatat
  • Kivipinnat
  • PVC-lattiat
  • Linoleum-lattiat
  • Vinyylipinnat